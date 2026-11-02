इंदौर में आयोजित संभाग स्तरीय होम स्टे, फार्म स्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट कार्यशाला को मिला उत्साहजनक प्रतिसाद

मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के मार्गदर्शन एवं 'होम स्टे ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी, मध्य प्रदेश' के सहयोग से इंदौर स्थित होटल अमर विलास में संभाग स्तरीय होम स्टे, फार्म स्टे, ग्राम स्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट पंजीयन शिविर व कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों (इंदौर, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा एवं खरगोन) तथा प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में संपत्ति मालिकों, होम स्टे संचालकों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े नागरिकों ने सहभागिता की।

1. कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य

कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की 'होम स्टे योजना 2010 (संशोधित 2026)', 'फार्म स्टे योजना' तथा 'बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना' से जोड़ना था। इसके साथ ही, स्थानीय लोगों को पर्यटन आधारित स्वरोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को पंजीयन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ों, संचालन संबंधी प्रावधानों और शासकीय प्रोत्साहनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

2. अतिथियों के विचार व उद्बोधन

डॉ. डी. पी. सिंह (डायरेक्टर - स्किल एंड ट्रेनिंग, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल):

"मध्य प्रदेश में पर्यटन के नए आयाम विकसित करने के लिए होम स्टे, फार्म स्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट जैसी योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये पहल न केवल पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली से जोड़ती हैं, बल्कि स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित करती हैं। पर्यटन के विकेंद्रीकृत विकास में इन योजनाओं की अहम भूमिका है।"

शरद दीक्षित (अध्यक्ष - होम स्टे ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी, मध्य प्रदेश):

"ये योजनाएं ग्रामीण एवं स्थानीय पर्यटन को नई दिशा देने का सशक्त माध्यम बन रही हैं। हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक संपत्ति मालिकों को पर्यटन की मुख्यधारा से जोड़ना है, ताकि वे अपनी परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें। कार्यशाला के माध्यम से आत्मनिर्भर पर्यटन उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक सार्थक प्रयास किया गया है।"

3. स्थानीय पर्यटन और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था

मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यदि स्थानीय नागरिक अपनी आवासीय संपत्तियों को योजनाबद्ध तरीके से पर्यटन से जोड़ते हैं, तो यह न केवल उनकी आय में वृद्धि करेगा, बल्कि प्रदेश के ग्रामीण, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन को भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान देगा। 'होम स्टे मॉडल' पर्यटकों को स्थानीय जीवनशैली से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम है, जो आत्मनिर्भर पर्यटन अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव तैयार करता है।

4. ऑन-स्पॉट पंजीयन एवं मार्गदर्शन

कार्यशाला के दौरान होम स्टे ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी के सचिव शुभम तिवारी एवं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रतिनिधियों ने प्रतिभागियों को:

पंजीयन प्रक्रिया और निरीक्षण व्यवस्था,

शासकीय सब्सिडी एवं वित्तीय प्रोत्साहन,

अतिथि पंजीयन (Guest Registration) और दैनिक संचालन संबंधी महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी।

साथ ही, इच्छुक आवेदकों को मौके पर ही (On the spot) पंजीयन प्रपत्र भरने तथा आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।