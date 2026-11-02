  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. The public will demand the regularization of sanitation workers
Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Monday, 2 November 2026 (18:41 IST)

सफाई कर्मियों के नियमितीकरण के लिए जनता उठाएगी आवाज

एकात्म सफाईकर्मी नियमितीकरण अभियान की शुरुआत होगी इंदौर से

indore
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (18:41 IST)
google-news
इंदौर। स्वच्छ भारत आजादी के बाद देश में बदलाव लाने वाला एक बड़ा अभियान है। यह देश की बड़ी उपलब्धि भी है। इस उपलब्धि की वास्तविक हकदार हमारे सफाई कर्मी हैं। बता दें कि आज देश में 90 प्रतिशत से ज्यादा सफाईकर्मी या तो आउटसोर्स हैं या फिर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं।

इन कर्मचारियों का भविष्य बहुत सुरक्षित नहीं है। प्रतिवर्ष कितने ही कर्मचारी सीवरेज में सफाई करते हुए अपनी जान गंवाते हैं। आजीवन सफाईकर्मी के रूप में काम करने के बाद भी इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि इन्हें ना तो सामाजिक सुरक्षा का वह स्तर हासिल है और ना ही आर्थिक सुरक्षा का। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग के बारे में संपूर्ण समाज विचार करें और उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए एकजुट होकर कोई अभियान चलाएं। इस अभियान से समाज के उस वर्ग को यह संदेश भी जाएगा कि समस्त देशवासी उनके बारे में सोचते हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं।

1. सबसे पहले पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा जिसके जरिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से यह मांग की जाएगी कि देश के सभी सफाई कर्मियों को नियमित किया जाए।

2. देश के सभी सामाजिक संगठन भी अपनी तरफ से यह मांग रखेंगे। इसके लिए समस्त समाजों के संगठन, व्यापारिक संगठन व अन्य संगठनों ने सफाई कर्मियों के नियमितीकरण के पक्ष में पत्र लिखेंगे और सक्रिय भागीदारी करेंगे।

3. एकात्म भारत सफाई कर्मियों द्वारा अपने काम और जीवन में पेश की जाने वाली कठिनाइयों को भी सामने लाने का प्रयास करेगा ताकि समाज उनकी जिंदगी के बारे में जान सके।

इस अभियान की शुरुआत इंदौर से हो रही है। अभियान में बड़े पैमाने पर युवा भागीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा अनेक सामाजिक संगठनों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए समर्थन का भरोसा दिलाया है। यह जानकारी एकात्म भारत के प्रवक्‍ता सतीश परमार ने दी। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
विदेशी मदद से PM बने मोदी, सामने आने की हिम्मत नहीं... राहुल गांधी की प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती

Harley-Davidson की सस्ती बाइक भारत में होगी लॉन्च, मचेगा तहलका

Harley-Davidson की सस्ती बाइक भारत में होगी लॉन्च, मचेगा तहलकाअमेरिकी बाइक निर्माता हार्ले-डेविडसन भारतीय बाजार में अपनी नई प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल लॉन्च कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस सस्ती बाइक से बाजार में धमाका मचेगा। ऑटो मोबाइल वेबसाइट के मुताबिक कंपनी की अपकमिंग Harley-Davidson X350 T को हाल ही में बिना किसी कवर के टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

Royal Enfield Himalayan 750 : नए एडवेंचर टूरर से उठा पर्दा, पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल, जानिए इंजन और फीचर्स की पूरी जानकारी

Royal Enfield Himalayan 750 : नए एडवेंचर टूरर से उठा पर्दा, पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल, जानिए इंजन और फीचर्स की पूरी जानकारीभारत में कब लॉन्च होगी Himalayan 750, कितनी हो सकती है कीमत?

