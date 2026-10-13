  1. समाचार
  2. ऑटो मोबाइल
  3. बाइक न्यूज़
  4. esprinto g1 electric scooter price range features
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Tuesday, 13 October 2026 (16:44 IST)

Electric Scooter : सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ रोजाना का सफर होगा आसान, मिलेगी 130 KM की रेंज, जान लीजिए दूसरे फीचर्स

e-SPRINTO G1 Electric Scooter
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (16:49 IST)
google-news
e-SPRINTO G1 Electric Scooter: इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी e-SPRINTO ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर G1 पेश किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹89,999 रखी गई है। कंपनी ने इसे खास तौर पर आम परिवारों और रोजाना आने-जाने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया है।
e-SPRINTO G1 तीन वेरिएंट में उपलब्ध होगा। कंपनी के मुताबिक, इसके अलग-अलग वेरिएंट में 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 130 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। हालांकि, वास्तविक रेंज सड़क की स्थिति, राइडिंग स्टाइल और इस्तेमाल पर निर्भर करेगी। कंपनी ने इसकी डिलीवरी 1 जनवरी 2027 से शुरू करने की योजना बनाई है।
अगर आप एक लाख रुपये से कम कीमत में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं e-SPRINTO G1 की कीमत, रेंज, बैटरी, टॉप स्पीड और दूसरे फीचर्स की पूरी जानकारी।

e-SPRINTO G1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत कितनी है?

 
कंपनी ने e-SPRINTO G1 को तीन पावर वेरिएंट में पेश किया है। सभी कीमतें दिल्ली की एक्स-शोरूम कीमतें हैं।
 
वेरिएंट
 
एक्स-शोरूम कीमत
 
2.0 kW
 
₹89,999
 
2.5 kW
 
₹94,999
 
3.0 kW
 
₹99,999
 
इसकी शुरुआती कीमत ₹89,999 है, जबकि सबसे महंगे वेरिएंट की कीमत ₹99,999 रखी गई है। यानी तीनों वेरिएंट एक लाख रुपये से कम कीमत में आते हैं। हालांकि, रजिस्ट्रेशन, बीमा और अन्य लागू शुल्क जुड़ने पर ऑन-रोड कीमत अधिक हो सकती है।

e-SPRINTO G1 की रेंज कितनी है?

e-SPRINTO G1 की सबसे अहम खूबियों में इसकी तीन रेंज विकल्प शामिल हैं। कंपनी के अनुसार, अलग-अलग बैटरी विकल्पों के साथ स्कूटर की दावा की गई रेंज इस प्रकार है:
 
80 किलोमीटर तक: शुरुआती रेंज वाला विकल्प।
100 किलोमीटर तक: रोजाना आने-जाने के लिए दूसरा विकल्प।
130 किलोमीटर तक: सबसे ज्यादा दावा की गई रेंज वाला विकल्प।
 
ध्यान रखें कि ये कंपनी के दावे हैं। वास्तविक परिस्थितियों में रेंज कम या ज्यादा हो सकती है। स्कूटर खरीदने से पहले बैटरी की क्षमता, चार्जिंग में लगने वाला समय और बैटरी की वारंटी की जानकारी भी जरूर लें।

e-SPRINTO G1 की टॉप स्पीड कितनी है?

 
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में तीन राइडिंग मोड दिए गए हैं। हर मोड में अधिकतम गति अलग-अलग होगी।
 

राइडिंग मोड

 
अधिकतम गति
 
Eco
 
30 km/h तक
 
City
 
40 km/h तक
 
Sport
 
50 km/h तक
 
Eco मोड कम गति पर चलने के लिए उपयोगी हो सकता है, जबकि City और Sport मोड अलग-अलग राइडिंग जरूरतों को ध्यान में रखते हैं। हालांकि, वास्तविक गति सड़क और वाहन चलाने की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।
 

स्कूटर में मिलेंगे ये जरूरी फीचर्स

150 किलो तक वजन उठाने की क्षमता: कंपनी के अनुसार, स्कूटर की कैरीइंग कैपेसिटी 150 किलोग्राम है। यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए उपयोगी हो सकती है। खरीदने से पहले वाहन की निर्धारित लोड सीमा और उपयोग संबंधी निर्देश जरूर देखें।
12 इंच के ट्यूबलेस टायर: इसमें 12-इंच के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं।
 
