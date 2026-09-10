  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. iphone 17 got expensive after iphone 18 pro series launch know why
Written By कृति शर्मा कृति शर्मा
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (12:27 IST)

सोचा था iPhone 18 प्रो आएगा तो 17 सस्ता होगा, Apple ने उल्टा बढ़ा दी कीमत, बने Memes

iphone 17 got expensive hindi news
Written By: कृति शर्मा
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (12:27 IST)
google-news
Apple ने नई iPhone 18 Pro Series और अपने पहले Foldable iPhone Duo को लॉन्च कर दिया है। आमतौर पर नई सीरीज आने के बाद पुराने मॉडल्स की कीमतों में कटौती देखने को मिलती है, कई लोग इस चीज का इंतजार करते हैं कि वे नया फ़ोन लांच होने के बाद पुराना खरीदेंगे, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। एप्पल ने भारत में अपने कई मौजूदा आईफोन मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं।
 
सबसे ज्यादा चर्चा आईफोन 17 की हो रही है, जिसकी शुरुआती कीमत में सीधे 17,000 रुपये का इजाफा किया गया है। पिछले साल 82,900 रुपये में लॉन्च हुआ इसका 256GB मॉडल अब 99,900 रुपये में लिस्ट किया गया है। यानी इसकी कीमत अब 1 लाख रुपये के आंकड़े से महज 100 रुपये दूर है। 512GB मॉडल की कीमत बढ़कर 1,24,900 रुपये हो गई है।

 आईफोन 17 के दाम में 17 हजार रुपये की बढ़ोतरी
 
भारत में आईफोन 17 को पिछले साल 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज विकल्पों के साथ लॉन्च किया गया था। इसका बेस 256GB मॉडल 82,900 रुपये में आया था। अब इसकी शुरुआती कीमत 99,900 रुपये हो गई है।
 
यानी सिर्फ बेस मॉडल पर ही ग्राहकों को 17,000 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। वहीं 512GB मॉडल अब 1,24,900 रुपये में मिलेगा।
 
खास बात यह है कि कीमत बढ़ने के साथ आईफोन 17 के स्पेसिफिकेशंस में कोई नया अपग्रेड नहीं किया गया है। फोन में पहले की तरह 6.3 इंच का डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसमें Ceramic Shield 2 ग्लास और एंटी-रिफ्लेक्टिव लेयर भी दी गई है।


आईफोन 16, आईफोन 17e और आईफोन Air भी हुए महंगे
 
एप्पल ने सिर्फ आईफोन 17 की कीमत नहीं बढ़ाई है। कंपनी ने आईफोन 16, आईफोन 17e और आईफोन Air के दाम में भी इजाफा किया है।
 
आईफोन 16 की कीमत अब 89,900 रुपये से शुरू होती है। इसकी पिछली शुरुआती कीमत 79,900 रुपये बताई गई थी, यानी इसमें करीब 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
 
वहीं आईफोन 17e का 256GB मॉडल अब 79,900 रुपये में लिस्ट है, जबकि 512GB मॉडल की कीमत 1,04,900 रुपये हो गई है। इसका शुरुआती लॉन्च प्राइस 64,900 रुपये था।
 
सबसे बड़ा झटका आईफोन Air खरीदने वालों को लगा है। इसका 256GB मॉडल अब 1,49,900 रुपये, 512GB मॉडल 1,74,900 रुपये और 1TB मॉडल 2,24,900 रुपये का हो गया है। इसकी शुरुआती कीमतें क्रमशः 1,19,900 रुपये, 1,39,900 रुपये और 1,59,900 रुपये थीं।


 
कीमत बढ़ी, लेकिन आईफोन 17 में नया क्या मिला?
 
दिलचस्प बात यह है कि आईफोन 17 की कीमत में भारी बढ़ोतरी के बावजूद हार्डवेयर में कोई नया अपग्रेड नहीं किया गया है।
 
फोन में एप्पल का A19 चिपसेट  दिया गया है, जिसे कंपनी ने आने वाले AI फीचर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। कैमरे की बात करें तो इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2x ऑप्टिकल-क्वालिटी टेलीफोटो क्रॉप और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। फ्रंट में 18 मेगापिक्सल का स्क्वायर सेंसर और Center Stage फीचर दिया गया है।
 
बैटरी को लेकर कंपनी का दावा है कि आईफोन 17 में 30 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक मिल सकता है, जो आईफोन 16 की तुलना में 8 घंटे ज्यादा है।
 
आखिर क्यों बढ़ रही हैं आईफोन की कीमतें?
 
