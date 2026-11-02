  1. समाचार
  2. ऑटो मोबाइल
  3. बाइक न्यूज़
  4. royal enfield himalayan 750 unveiled features cruise control price
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (19:08 IST)

Royal Enfield Himalayan 750 : नए एडवेंचर टूरर से उठा पर्दा, पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल, जानिए इंजन और फीचर्स की पूरी जानकारी

भारत में कब लॉन्च होगी Himalayan 750, कितनी हो सकती है कीमत?

Royal Enfield Himalayan 750
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (19:12 IST)
google-news
एडवेंचर बाइक पसंद करने वालों के लिए रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई मोटरसाइकिल Himalayan 750 से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसे इटली में पेश किया है। यह बाइक हिमालयन सीरीज को मिडिलवेट सेगमेंट में ले जाएगी। इसमें नया 750cc-क्लास पैरेलल-ट्विन इंजन, क्रूज कंट्रोल और कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। नई Himalayan 750 को कंपनी की मौजूदा Himalayan 450 से ऊपर रखा जाएगा। इसे रॉयल एनफील्ड की फ्लैगशिप एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल के तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद है।

750cc के करीब होगा पैरेलल-ट्विन इंजन

Himalayan 750 का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया ऑयल-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन है। इसकी क्षमता करीब 750cc होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह इंजन रॉयल एनफील्ड के मौजूदा 648cc ट्विन-सिलेंडर प्लेटफॉर्म की तकनीक पर आधारित हो सकता है।
 
हालांकि, कंपनी ने अभी इंजन की सटीक क्षमता और पावर-टॉर्क के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है। इसमें 270-डिग्री फायरिंग ऑर्डर, 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-असिस्ट क्लच मिलने की उम्मीद है। बाइक में टू-इन-वन एग्जॉस्ट सिस्टम भी दिया गया है। बड़े इंजन और ट्विन-सिलेंडर सेटअप से हाईवे पर लगातार तेज रफ्तार बनाए रखने, ओवरटेकिंग और सामान या पीछे बैठने वाले यात्री के साथ सफर करने में मदद मिल सकती है। इसका राइडिंग अनुभव Himalayan 450 के सिंगल-सिलेंडर इंजन से अलग होगा।

अलॉय और स्पोक व्हील का मिलेगा विकल्प

नई Himalayan 750 में वेरिएंट या एक्सेसरी पैकेज के हिसाब से अलॉय व्हील और ट्यूबलेस क्रॉस-स्पोक व्हील के विकल्प मिल सकते हैं। सस्पेंशन के लिए इसमें Showa के USD फ्रंट फोर्क और लिंक्ड रियर मोनोशॉक दिए गए हैं। फ्रंट सस्पेंशन में प्रीलोड और कंप्रेशन एडजस्टमेंट की सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं, पीछे रिमोट प्रीलोड एडजस्टर दिया गया है। सामान के साथ लंबी यात्रा या पिलियन के साथ बाइक चलाते समय यह सेटअप उपयोगी हो सकता है।

ब्रेकिंग सिस्टम में भी बड़ा अपग्रेड

ब्रेकिंग के लिए Himalayan 750 में आगे की तरफ डुअल डिस्क ब्रेक और ByBre कैलिपर्स दिए गए हैं। पीछे सिंगल डिस्क ब्रेक मिलेगा। बाइक में डुअल-चैनल ABS मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा रियर ABS को स्विच करने का विकल्प भी दिया जा सकता है।

TFT डिस्प्ले के साथ मिलेंगे स्मार्ट फीचर्स

मोटरसाइकिल में गोल आकार का फुल-कलर TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। इसका डिजाइन Himalayan 450 और Bear 650 में मिलने वाले डिस्प्ले जैसा है।
 

इसमें संभावित तौर पर ये फीचर्स मिल सकते हैं:

- स्मार्टफोन कनेक्टिविटी
- Google Maps नेविगेशन
- कॉल और म्यूजिक कंट्रोल
- USB Type-C चार्जिंग पोर्ट
पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल
Himalayan 750 का सबसे खास फीचर क्रूज कंट्रोल है। इसके साथ यह रॉयल एनफील्ड की पहली ऐसी मोटरसाइकिल बन सकती है जिसमें यह फीचर स्टैंडर्ड तौर पर दिया जाएगा। इसके अलावा बाइक में राइड-बाय-वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल और कई राइडिंग मोड मिलने की भी उम्मीद है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिहाज से और उपयोगी बना सकता है।

भारत में कब लॉन्च होगी Himalayan 750, कितनी हो सकती है कीमत?

रॉयल एनफील्ड Himalayan 750 के आने वाले महीनों में भारत पहुंचने की उम्मीद है। कंपनी के Motoverse इवेंट में इसकी भारत में पहली झलक देखने को मिल सकती है। इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 4.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी भारत में लॉन्च की तारीख और आधिकारिक कीमत की घोषणा नहीं की है। बाइक की अंतिम कीमत, वेरिएंट, कर्ब वेट और पूरी तकनीकी जानकारी सामने आने के बाद ही इसकी बाजार में प्रतिस्पर्धा का सही अंदाजा लगाया जा सकेगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
सफाई कर्मियों के नियमितीकरण के लिए जनता उठाएगी आवाज

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

Harley-Davidson की सस्ती बाइक भारत में होगी लॉन्च, मचेगा तहलका

Harley-Davidson की सस्ती बाइक भारत में होगी लॉन्च, मचेगा तहलकाअमेरिकी बाइक निर्माता हार्ले-डेविडसन भारतीय बाजार में अपनी नई प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल लॉन्च कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस सस्ती बाइक से बाजार में धमाका मचेगा। ऑटो मोबाइल वेबसाइट के मुताबिक कंपनी की अपकमिंग Harley-Davidson X350 T को हाल ही में बिना किसी कवर के टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

Hero का सस्ता स्कूटर, त्योहार पर मचेगा धमाल

Hero का सस्ता स्कूटर, त्योहार पर मचेगा धमालत्योहारी सीजन से पहले दोपहिया वाहन निर्माता Hero MotoCorp ने अपने 110cc स्कूटर Destini 110 का नया Classique Edition पेश किया है। कंपनी ने इस नए एडिशन में इंजन या परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं किया है, बल्कि इसे नए कलर ऑप्शन और डुअल-टोन स्टाइलिंग के साथ उतारा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 76,400 रुपये रखी गई है।

Tata Punch EV और Nexon EV को कड़ी टक्कर देगी Hyundai की सस्ती EV कार, जानिए कितनी मिलेगी रेंज

Tata Punch EV और Nexon EV को कड़ी टक्कर देगी Hyundai की सस्ती EV कार, जानिए कितनी मिलेगी रेंजभारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए हुंडई मोटर इंडिया अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह एक सब-4 मीटर यानी 4 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे Hyundai Ioniq P नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। कंपनी ने भारत में इस नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है। माना जा रहा है कि यह कंपनी की नई मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार हो सकती है, जिसका कोडनेम HE1i है।

Electric Scooter को लेकर TVS का बड़ा ऐलान, ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

Electric Scooter को लेकर TVS का बड़ा ऐलान, ग्राहकों को क्या होगा फायदा?भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ती मांग को देखते हुए TVS Motor Company अपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का लक्ष्य मार्च 2027 के अंत तक हर महीने 80,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने की क्षमता हासिल करना है। फिलहाल कंपनी की मासिक उत्पादन क्षमता करीब 60,000 से 65,000 यूनिट है।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरामोटोरोला का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। आधिकारिक लॉन्च की घोषणा का इंतजार है, लेकिन एक लीक में फोन के संभावित कलर ऑप्शन और प्रमुख स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का Sony LYTIA कैमरा मिल सकता है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।