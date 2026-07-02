ये हैं 2026 के Top 7 सबसे प्रैक्टिकल और पैसा वसूल Electric Scooters



ALSO READ: सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक RVX, 160KM रेंज, 90kmph टॉप स्पीड और फास्ट चार्जिंग के साथ आई Best Electric Scooter in India 2026: भारत में पेट्रोल की कीमतें और जेब का खर्च दोनों ही आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी 2026 में एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV Scooter) ढूंढ रहे हैं जो न सिर्फ आपके बजट में हो, बल्कि लंबी रेंज, दमदार बूट स्पेस और बेहतरीन रिलायबिलिटी (भरोसा) भी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं।



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अगर आप भी ओला के बड़े-बड़े विज्ञापनों या नए नवेले चीनी ब्रांड्स के चमकीले फीचर्स देखकर कन्फ्यूज हो चुके हैं, तो रुकिए! एक गलत फैसला आपके हजारों रुपये डुबा सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के Top 7 Most Practical Electric Scooters, जिन्हें उनके रियल-वर्ल्ड परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी के आधार पर चुना गया है।



इलेक्ट्रिक स्कूटर शुरुआती ऑन-रोड कीमत (लगभग) रियल-वर्ल्ड रेंज (True Range) सबसे बेस्ट किसके लिए है? Ather Rizta ₹1.20 - 1.28 Lakh 110-125 km परिवार और कम्फर्ट के लिए

TVS iQube ₹1.13 - 1.40 Lakh 100-145 km रिलायबिलिटी और डेली रनिंग

Bajaj Chetak ₹1.11 - 1.35 Lakh 100-125 km मजबूत मेटल बॉडी चाहने वालों के लिए

Ola S1 X ₹89,000 - 1.10 Lakh 140-150 km कम बजट में ज्यादा रेंज

Hero Vida ₹99,490 Onwards 95-130 km फ्लैट्स में रहने वालों के लिए



1. Ather Rizta - अल्टीमेट फैमिली स्कूटर

अगर आपकी प्राथमिकता आराम, बड़ी सीट और फैमिली यूज़ है, तो Ather Rizta इस समय मार्केट का राजा है।

True Range: 105–125 km

बूट स्पेस: 34-लीटर (मार्केट में सबसे बड़ी और चौड़ी सीट)

2. TVS iQube (ST/S) — भरोसा और सिंपल डिजाइन

बिना किसी तामझाम के एक ऐसा स्कूटर जो बिल्कुल आपकी पुरानी एक्टिवा जैसा फील दे, वो है TVS iQube। 2026 में भी यह भारत के टॉप-3 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर्स में शामिल है।

True Range: 100–145 km (वेरिएंट के अनुसार)

3. Bajaj Chetak — लोहे जैसी मजबूती (All-Metal Body)

जहाँ ज्यादातर स्कूटर्स फाइबर और प्लास्टिक बॉडी के साथ आते हैं, वहीं बजाज चेतक अपनी 'इंडस्ट्रक्टिबल' मेटल बॉडी के साथ आता है।

True Range: 110–125 km

4. Ola S1 X (4kWh) — बजट में लंबी रेंज का किंग

अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है लेकिन आपको रेंज और टॉप स्पीड से समझौता नहीं करना है, तो Ola S1 X एक बेहतरीन ऑप्शन है।

True Range: 140-150 km (रियल वर्ल्ड)

5. Hero Vida V1 / VX2 — अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए बेस्ट

अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी या फ्लैट में रहते हैं जहाँ पार्किंग एरिया में चार्जिंग सॉकेट की सुविधा नहीं है, तो हीरो की विडा आपके लिए लाइफ-सेवर है।

• True Range: 95–130 km

खासियत : इसमें Removable Battery (निकाली जाने वाली बैटरी) मिलती है। आप बैटरी को निकालकर अपने घर या फ्लैट में ले जाकर आराम से चार्ज कर सकते हैं।

6. River Indie — स्कूटर्स का "SUV"

अगर आपको भारी सामान ले जाना होता है या आप रफ एंड टफ यूज के लिए स्कूटर चाहते हैं, तो रिवर इंडी एक अनोखा और बेहद प्रैक्टिकल स्कूटर है।

True Range: 110-120 km

बूट स्पेस: 43-लीटर (विशाल स्टोरेज)

7. Honda Activa e — ब्रांड का भरोसा और स्वैपेबल टेक्नोलॉजी

2026 में होंडा ने अपनी लेगेसी को बरकरार रखते हुए एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वर्जन उतारा है, जो मार्केट में धूम मचा रहा है।

True Range: 90–102 km

खासियत: इसमें होंडा की मोबाइल पावर पैक (Swappable Battery) टेक्नोलॉजी मिलती है। यानी बैटरी डिस्चार्ज होने पर आप होंडा के स्टेशन पर जाकर तुरंत दूसरी चार्ज्ड बैटरी बदल सकते हैं।

