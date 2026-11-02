Royal Enfield Himalayan 750 : नए एडवेंचर टूरर से उठा पर्दा, पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल, जानिए इंजन और फीचर्स की पूरी जानकारी
भारत में कब लॉन्च होगी Himalayan 750, कितनी हो सकती है कीमत?
एडवेंचर बाइक पसंद करने वालों के लिए रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई मोटरसाइकिल Himalayan 750 से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसे इटली में पेश किया है। यह बाइक हिमालयन सीरीज को मिडिलवेट सेगमेंट में ले जाएगी। इसमें नया 750cc-क्लास पैरेलल-ट्विन इंजन, क्रूज कंट्रोल और कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। नई Himalayan 750 को कंपनी की मौजूदा Himalayan 450 से ऊपर रखा जाएगा। इसे रॉयल एनफील्ड की फ्लैगशिप एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल के तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद है।
750cc के करीब होगा पैरेलल-ट्विन इंजन
Himalayan 750 का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया ऑयल-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन है। इसकी क्षमता करीब 750cc होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह इंजन रॉयल एनफील्ड के मौजूदा 648cc ट्विन-सिलेंडर प्लेटफॉर्म की तकनीक पर आधारित हो सकता है।
हालांकि, कंपनी ने अभी इंजन की सटीक क्षमता और पावर-टॉर्क के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है। इसमें 270-डिग्री फायरिंग ऑर्डर, 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-असिस्ट क्लच मिलने की उम्मीद है। बाइक में टू-इन-वन एग्जॉस्ट सिस्टम भी दिया गया है। बड़े इंजन और ट्विन-सिलेंडर सेटअप से हाईवे पर लगातार तेज रफ्तार बनाए रखने, ओवरटेकिंग और सामान या पीछे बैठने वाले यात्री के साथ सफर करने में मदद मिल सकती है। इसका राइडिंग अनुभव Himalayan 450 के सिंगल-सिलेंडर इंजन से अलग होगा।
अलॉय और स्पोक व्हील का मिलेगा विकल्प
नई Himalayan 750 में वेरिएंट या एक्सेसरी पैकेज के हिसाब से अलॉय व्हील और ट्यूबलेस क्रॉस-स्पोक व्हील के विकल्प मिल सकते हैं। सस्पेंशन के लिए इसमें Showa के USD फ्रंट फोर्क और लिंक्ड रियर मोनोशॉक दिए गए हैं। फ्रंट सस्पेंशन में प्रीलोड और कंप्रेशन एडजस्टमेंट की सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं, पीछे रिमोट प्रीलोड एडजस्टर दिया गया है। सामान के साथ लंबी यात्रा या पिलियन के साथ बाइक चलाते समय यह सेटअप उपयोगी हो सकता है।
ब्रेकिंग सिस्टम में भी बड़ा अपग्रेड
ब्रेकिंग के लिए Himalayan 750 में आगे की तरफ डुअल डिस्क ब्रेक और ByBre कैलिपर्स दिए गए हैं। पीछे सिंगल डिस्क ब्रेक मिलेगा। बाइक में डुअल-चैनल ABS मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा रियर ABS को स्विच करने का विकल्प भी दिया जा सकता है।
TFT डिस्प्ले के साथ मिलेंगे स्मार्ट फीचर्स
मोटरसाइकिल में गोल आकार का फुल-कलर TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। इसका डिजाइन Himalayan 450 और Bear 650 में मिलने वाले डिस्प्ले जैसा है।
इसमें संभावित तौर पर ये फीचर्स मिल सकते हैं:
- स्मार्टफोन कनेक्टिविटी
- Google Maps नेविगेशन
- कॉल और म्यूजिक कंट्रोल
- USB Type-C चार्जिंग पोर्ट
पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल
Himalayan 750 का सबसे खास फीचर क्रूज कंट्रोल है। इसके साथ यह रॉयल एनफील्ड की पहली ऐसी मोटरसाइकिल बन सकती है जिसमें यह फीचर स्टैंडर्ड तौर पर दिया जाएगा। इसके अलावा बाइक में राइड-बाय-वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल और कई राइडिंग मोड मिलने की भी उम्मीद है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिहाज से और उपयोगी बना सकता है।
भारत में कब लॉन्च होगी Himalayan 750, कितनी हो सकती है कीमत?
रॉयल एनफील्ड Himalayan 750 के आने वाले महीनों में भारत पहुंचने की उम्मीद है। कंपनी के Motoverse इवेंट में इसकी भारत में पहली झलक देखने को मिल सकती है। इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 4.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी भारत में लॉन्च की तारीख और आधिकारिक कीमत की घोषणा नहीं की है। बाइक की अंतिम कीमत, वेरिएंट, कर्ब वेट और पूरी तकनीकी जानकारी सामने आने के बाद ही इसकी बाजार में प्रतिस्पर्धा का सही अंदाजा लगाया जा सकेगा।