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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (17:50 IST)

अब किसी प्रदर्शन में नहीं लूंगा हिस्सा, 'भारत छोड़ो नोटिस' मामले पर इमरान खान ने हाईकोर्ट में मांगी माफी

Imran Khan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (17:52 IST)
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बॉलीवुड एक्टर इमरान खान बीते कुछ समय से सुर्खियों में हैं। वह चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेकर मुश्किल में घिर गए थे। इमरान खान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से भारत छोड़ने का नोटिस मिला था। इस नोटिस के खिलाफ एक्टर ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 
 
अब इमरान खान ने आंदोलन में हिस्सा लेने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांग ली है। इसके साथ ही उन्होंने अदालत को यह लिखित आश्वासन और हलफनामा दिया है कि वह भविष्य में कभी भी किसी राजनीतिक प्रदर्शन या आंदोलन में भाग नहीं लेंगे।   
 
विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा जारी 'लीव इंडिया नोटिस' को चुनौती देने वाली इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट के इस कड़े रुख और माफीनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने इमरान खान के खिलाफ जारी देश छोड़ने के आदेश पर 7 दिसंबर तक रोक बढ़ा दी है। 
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद 10 अक्टूबर को मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ था। यह प्रदर्शन चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ आयोजित किया गया था। इस दौरान मुंबई पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में ले लिया था।   
 
चूंकि इमरान खान जन्म से अमेरिकी नागरिक हैं और भारत में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक के रूप में रह रहे हैं, इसलिए विदेशी नागरिक होने के बावजूद राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेने के आधार पर FRRO ने उन्हें नोटिस जारी कर देश छोड़ने का निर्देश दिया था। 
 
हाईकोर्ट की तीखी फटकार   
सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने इमरान खान को याद दिलाया कि वे एक विदेशी नागरिक हैं और उनके पास भारतीय नागरिकों की तरह राजनीतिक विरोध प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, "आप एक OCI कार्डधारक हैं। आप भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। आपका SIR प्रक्रिया से कोई लेना-देना नहीं है और न ही आपको प्रदर्शन में शामिल होने का कोई अधिकार था।" 
 
कोर्ट ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि यदि कोई भारतीय नागरिक अमेरिका या किसी अन्य देश में जाकर इस तरह के राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लेता, तो वहां की सरकार क्या करती? कोर्ट ने कहा, "सोचिए अगर कोई भारतीय नागरिक आपके देश (अमेरिका) में जाकर ऐसा विरोध प्रदर्शन करता, तो उसे अगली ही फ्लाइट से वापस भारत भेज दिया जाता।" 
 
इसके अलावा, अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि जब इमरान खान बचपन से भारत में रह रहे हैं और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान और करियर बनाया है, तो उन्होंने अब तक भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली?
 
इमरान खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने अदालत को बताया कि अभिनेता का जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन वे महज दो साल की उम्र से भारत में अपनी मां के साथ रह रहे हैं। उनके पास पहले Person of Indian Origin (PIO) कार्ड था और 2006 से उनके पास OCI कार्ड है। 
 
वकील ने तर्क दिया कि इमरान खान प्रदर्शनकारियों या आयोजकों के साथ किसी प्रत्यक्ष जुड़ाव में नहीं थे और उन्हें विदेशी नागरिक के रूप में ऐसे प्रदर्शनों में जाने के कानूनी परिणामों का अंदाजा नहीं था।   
 
OCI नियमों पर कोर्ट का संदेश और 7 दिसंबर तक राहत   
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि OCI कार्डधारकों को भारत में रहने, काम करने और आने-जाने की सुविधाएं सरकार की नीतियों के तहत मिलती हैं, लेकिन वे भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ इस तरह सार्वजनिक रूप से राजनीतिक बयानबाजी या आंदोलन नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि माफी स्वीकार करने का मतलब यह कतई नहीं है कि उन्हें भविष्य में ऐसी गतिविधियों के लिए 'ग्रीन सिग्नल' मिल गया है। 
 
फिलहाल, अदालत ने इमरान खान की बिना शर्त माफी और लिखित हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए FRRO के 'लीव इंडिया नोटिस' के अमल पर 7 दिसंबर तक रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी, जिसमें अदालत यह तय करेगी कि क्या इमरान खान को भारत में रहने की स्थायी अनुमति मिलेगी या इमिग्रेशन नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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