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  4. Empty chairs, a flop show, and questions raised about the 1984 riots as well.
Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Sunday, 1 November 2026 (18:47 IST)

खाली कुर्सियां, फ्लॉप शो, 1984 दंगों पर भी सवाल, BJP का राहुल गांधी पर हमला, कहा- राहुल बोले, ज्ञानेश को जाना होगा

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Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (18:47 IST)
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दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक की SIR विरोधी रैली को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर खाली कुर्सियों के वीडियो साझा कर राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोगों के मैदान से जाने का दावा किया और रैली को फ्लॉप शो बताया। नेता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा।
उधर, राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक अभियान जारी रखने की बात कही। जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया।

सियासी घमासान तेज : दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ आयोजित इस रैली पर बीजेपी ने भीड़ को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर खाली कुर्सियों के वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। पार्टी का दावा है कि विपक्षी गठबंधन रामलीला मैदान को अपनी घोषित क्षमता के मुताबिक भरने में नाकाम रहा।

कांग्रेस का फ्लॉप शो : बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि राहुल गांधी जब मंच से भाषण दे रहे थे, उस समय मैदान में कई कुर्सियां खाली थीं। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने भी रैली को फ्लॉप शो करार देते हुए एक्स पर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने लिखा, ‘राहुल गांधी बोल रहे हैं और लोग रामलीला मैदान से बाहर जा रहे हैं! फ्लॉप शो!’

बीजेपी की ओर से साझा किए गए वीडियो में खाली कुर्सियां और मैदान से बाहर जाते कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ने इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए कांग्रेस के भीड़ जुटाने के दावों पर सवाल खड़े किए।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग : दरअसल, INDIA ब्लॉक ने चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ इस रैली का आयोजन किया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां की जा रही हैं और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। हालांकि, चुनाव आयोग ने राजनीतिक पक्षपात के आरोपों को खारिज करते हुए मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया का बचाव किया है।

रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि विपक्ष संविधान को नष्ट नहीं होने देगा। राहुल गांधी ने कहा, ‘हम संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे। आप कोई भी हों, कितने भी ताकतवर क्यों न हों, आप संविधान से बड़े नहीं हैं। संविधान आपसे बड़ा है’

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी रैली में कहा कि INDIA ब्लॉक का अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पद नहीं छोड़ते। बिहार के नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया।

1984 दंगों को लेकर भी सवाल: बीजेपी ने सिर्फ रैली में भीड़ को लेकर ही विपक्ष को नहीं घेरा, बल्कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी INDIA ब्लॉक पर हमला बोला। नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है और त्योहारों के मौसम में कारोबार को बाधित कर रहा है। बीजेपी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी के दिन रैली आयोजित किए जाने पर भी आपत्ति जताई। रामलीला मैदान की यह रैली शनिवार को INDIA ब्लॉक के नेताओं की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किए गए प्रतीकात्मक ‘जन अभियोग’ के बाद हुई। हालांकि, यह राजनीतिक विरोध का एक तरीका था, न कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया।
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