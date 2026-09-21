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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Monday, 21 September 2026 (16:29 IST)

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैस

Lava Virat Curve 5G
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Mon, 21 Sep 2026 (16:36 IST)
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Lava ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Virat V1 को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में पेश किया था। अब नए Virat Curve 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, वेगन लेदर फिनिश और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा भी मिलता है। Lava Virat Curve 5G की बिक्री 28 सितंबर 2026 से Flipkart पर शुरू होगी। फोन को तीन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।
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Lava Virat Curve 5G का डिस्प्ले

Lava Virat Curve 5G में 6.67 इंच का FHD+ 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और पीक ब्राइटनेस 1,100 निट्स तक है। कंपनी ने इसमें 1920Hz PWM डिमिंग भी दी है, जिसका उद्देश्य कम रोशनी में स्क्रीन देखने के दौरान आंखों को ज्यादा आराम देना है।

MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर

फोन में MediaTek Dimensity 7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसकी क्लॉक स्पीड 2.4GHz तक है और इसे 6nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है। Lava के मुताबिक, इस प्रोसेसर ने AnTuTu पर 8 लाख से ज्यादा का स्कोर हासिल किया है। स्मार्टफोन में 6GB LPDDR5 RAM मिलती है।

50MP Sony कैमरा

फोटोग्राफी के लिए फोन के पीछे 50 मेगापिक्सल का Sony IMX752 कैमरा दिया गया है। इसमें Electronic Image Stabilisation यानी EIS का सपोर्ट मिलता है और यह 2K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है।
 
कैमरे में Night Mode, Pro Video, Dual-View Video, Motion Photo और Sports Mode जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जिसमें स्क्रीन फ्लैश का सपोर्ट मिलता है।

6,000mAh बैटरी और 45W चार्जिंग

Lava Virat Curve 5G में 6,000mAh की बैटरी दी गई है। फोन 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि बॉक्स में 33W चार्जर दिया गया है। कंपनी का दावा है कि फोन की बैटरी 55 घंटे तक का टॉकटाइम, 11 घंटे तक लगातार YouTube प्लेबैक और 720 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम दे सकती है।
 

पीछे दी गई है मिनी स्क्रीन

 
Virat Curve 5G की सबसे खास खूबियों में से एक इसका रियर मिनी स्क्रीन है। इस छोटी स्क्रीन की मदद से यूजर्स फोन को अनलॉक किए बिना नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कस्टम टेक्स्ट और इमोजी सेट करने के साथ समय, बैटरी प्रतिशत, चार्जिंग स्टेटस और वॉल्यूम जैसी जानकारी भी देखी जा सकती है।
 

डिजाइन और मजबूती

फोन का वजन 184 ग्राम है। इसमें IronGuard Protection और Al-Si DT Star 2 कवर ग्लास दिया गया है। स्मार्टफोन को MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिला है। इसके अलावा यह IP64 रेटिंग के साथ आता है, जो धूल और पानी से सुरक्षा प्रदान करती है।

Android 16 और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट

Lava Virat Curve 5G Android 16 पर चलता है। कंपनी के मुताबिक, फोन में पहले से कोई बloatware या विज्ञापन इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। Lava फोन के लिए 2 साल के OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है। फोन में Vayu AI, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, Face Unlock, IR ब्लास्टर और डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। इसमें डुअल-माइक नॉइज कैंसिलेशन का भी सपोर्ट है।
 
कंपनी के अनुसार, एक आगामी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए Virat Curve 5G में Lava का नया यूजर इंटरफेस पेश किया जाएगा। इसके साथ Vayu AI एक्सपीरियंस को बेहतर किया जाएगा और नेटिव Gallery ऐप भी मिलेगा।

Lava Virat Curve 5G की कीमत और ऑफर

भारत में Lava Virat Curve 5G को 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत ₹23,999 रखी गई है। हालांकि, लॉन्च ऑफर के तहत सभी बैंक ऑफर्स को शामिल करने के बाद इसे ₹19,999 की विशेष कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन की बिक्री 28 सितंबर 2026 से Flipkart पर शुरू होगी। यह Heritage Indigo, Makrana Ivory और Ellora Slate तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।
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