165 mm ग्राउंड क्लीयरेंस: स्कूटर में 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जो सामान्य सड़क की ऊबड़-खाबड़ परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है।
IP67 रेटिंग वाली बैटरी: कंपनी का कहना है कि बैटरी को IP67 रेटिंग मिली है। यह निर्धारित परीक्षण परिस्थितियों में धूल और पानी के प्रवेश से सुरक्षा को दर्शाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि स्कूटर को किसी भी परिस्थिति में पानी में चलाना सुरक्षित है।
 
कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम : इसमें Combi Braking System (CBS) दिया गया है, जिसका उद्देश्य ब्रेक लगाने के दौरान ब्रेकिंग को बेहतर तरीके से संतुलित करना है।
 
डिजिटल डिस्प्ले : स्कूटर में डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। नेविगेशन की सुविधा वैकल्पिक सब्सक्रिप्शन के जरिए उपलब्ध होगी।
 

e-SPRINTO G1 किन रंगों में मिलेगा?

 
कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार रंगों में पेश किया है:
  • Charcoal Black
  •  
  • Slate Grey
  •  
  • Horizon Blue
  •  
  • Pine Green
 
इससे ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार रंग चुनने का विकल्प मिलेगा।
 

e-SPRINTO G1 की डिलीवरी कब शुरू होगी?

 
कंपनी के मुताबिक, e-SPRINTO G1 की ग्राहक डिलीवरी 1 जनवरी 2027 से शुरू करने की योजना है। ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी या पूछताछ दर्ज करा सकते हैं।  कंपनी का दावा है कि उसके 70,000 से अधिक वाहन भारतीय सड़कों पर चल रहे हैं। उसके पास तीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिनकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.5 लाख यूनिट बताई गई है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
शिवराज के बाद कोसमी में कार्तिकेय की हुंकार, अधिकारियों को आपसे टकराने से पहले हमसे टकराना होगा

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

Tata की इस कार पर 3 लाख से ज्यादा डिस्काउंट, पुरानी गाड़ियों पर मिल रहा बड़ा फायदा, Harrier EV भी सस्ती

Tata की इस कार पर 3 लाख से ज्यादा डिस्काउंट, पुरानी गाड़ियों पर मिल रहा बड़ा फायदा, Harrier EV भी सस्तीअगर आप त्योहारों पर इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की योजना बना रहे टाटा मोटर्स की ओर से बड़ी छूट दी जा रही है। कंपनी अक्टूबर में अपनी Tata Curvv EV के चुनिंदा मॉडल पर अधिकतम 3.35 लाख रुपए तक का फायदा दे रही है। हालांकि, इस छूट का पूरा लाभ नई SeriesX रेंज पर नहीं, बल्कि पुराने स्टॉक की गाड़ियों पर मिल रहा है। ऐसे में शोरूम जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि किस वेरिएंट पर कितनी छूट मिल रही है।

Electric Scooter : सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ रोजाना का सफर होगा आसान, मिलेगी 130 KM की रेंज, जान लीजिए दूसरे फीचर्स

Electric Scooter : सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ रोजाना का सफर होगा आसान, मिलेगी 130 KM की रेंज, जान लीजिए दूसरे फीचर्सe-SPRINTO G1 Electric Scooter: इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी e-SPRINTO ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर G1 पेश किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹89,999 रखी गई है। कंपनी ने इसे खास तौर पर आम परिवारों और रोजाना आने-जाने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया है।

Electric Scooter : नया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, 250KM तक की रेंज का दावा, फीचर्स भी कमाल के

Electric Scooter : नया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, 250KM तक की रेंज का दावा, फीचर्स भी कमाल केइलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में VLF India ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर VLF Strada लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 1.20 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी ने इसे City और Max दो वेरिएंट में पेश किया है। इसकी कीमत और रेंज को देखते हुए बाजार में इसका मुकाबला Yamaha EC-06 और Suzuki E-Access जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों से होगा।

Best Selling Cars: Baleno से Ertiga तक, भारत में सबसे ज्यादा बिकीं ये 10 कारें

Best Selling Cars: Baleno से Ertiga तक, भारत में सबसे ज्यादा बिकीं ये 10 कारेंअगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सितंबर 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इस महीने मारुति सुजुकी की Baleno देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। टाटा मोटर्स की Nexon और Punch ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। टॉप 10 कारों की सूची में मारुति सुजुकी के छह मॉडल शामिल रहे।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।