कीमतों में इस बदलाव की एक बड़ी वजह RAM और मेमोरी की बढ़ती मांग को माना जा रहा है। AI का तेजी से विस्तार हो रहा है और डेटा सेंटर व AI कंपनियों को बड़ी मात्रा में मेमोरी की जरूरत पड़ रही है। इससे मेमोरी सप्लायर्स पर दबाव बढ़ा है और कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
 
स्मार्टफोन मार्केट में इसका असर सिर्फ एप्पल तक सीमित नहीं है। एंड्रॉयड फोन की कीमतों में भी मेमोरी की बढ़ती लागत का असर देखने को मिल रहा है।
 
एप्पल ने इससे पहले भी इस साल अपने मैकबुक और आईपैड समेत कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। ऐसे में आईफोन की कीमत बढ़ने की संभावना पहले से जताई जा रही थी।
 
 फेस्टिव सीजन में आईफोन खरीदने वालों को बड़ा झटका
 
भारत में नवरात्र और दिवाली के दौरान स्मार्टफोन की खरीदारी काफी बढ़ जाती है। ऐसे में जो ग्राहक फेस्टिव सीजन में नया आईफोन खरीदने की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए यह प्राइस हाइक बड़ा झटका है।
 
खासकर आईफोन 17 को लेकर अब तस्वीर बदल गई है। जिस मॉडल की शुरुआती कीमत पिछले साल 82,900 रुपये थी, वह अब 99,900 रुपये से शुरू हो रहा है।
 
यानी नई आईफोन 18 प्रो सीरीज के लॉन्च के बाद पुराने मॉडल सस्ते होने के बजाय और महंगे हो गए हैं। ग्राहकों के लिए यह एप्पल की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव माना जा सकता है।
 
लेखक के बारे में
कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
यात्री परिवहन विजन समिट-2026: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 सितंबर को करेंगे दो दिवसीय समिट का शुभारंभ

Avadh Ojha : 30-40 करोड़ लोगों को निपटा दूंगा, भगवान मुझे कभी सत्ता में मत लाना, अब सत्ता की कुर्सी से क्यों डर रहे हैं अवध ओझा

Avadh Ojha : 30-40 करोड़ लोगों को निपटा दूंगा, भगवान मुझे कभी सत्ता में मत लाना, अब सत्ता की कुर्सी से क्यों डर रहे हैं अवध ओझाआम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और चर्चित शिक्षक अवध ओझा का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि वह भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कभी सत्ता में न बैठाया जाए। इसके पीछे उन्होंने अपने गुस्सैल स्वभाव और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करने की वजह बताई।

रेल यात्रियों को क्या फायदा होगा, 7 हाई-डेंसिटी रेल नेटवर्क को फोर-लेन करने की मिली मंजूरी

रेल यात्रियों को क्या फायदा होगा, 7 हाई-डेंसिटी रेल नेटवर्क को फोर-लेन करने की मिली मंजूरीकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रेलवे के सात हाई-डेंसिटी रेलवे नेटवर्क को फोर-लेन करने की मंजूरी दे दी। इनमें दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोलकाता और कोलकाता-दिल्ली जैसे देश के प्रमुख रेल मार्ग शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये सात कॉरिडोर रेलवे के कुल ट्रैफिक का करीब 40 प्रतिशत वहन करते हैं।

1.43 लाख का iPhone 14 Pro ऑर्डर किया, बॉक्स में निकला नकली चीनी फोन, अब कंपनी देगी करीब ₹1.7 लाख

1.43 लाख का iPhone 14 Pro ऑर्डर किया, बॉक्स में निकला नकली चीनी फोन, अब कंपनी देगी करीब ₹1.7 लाखबुलंदशहर के एक व्यक्ति ने फ्लिपकार्ट से ₹1,43,335 का Apple iPhone 14 Pro ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी के बाद बॉक्स खोलने पर उसके होश उड़ गए। बॉक्स में असली iPhone 14 Pro की जगह एक हरे रंग का चीनी फोन मिला, जिस पर नकली Apple लोगो लगा था। फोन में सिर्फ दो रियर कैमरे थे, जबकि असली iPhone 14 Pro में तीन कैमरे दिए जाते हैं।

ब्रिटेन में क्यों फंसे हैं विजय माल्या? भगोड़े कारोबारी ने किया बड़ा दावा

ब्रिटेन में क्यों फंसे हैं विजय माल्या? भगोड़े कारोबारी ने किया बड़ा दावाखुद को बेकसूर बताते हुए भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने दावा किया है कि ब्रिटेन में उनकी मौजूदगी भारत लौटने से बचने का नतीजा नहीं, बल्कि वहां की कानूनी पाबंदियों की वजह से है। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट करते हुए माल्या ने अपनी सफाई में कई बड़े दावे किए हैं।

मजिस्ट्रेट की इतनी हिम्मत..? छात्र को नोटिस भेजने पर भड़के CJI, ग्रेटर नोएडा प्रशासन को लगाई कड़ी फटकार

मजिस्ट्रेट की इतनी हिम्मत..? छात्र को नोटिस भेजने पर भड़के CJI, ग्रेटर नोएडा प्रशासन को लगाई कड़ी फटकारCJI Suryakant: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद छात्रों पर कार्रवाई करने को लेकर शीर्ष अदालत बेहद सख्त नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा के एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा यूनिवर्सिटी के छात्र को 'शांति बंधपत्र' का नोटिस भेजने पर चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने कड़ी नाराजगी जताई है।

बैंक स्ट्राइक से सितंबर में बिगड़ सकता है कामकाज का शेड्यूल, जानिए कब-कब हड़ताल पर हैं कर्मचारी

