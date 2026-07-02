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ये हैं 2026 के Top 7 सबसे प्रैक्टिकल और पैसा वसूल Electric Scooters
Best Electric Scooter in India 2026: भारत में पेट्रोल की कीमतें और जेब का खर्च दोनों ही आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी 2026 में एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV Scooter) ढूंढ रहे हैं जो न सिर्फ आपके बजट में हो, बल्कि लंबी रेंज, दमदार बूट स्पेस और बेहतरीन रिलायबिलिटी (भरोसा) भी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं।
अगर आप भी ओला के बड़े-बड़े विज्ञापनों या नए नवेले चीनी ब्रांड्स के चमकीले फीचर्स देखकर कन्फ्यूज हो चुके हैं, तो रुकिए! एक गलत फैसला आपके हजारों रुपये डुबा सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के Top 7 Most Practical Electric Scooters, जिन्हें उनके रियल-वर्ल्ड परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी के आधार पर चुना गया है।
इलेक्ट्रिक स्कूटर शुरुआती ऑन-रोड कीमत (लगभग) रियल-वर्ल्ड रेंज (True Range) सबसे बेस्ट किसके लिए है?
- Ather Rizta ₹1.20 - 1.28 Lakh 110-125 km परिवार और कम्फर्ट के लिए
- TVS iQube ₹1.13 - 1.40 Lakh 100-145 km रिलायबिलिटी और डेली रनिंग
- Bajaj Chetak ₹1.11 - 1.35 Lakh 100-125 km मजबूत मेटल बॉडी चाहने वालों के लिए
- Ola S1 X ₹89,000 - 1.10 Lakh 140-150 km कम बजट में ज्यादा रेंज
- Hero Vida ₹99,490 Onwards 95-130 km फ्लैट्स में रहने वालों के लिए
1. Ather Rizta - अल्टीमेट फैमिली स्कूटर
अगर आपकी प्राथमिकता आराम, बड़ी सीट और फैमिली यूज़ है, तो Ather Rizta इस समय मार्केट का राजा है।
True Range: 105–125 km
बूट स्पेस: 34-लीटर (मार्केट में सबसे बड़ी और चौड़ी सीट)
खासियत : इसकी सीट इतनी बड़ी है कि पूरी फैमिली आराम से बैठ सकती है। साथ ही एथर का सर्विस नेटवर्क और बैटरी सेफ्टी (BMS) इस समय देश में सबसे बेस्ट है।
2. TVS iQube (ST/S) — भरोसा और सिंपल डिजाइन
बिना किसी तामझाम के एक ऐसा स्कूटर जो बिल्कुल आपकी पुरानी एक्टिवा जैसा फील दे, वो है TVS iQube। 2026 में भी यह भारत के टॉप-3 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर्स में शामिल है।
True Range: 100–145 km (वेरिएंट के अनुसार)
खासियत: इसकी राइड क्वालिटी और सस्पेंशन भारतीय गड्ढों वाली सड़कों के लिए एकदम परफेक्ट हैं। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह सबसे आसान और रिलायबल स्कूटर है।
3. Bajaj Chetak — लोहे जैसी मजबूती (All-Metal Body)
जहाँ ज्यादातर स्कूटर्स फाइबर और प्लास्टिक बॉडी के साथ आते हैं, वहीं बजाज चेतक अपनी 'इंडस्ट्रक्टिबल' मेटल बॉडी के साथ आता है।
True Range: 110–125 km
खासियत: इसका सॉलिड मेटल पैनल इसे मॉनसून और संकरी गलियों में स्क्रैच और डेंट से बचाता है। इसका क्लासिक लुक और मजबूत चेसिस इसे बेहद प्रैक्टिकल बनाते हैं।
4. Ola S1 X (4kWh) — बजट में लंबी रेंज का किंग
अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है लेकिन आपको रेंज और टॉप स्पीड से समझौता नहीं करना है, तो Ola S1 X एक बेहतरीन ऑप्शन है।
True Range: 140-150 km (रियल वर्ल्ड)
खासियत: ₹1 लाख के बजट के आस-पास मिलने वाला यह इकलौता ऐसा स्कूटर है जो इतनी बड़ी बैटरी और 90 km/h की टॉप स्पीड आसानी से दे देता है। दैनिक कम्यूटर्स के लिए यह बेहद किफायती है।
5. Hero Vida V1 / VX2 — अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए बेस्ट
अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी या फ्लैट में रहते हैं जहाँ पार्किंग एरिया में चार्जिंग सॉकेट की सुविधा नहीं है, तो हीरो की विडा आपके लिए लाइफ-सेवर है।
• True Range: 95–130 km
खासियत : इसमें Removable Battery (निकाली जाने वाली बैटरी) मिलती है। आप बैटरी को निकालकर अपने घर या फ्लैट में ले जाकर आराम से चार्ज कर सकते हैं।
6. River Indie — स्कूटर्स का "SUV"
अगर आपको भारी सामान ले जाना होता है या आप रफ एंड टफ यूज के लिए स्कूटर चाहते हैं, तो रिवर इंडी एक अनोखा और बेहद प्रैक्टिकल स्कूटर है।
True Range: 110-120 km
बूट स्पेस: 43-लीटर (विशाल स्टोरेज)
खासियत: इसमें सामान बांधने के लिए पैनियर माउंट्स और फ्रंट फुटपेग्स मिलते हैं। इसके 14-इंच के बड़े व्हील्स इसे उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी कमाल का बैलेंस देते हैं।
7. Honda Activa e — ब्रांड का भरोसा और स्वैपेबल टेक्नोलॉजी
2026 में होंडा ने अपनी लेगेसी को बरकरार रखते हुए एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वर्जन उतारा है, जो मार्केट में धूम मचा रहा है।
True Range: 90–102 km
खासियत: इसमें होंडा की मोबाइल पावर पैक (Swappable Battery) टेक्नोलॉजी मिलती है। यानी बैटरी डिस्चार्ज होने पर आप होंडा के स्टेशन पर जाकर तुरंत दूसरी चार्ज्ड बैटरी बदल सकते हैं।
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Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature
Maruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।
गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के जवाब
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स-
Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम
Maruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।
ये हैं 2026 के Top 7 सबसे प्रैक्टिकल और पैसा वसूल Electric Scooters
अगर आप भी ओला के बड़े-बड़े विज्ञापनों या नए नवेले चीनी ब्रांड्स के चमकीले फीचर्स देखकर कन्फ्यूज हो चुके हैं, तो रुकिए! एक गलत फैसला आपके हजारों रुपये डुबा सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के Top 7 Most Practical Electric Scooters, जिन्हें उनके रियल-वर्ल्ड परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी के आधार पर चुना गया है।
सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक RVX, 160KM रेंज, 90kmph टॉप स्पीड और फास्ट चार्जिंग के साथ आई
भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच Revolt Motors ने गुरुवार को अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल RVX लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.24 लाख रुपए रखी है। यह शुरुआती कीमत PM eDRIVE योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) को शामिल करती है और सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेगी।
Honda Activa e: 102KM रेंज, बैटरी-स्वैपिंग टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां
भारत में दोपहिया वाहनों की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी होंडा की प्रतिष्ठित Activa अब इलेक्ट्रिक अवतार में उपलब्ध है। वर्ष 2001 में लॉन्च हुई एक्टिवा ने वर्षों तक भारतीय परिवारों की पहली पसंद बने रहने के बाद अब Honda Activa e के रूप में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के नए दौर में कदम रखा है। कंपनी ने इसमें बैटरी-स्वैपिंग टेक्नोलॉजी और कई आधुनिक कनेक्टेड फीचर्स दिए हैं।
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OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।