हवाई यात्रा मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार

हवाई यात्रा मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकारहवाई किराये में करीब 700 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के आरोप से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सोमवार को मामले को तत्काल सूचीबद्ध कराने की मांग लेकर पहुंचे वकील से अदालत ने कहा कि 'हवाई यात्रा मत कीजिए।' जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने एक अधिवक्ता ने इस मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की।

लद्दाख में शराब कारोबारियों ने सोनम वांगचुक के खिलाफ खोला मोर्चा, एप्पल वाइन के व्यापार पर उठाए सवाल

लद्दाख में शराब कारोबारियों ने सोनम वांगचुक के खिलाफ खोला मोर्चा, एप्पल वाइन के व्यापार पर उठाए सवालSonam Wangchuk Apple Wine Dispute: लद्दाख में शराब नीति को लेकर जारी विवाद अब नया मोड़ लेता दिख रहा है। शराब कारोबारियों ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है।

PF खाते में पैसा आया या नहीं? घर बैठे ऐसे चेक करें अपना बैलेंस और पासबुक, मोबाइल से मिनटों में मिलेगा पूरा हिसाब

PF खाते में पैसा आया या नहीं? घर बैठे ऐसे चेक करें अपना बैलेंस और पासबुक, मोबाइल से मिनटों में मिलेगा पूरा हिसाबEPFO PF Balance Check: नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) खाते में हर महीने जमा होने वाली रकम बेहद महत्वपूर्ण होती है। कर्मचारी अक्सर जानना चाहते हैं कि उनके खाते में कंपनी ने पीएफ का पैसा जमा किया है या नहीं और अब तक कुल कितनी रकम इकट्ठा हो गई है। इसके लिए अब आपको EPFO ऑफिस जाने या कंपनी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

Royal Enfield Himalayan 750 : नए एडवेंचर टूरर से उठा पर्दा, पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल, जानिए इंजन और फीचर्स की पूरी जानकारी

Royal Enfield Himalayan 750 : नए एडवेंचर टूरर से उठा पर्दा, पहली बार मिलेगा क्रूज कंट्रोल, जानिए इंजन और फीचर्स की पूरी जानकारीएडवेंचर बाइक पसंद करने वालों के लिए रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई मोटरसाइकिल Himalayan 750 से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसे इटली में पेश किया है। यह बाइक हिमालयन सीरीज को मिडिलवेट सेगमेंट में ले जाएगी। इसमें नया 750cc-क्लास पैरेलल-ट्विन इंजन, क्रूज कंट्रोल और कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं।

सफाई कर्मियों के नियमितीकरण के लिए जनता उठाएगी आवाज

सफाई कर्मियों के नियमितीकरण के लिए जनता उठाएगी आवाजइंदौर। स्वच्छ भारत आजादी के बाद देश में बदलाव लाने वाला एक बड़ा अभियान है। यह देश की बड़ी उपलब्धि भी है। इस उपलब्धि की वास्तविक हकदार हमारे सफाई कर्मी हैं। बता दें कि आज देश में 90 प्रतिशत से ज्यादा सफाईकर्मी या तो आउटसोर्स हैं या फिर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं।

विदेशी मदद से PM बने मोदी, सामने आने की हिम्मत नहीं... राहुल गांधी की प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती

विदेशी मदद से PM बने मोदी, सामने आने की हिम्मत नहीं... राहुल गांधी की प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौतीRahul Gandhi PM Modi Debate Challenge: देश की राजनीति में एक बार फिर 'विदेशी हस्तक्षेप' और सत्ता के नियंत्रण को लेकर सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद गंभीर और तीखे आरोप लगाते हुए उन्हें किसी भी मंच पर खुली बहस करने की चुनौती दी है।

हवाई यात्रा मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार

हवाई यात्रा मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकारहवाई किराये में करीब 700 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के आरोप से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सोमवार को मामले को तत्काल सूचीबद्ध कराने की मांग लेकर पहुंचे वकील से अदालत ने कहा कि 'हवाई यात्रा मत कीजिए।' जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने एक अधिवक्ता ने इस मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की।

इस देश में वही वोट डालेगा, जो इस देश का नागरिक होगा, हैदराबाद में गरजे गृहमंत्री अमित शाह

इस देश में वही वोट डालेगा, जो इस देश का नागरिक होगा, हैदराबाद में गरजे गृहमंत्री अमित शाहराहुल गांधी की रैली के बाद अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी का नैरेटिव बना कर बार-बार सड़क पर भीड़ जुटा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी भयंकर पलटवार कर रही है।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरामोटोरोला का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। आधिकारिक लॉन्च की घोषणा का इंतजार है, लेकिन एक लीक में फोन के संभावित कलर ऑप्शन और प्रमुख स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का Sony LYTIA कैमरा मिल सकता है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।