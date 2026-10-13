Electric Scooter : सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ रोजाना का सफर होगा आसान, मिलेगी 130 KM की रेंज, जान लीजिए दूसरे फीचर्स

e-SPRINTO G1 Electric Scooter: इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी e-SPRINTO ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर G1 पेश किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹89,999 रखी गई है। कंपनी ने इसे खास तौर पर आम परिवारों और रोजाना आने-जाने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया है।

e-SPRINTO G1 तीन वेरिएंट में उपलब्ध होगा। कंपनी के मुताबिक, इसके अलग-अलग वेरिएंट में 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 130 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। हालांकि, वास्तविक रेंज सड़क की स्थिति, राइडिंग स्टाइल और इस्तेमाल पर निर्भर करेगी। कंपनी ने इसकी डिलीवरी 1 जनवरी 2027 से शुरू करने की योजना बनाई है।

अगर आप एक लाख रुपये से कम कीमत में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं e-SPRINTO G1 की कीमत, रेंज, बैटरी, टॉप स्पीड और दूसरे फीचर्स की पूरी जानकारी।

e-SPRINTO G1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत कितनी है?

कंपनी ने e-SPRINTO G1 को तीन पावर वेरिएंट में पेश किया है। सभी कीमतें दिल्ली की एक्स-शोरूम कीमतें हैं।

वेरिएंट

एक्स-शोरूम कीमत

2.0 kW

₹89,999

2.5 kW

₹94,999

3.0 kW

₹99,999

इसकी शुरुआती कीमत ₹89,999 है, जबकि सबसे महंगे वेरिएंट की कीमत ₹99,999 रखी गई है। यानी तीनों वेरिएंट एक लाख रुपये से कम कीमत में आते हैं। हालांकि, रजिस्ट्रेशन, बीमा और अन्य लागू शुल्क जुड़ने पर ऑन-रोड कीमत अधिक हो सकती है।

e-SPRINTO G1 की रेंज कितनी है?

e-SPRINTO G1 की सबसे अहम खूबियों में इसकी तीन रेंज विकल्प शामिल हैं। कंपनी के अनुसार, अलग-अलग बैटरी विकल्पों के साथ स्कूटर की दावा की गई रेंज इस प्रकार है:

80 किलोमीटर तक: शुरुआती रेंज वाला विकल्प।

100 किलोमीटर तक: रोजाना आने-जाने के लिए दूसरा विकल्प।

130 किलोमीटर तक: सबसे ज्यादा दावा की गई रेंज वाला विकल्प।

ध्यान रखें कि ये कंपनी के दावे हैं। वास्तविक परिस्थितियों में रेंज कम या ज्यादा हो सकती है। स्कूटर खरीदने से पहले बैटरी की क्षमता, चार्जिंग में लगने वाला समय और बैटरी की वारंटी की जानकारी भी जरूर लें।

e-SPRINTO G1 की टॉप स्पीड कितनी है?

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में तीन राइडिंग मोड दिए गए हैं। हर मोड में अधिकतम गति अलग-अलग होगी।

राइडिंग मोड

अधिकतम गति

Eco

30 km/h तक

City

40 km/h तक

Sport

50 km/h तक

Eco मोड कम गति पर चलने के लिए उपयोगी हो सकता है, जबकि City और Sport मोड अलग-अलग राइडिंग जरूरतों को ध्यान में रखते हैं। हालांकि, वास्तविक गति सड़क और वाहन चलाने की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

स्कूटर में मिलेंगे ये जरूरी फीचर्स

150 किलो तक वजन उठाने की क्षमता: कंपनी के अनुसार, स्कूटर की कैरीइंग कैपेसिटी 150 किलोग्राम है। यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए उपयोगी हो सकती है। खरीदने से पहले वाहन की निर्धारित लोड सीमा और उपयोग संबंधी निर्देश जरूर देखें।

12 इंच के ट्यूबलेस टायर: इसमें 12-इंच के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं।

165 mm ग्राउंड क्लीयरेंस: स्कूटर में 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जो सामान्य सड़क की ऊबड़-खाबड़ परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है।

IP67 रेटिंग वाली बैटरी: कंपनी का कहना है कि बैटरी को IP67 रेटिंग मिली है। यह निर्धारित परीक्षण परिस्थितियों में धूल और पानी के प्रवेश से सुरक्षा को दर्शाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि स्कूटर को किसी भी परिस्थिति में पानी में चलाना सुरक्षित है।

कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम : इसमें Combi Braking System (CBS) दिया गया है, जिसका उद्देश्य ब्रेक लगाने के दौरान ब्रेकिंग को बेहतर तरीके से संतुलित करना है।

डिजिटल डिस्प्ले : स्कूटर में डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। नेविगेशन की सुविधा वैकल्पिक सब्सक्रिप्शन के जरिए उपलब्ध होगी।

e-SPRINTO G1 किन रंगों में मिलेगा?

कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार रंगों में पेश किया है:

Charcoal Black



Slate Grey



Horizon Blue



Pine Green

इससे ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार रंग चुनने का विकल्प मिलेगा।

e-SPRINTO G1 की डिलीवरी कब शुरू होगी?

कंपनी के मुताबिक, e-SPRINTO G1 की ग्राहक डिलीवरी 1 जनवरी 2027 से शुरू करने की योजना है। ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी या पूछताछ दर्ज करा सकते हैं। कंपनी का दावा है कि उसके 70,000 से अधिक वाहन भारतीय सड़कों पर चल रहे हैं। उसके पास तीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिनकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.5 लाख यूनिट बताई गई है।