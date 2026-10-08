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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Thursday, 8 October 2026 (17:03 IST)

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iphone 15
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (17:03 IST)
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दशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है।
यह ऑफर ऐसे समय में आया है जब Apple ने पुराने iPhone मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, स्टोरेज चिप की सप्लाई में आई अभूतपूर्व कमी के कारण Apple ने पिछले महीने पुराने iPhone मॉडल की कीमतों में इजाफा किया था। ऐसे में Reliance Digital के ये ऑफर्स ग्राहकों के लिए खास हो सकते हैं।
 

iPhone 17 पर मिल रहा बड़ा फायदा

 
Reliance Digital पर Apple iPhone 17 (256GB) की MRP 99,900 रुपये है। हालांकि, ऑफर के तहत इसे 79,899 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने वाले ग्राहकों को iPhone 17 पर 8,000 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट दिया जा रहा है। चुनिंदा बैंक कार्ड से भुगतान करने पर अतिरिक्त कैशबैक का लाभ भी मिल सकता है। इस तरह पुराने फोन के एक्सचेंज और बैंक ऑफर का फायदा उठाकर ग्राहक iPhone 17 की प्रभावी कीमत को और कम कर सकते हैं।
 

iPhone 15 भी हुआ सस्ता

 
iPhone 15 पर भी Reliance Digital की ओर से ऑफर दिया जा रहा है। इस मॉडल की MRP 59,899 रुपये बताई गई है। पुराना फोन एक्सचेंज करने पर ग्राहकों को 3,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिलेगा। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड पर पात्र ग्राहकों को 1,500 रुपये तक का अतिरिक्त कैशबैक मिल सकता है।
 

iPhone 16 पर भी ऑफर

 
Reliance Digital के फेस्टिव ऑफर में iPhone 16 सीरीज को भी शामिल किया गया है। कंपनी की ओर से iPhone 15, 16 और 17 सीरीज पर अलग-अलग डिस्काउंट और एक्सचेंज बेनिफिट दिए जा रहे हैं। ऑफर की वास्तविक कीमत ग्राहक द्वारा चुने गए मॉडल, स्टोरेज वेरिएंट, पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू और इस्तेमाल किए जा रहे बैंक कार्ड पर निर्भर करेगी।
 

iPhone 17 Pro और 17 Pro Max पर भी बड़ा डिस्काउंट

 
नई iPhone 17 Pro सीरीज खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए भी ऑफर उपलब्ध है। iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये और iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये है। ऑफर के तहत इन दोनों मॉडल की प्रभावी कीमत क्रमशः 56,990 रुपये और 71,990 रुपये तक कम हो सकती है। हालांकि, यह कीमत विभिन्न डिस्काउंट, एक्सचेंज और कैशबैक लाभों को मिलाकर बताई गई है। इसलिए ग्राहक को अंतिम भुगतान से पहले सभी ऑफर की पात्रता और शर्तों की जांच करनी चाहिए।
 

Reliance Digital का ऑफर कब से?

 
Reliance Digital के ये नए ऑफर भारत में 9 अक्टूबर से लागू होने की जानकारी दी गई है। दशहरा और फेस्टिव सीजन को देखते हुए कंपनी का यह ऑफर iPhone खरीदने वाले ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है।
 

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

 
iPhone खरीदने से पहले ग्राहक को केवल विज्ञापित कीमत नहीं, बल्कि अंतिम कीमत जरूर जांचनी चाहिए। एक्सचेंज बोनस के लिए पुराने फोन का मॉडल, स्थिति और एक्सचेंज वैल्यू महत्वपूर्ण होगी। इसी तरह बैंक कैशबैक केवल निर्धारित कार्ड और नियमों के तहत ही मिल सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले Reliance Digital पर संबंधित iPhone मॉडल की कीमत, स्टॉक, एक्सचेंज वैल्यू, बैंक ऑफर और कैशबैक की शर्तें जरूर जांचें।
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