बैंक स्ट्राइक से सितंबर में बिगड़ सकता है कामकाज का शेड्यूल, जानिए कब-कब हड़ताल पर हैं कर्मचारीयूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर देशभर के सरकारी बैंकों के कर्मचारी 11 सितंबर को हड़ताल पर हैं। इसके बाद 12 सितंबर को दूसरा शनिवार और फिर रविवार है। इस तरह लगातार 3 दिन देशभर में बैंकों का काम प्रभावित हो सकता है।

गुजरात विधानसभा में अत्याधुनिक पोर्टेबल अस्पताल 'BHISHM Cube-R300' की प्रदर्शनी, महज 12 मिनट में होता है तैयार

गुजरात विधानसभा में अत्याधुनिक पोर्टेबल अस्पताल 'BHISHM Cube-R300' की प्रदर्शनी, महज 12 मिनट में होता है तैयारगुजरात विधानसभा परिसर में अत्याधुनिक पोर्टेबल इमरजेंसी मेडिकल अस्पताल 'BHISHM Cube-R300' की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। यह पोर्टेबल यूनिट 12 मिनट में तैनात होकर 300 मरीजों का इलाज करने में सक्षम है।

बिना बीज के खिलते हैं रहस्यमयी फूल, जानिए हनोल के महासू देवता मंदिर की खास बातें

बिना बीज के खिलते हैं रहस्यमयी फूल, जानिए हनोल के महासू देवता मंदिर की खास बातेंउत्तराखंड के हनोल में स्थित महासू देवता मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। यहां बिना बीज के रहस्यमयी फूल खिलते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से मंदिर में कामना करता है, उसे महासू महाराज पूरी करते हैं। मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने भी देहरादून आने वाले श्रद्धालुओं से मंदिर के दर्शन करने की अपील की।

सोचा था iPhone 18 प्रो आएगा तो 17 सस्ता होगा, Apple ने उल्टा बढ़ा दी कीमत, बने Memes

सोचा था iPhone 18 प्रो आएगा तो 17 सस्ता होगा, Apple ने उल्टा बढ़ा दी कीमत, बने MemesApple ने नई iPhone 18 Pro Series और अपने पहले Foldable iPhone Duo को लॉन्च कर दिया है। आमतौर पर नई सीरीज आने के बाद पुराने मॉडल्स की कीमतों में कटौती देखने को मिलती है, कई लोग इस चीज का इंतजार करते हैं कि वे नया फ़ोन लांच होने के बाद पुराना खरीदेंगे, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। एप्पल ने भारत में अपने कई मौजूदा आईफोन मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं।

यात्री परिवहन विजन समिट-2026: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 सितंबर को करेंगे दो दिवसीय समिट का शुभारंभ

यात्री परिवहन विजन समिट-2026: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 सितंबर को करेंगे दो दिवसीय समिट का शुभारंभप्रदेश की सार्वजिनक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में 11 एवं 12 सितंबर को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में दो दिवसीय यात्री परिवहन विज़न समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। समिट में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी शामिल होंगे। यह समिट मुख्य रूप से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा पर केंद्रित होगी।

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलग

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलगApple Event 2026 Live Updates : Apple ने अपने इवेंट 'Surprise and Shine' में अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone duo भी लॉन्च किया। इसके साथ ही iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च किया गया। कंपनी ने Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4, और AirPods 5 भी लॉन्च किए। यह कंपनी के नए सीईओ जॉन टर्नस का पहला कीनोट था। iPhone Duo में अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले दिया गया है।

iPhone 18 को लेकर बड़ा बदलाव, 2 स्टैंडर्ड iPhone के बीच होगा 18 महीने का गैप, Pro मॉडल में मिल सकते हैं ये धांसू फीचर्स

iPhone 18 को लेकर बड़ा बदलाव, 2 स्टैंडर्ड iPhone के बीच होगा 18 महीने का गैप, Pro मॉडल में मिल सकते हैं ये धांसू फीचर्सApple इस बार अपनी iPhone लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव कर सकता है। कंपनी हर साल सितंबर में नया बेस iPhone पेश करने के लिए जानी जाती है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 18 के स्टैंडर्ड मॉडल को 2027 की शुरुआत तक टाला जा सकता है। ऐसा होने पर दो स्टैंडर्ड iPhone मॉडल्स के लॉन्च के बीच करीब 18 महीने का अंतर हो जाएगा।

Samsung की उड़ी नींद, iPhone Duo के साथ iPhone 18 Pro और नए Apple Watch भी होंगे पेश, कीमत का हुआ खुलासा

Samsung की उड़ी नींद, iPhone Duo के साथ iPhone 18 Pro और नए Apple Watch भी होंगे पेश, कीमत का हुआ खुलासाApple Inc. बुधवार को अपने बड़े प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट करने चा रहा है। इसमें अपनी कई प्रोडक्स लॉन्च करेगा। इस इवेंट में iPhone 18 Pro, नए Apple Watch मॉडल और अपडेटेड AirPods भी पेश किए जाने की उम्मीद है। इसमें फोल्डेबल iPhone Duo पेश करने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत करीप करीब 2,000 डॉलर (लगभग 1.7 लाख रुपए) हो सकती है।