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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: सोमवार, 22 जून 2026 (16:12 IST)

Electric Scooter : बिना लाइसेंस चला सकेंगे यह सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, फीचर्स भी हैं दमदार

Ampere Reo VYB
कंपनी ने Reo VYB की बैटरी पर 3 साल या 30,000 किलोमीटर (जो पहले पूरा हो) की वारंटी देने की घोषणा की है। Ampere का कहना है कि बैटरी को लंबी उम्र और बेहतर टिकाऊपन को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। किफायती इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बढ़ती मांग के बीच Ampere ने अपने पोर्टफोलियो में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Reo VYB लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 69,499 रुपये रखी है।
 
नया Reo VYB कंपनी की लाइनअप में Reo 80 से ऊपर रखा गया है। इसमें पहले के मुकाबले अधिक आधुनिक डिजाइन और कई सुविधाजनक फीचर्स दिए गए हैं। यह लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर श्रेणी में आता है, इसलिए इसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की आवश्यकता नहीं होगी।

बैटरी, मोटर और रेंज

 
Ampere Reo VYB में 1.44kWh की Lithium Iron Phosphate (LFP) बैटरी दी गई है, जिसे 250W हब मोटर के साथ जोड़ा गया है। कंपनी के अनुसार, यह स्कूटर IDC टेस्टिंग कंडीशंस में एक बार फुल चार्ज होने पर 80 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान कर सकता है। कंपनी का दावा है कि सामान्य उपयोग के दौरान भी उपभोक्ताओं को इसके आसपास की रेंज मिल सकती है। बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 5.5 घंटे का समय लगता है।

फीचर्स

दैनिक आवागमन को आसान बनाने के लिए Ampere ने Reo VYB में कई आधुनिक फीचर्स दिए हैं। इनमें शामिल हैं:
 
  • LCD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
  • LED लाइटिंग पैकेज
  • की-फॉब के साथ कीलेस स्टार्ट
  • रिवर्स मोड
  • एम्बिएंट साइड लाइटिंग
  • फ्रंट डिस्क ब्रेक
  • USB चार्जिंग सपोर्ट
  • रिमोट स्टार्ट फंक्शन
  • लो बैटरी इंडिकेटर
  • मेन स्टैंड
  • 24 लीटर का बूट स्पेस
स्कूटर में 12 इंच का फ्रंट व्हील दिया गया है, जबकि रियर व्हील में इलेक्ट्रिक मोटर इंटीग्रेट की गई है। कंपनी इसमें स्टैंडर्ड रूप से ट्यूबलेस टायर भी उपलब्ध करा रही है।
 
चार रंगों में उपलब्ध
 
ग्राहक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार आकर्षक रंग विकल्पों में खरीद सकते हैं:
 
  • वॉर्म व्हाइट
  • पेस्टल पर्पल
  • डार्क ग्रे
  • एक्वा मेटैलिक
 
ये रंग स्कूटर को युवा और स्टाइलिश लुक प्रदान करते हैं।

बैटरी वारंटी

कंपनी ने Reo VYB की बैटरी पर 3 साल या 30,000 किलोमीटर (जो पहले पूरा हो) की वारंटी देने की घोषणा की है। Ampere का कहना है कि बैटरी को लंबी उम्र और बेहतर टिकाऊपन को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है।  Edited by : Sudhir Sharma
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