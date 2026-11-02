Royal Enfield Himalayan 750 : नए एडवेंचर टूरर से उठा पर्दा, पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल, जानिए इंजन और फीचर्स की पूरी जानकारी भारत में कब लॉन्च होगी Himalayan 750, कितनी हो सकती है कीमत?

750cc के करीब होगा पैरेलल-ट्विन इंजन

Himalayan 750 का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया ऑयल-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन है। इसकी क्षमता करीब 750cc होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह इंजन रॉयल एनफील्ड के मौजूदा 648cc ट्विन-सिलेंडर प्लेटफॉर्म की तकनीक पर आधारित हो सकता है।



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अलॉय और स्पोक व्हील का मिलेगा विकल्प

ब्रेकिंग सिस्टम में भी बड़ा अपग्रेड

TFT डिस्प्ले के साथ मिलेंगे स्मार्ट फीचर्स

मोटरसाइकिल में गोल आकार का फुल-कलर TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। इसका डिजाइन Himalayan 450 और Bear 650 में मिलने वाले डिस्प्ले जैसा है।

इसमें संभावित तौर पर ये फीचर्स मिल सकते हैं:

- स्मार्टफोन कनेक्टिविटी

- Google Maps नेविगेशन

- कॉल और म्यूजिक कंट्रोल

- USB Type-C चार्जिंग पोर्ट

पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल

भारत में कब लॉन्च होगी Himalayan 750, कितनी हो सकती है कीमत?

रॉयल एनफील्ड Himalayan 750 के आने वाले महीनों में भारत पहुंचने की उम्मीद है। कंपनी के Motoverse इवेंट में इसकी भारत में पहली झलक देखने को मिल सकती है। इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 4.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी भारत में लॉन्च की तारीख और आधिकारिक कीमत की घोषणा नहीं की है। बाइक की अंतिम कीमत, वेरिएंट, कर्ब वेट और पूरी तकनीकी जानकारी सामने आने के बाद ही इसकी बाजार में प्रतिस्पर्धा का सही अंदाजा लगाया जा सकेगा।