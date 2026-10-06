Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Vivo V80 कंपनी की V-Series का पहला स्मार्टफोन है, जो बॉक्स से ही OriginOS 7 पर चलता है। फोन में AI आधारित फोटो एडिटिंग, 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग, 3X ऑप्टिकल जूम और IP68/IP69 डस्ट एवं वाटर रेजिस्टेंस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसे तीन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है और इसका निर्माण Vivo की ग्रेटर नोएडा स्थित फैसिलिटी में किया जाता है।

Vivo V80 का कैमरा

Vivo V80 में 50MP ZEISS Night Telephoto Camera दिया गया है। इसमें Sony IMX882 सेंसर, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और 3X ऑप्टिकल जूम मिलता है। फोन में 10X Zoom-In Portrait और ZEISS Multifocal Portrait फीचर भी दिया गया है। ZEISS Multifocal Portrait में 23mm, 35mm, 50mm, 85mm और 100mm की पांच फोकल लेंथ का विकल्प मिलता है।

सेल्फी और ग्रुप फोटो के लिए फोन में 50MP ZEISS Group Selfie Camera दिया गया है। इसमें 92 डिग्री वाइड-एंगल लेंस और ऑटोफोकस सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा AI Facial Contouring और AI Refined Portrait जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

4K वीडियो और AI कैमरा फीचर्स

Vivo V80 से 60fps पर 4K वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसमें 4K Cinematic Video का विकल्प भी मिलता है, जिसमें Modern Movie, Vibrant और Pastel जैसे तीन स्टाइल दिए गए हैं। फोन में AI Creative Camera भी है, जिसमें Travel, Stage, Anime और Landscape जैसी कैटेगरी के तहत 30 से ज्यादा AI स्टाइल मिलते हैं।

फोटो एडिटिंग के लिए AI Retouch, Color Palette और Live Sticker Collage जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा AI Diwali Portrait 2.0 फीचर की मदद से तस्वीरों में दीये, रंगोली, आतिशबाजी और लालटेन जैसे त्योहार से जुड़े एलिमेंट जोड़े जा सकते हैं।

7200mAh की बड़ी बैटरी

Vivo V80 में 7,200mAh बैटरी दी गई है, जो 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में 6.59 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 144Hz है और लोकल पीक ब्राइटनेस 5,000 निट्स तक है। परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया गया है, जिसे 4nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है।

OriginOS 7 के साथ आया Vivo V80

Vivo V80 कंपनी की V-Series का पहला स्मार्टफोन है, जो OriginOS 7 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है। इसमें Snap Note फीचर दिया गया है, जो व्हाइटबोर्ड, हाथ से लिखे नोट्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की तस्वीरों को एडिट किए जा सकने वाले नोट्स में बदल सकता है। फोन में Vivo Office Kit का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे कंपैटिबल डिवाइस के बीच कनेक्टिविटी मिलती है।

तीन कलर और IP68/IP69 रेटिंग

Vivo V80 को Sunrise Anthem, Horizon Blue और Stellar Black कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। फोन को IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, जिससे इसे धूल और पानी से सुरक्षा मिलती है। कंपनी फोन के लिए छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट भी देगी।

Vivo V80 की कीमत और उपलब्धता

Vivo V80 की कीमत भारत में इस प्रकार है:

8GB + 128GB: 62,999 रुपये



8GB + 256GB: 69,999 रुपये



8GB + 512GB: 79,999 रुपये

कंपनी के मुताबिक, Vivo V80 की बिक्री 13 अक्टूबर से शुरू होगी। ग्राहक इसे Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ पार्टनर रिटेल स्टोर्स, Flipkart और Amazon से खरीद सकेंगे। स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है।