Samsung One UI 9 Update : Galaxy फोन में आएंगे ये नए AI फीचर्स, ऐसे बदलेगा आपका फोन

Samsung ने One UI 9 का विस्तार शुरू कर दिया है। कंपनी के मुताबिक, अपडेट का रोलआउट अब Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra से शुरू हो रहा है। इससे पहले One UI 9 को Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 और Galaxy Z Flip8 पर उपलब्ध कराया गया था।

नया One UI 9 यूजर्स को ज्यादा आसान और पर्सनलाइज्ड मोबाइल एक्सपीरियंस देने के साथ Galaxy AI को भी बेहतर करता है। इसमें फोटो-वीडियो एडिटिंग, ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, डिवाइस केयर और सिक्योरिटी से जुड़े कई नए फीचर्स शामिल हैं।

वीडियो में अपने पसंदीदा व्यक्ति को रख सकेंगे फोकस में

One UI 9 का My FanCam फीचर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में चुने गए व्यक्ति को अपने आप ट्रैक करता है। वीडियो में कैमरा एंगल बदलने या व्यक्ति के मूव करने पर यह फुटेज को रीफ्रेम करके उस व्यक्ति को फ्रेम के बीच में रखने की कोशिश करता है। इसका इस्तेमाल बच्चों के परफॉर्मेंस, डांस या स्पोर्ट्स जैसे वीडियो में किया जा सकता है।

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Now Brief में अपनी पसंद की जानकारी

Now Brief में Generative और Editable Cards जोड़े गए हैं। यूजर्स अपने डेली समरी में दिखाई जाने वाली जानकारी को ज्यादा बेहतर तरीके से कस्टमाइज कर सकेंगे। हेल्थ, मौसम और वीडियो जैसी कैटेगरी के कार्ड बनाए जा सकते हैं, ताकि रोजाना मिलने वाली जानकारी यूजर की जरूरत के मुताबिक हो।

फोन की वारंटी और सर्विस की जानकारी एक जगह

One UI 9 में Warranty and Care फीचर को Settings मेन्यू में शामिल किया गया है। यहां यूजर्स कनेक्टेड Galaxy डिवाइस की वारंटी कवरेज चेक करने, सेल्फ-डायग्नोस्टिक चलाने और रिपेयर का अनुमान देखने जैसे काम कर सकेंगे। Samsung Care+ मैनेज करने या सर्विस अपॉइंटमेंट बुक करने का विकल्प भी मिलेगा। हालांकि, उपलब्ध सुविधाएं देश और डिवाइस के हिसाब से अलग हो सकती हैं।

मैसेजिंग के दौरान मिलेगा स्मार्ट सुझाव

Now Nudge फीचर यूजर के काम और बातचीत के संदर्भ के आधार पर सुझाव देता है। उदाहरण के लिए, किसी टेक्स्ट बातचीत में प्लान बनाते समय यूजर चैट छोड़े बिना रिजर्वेशन की जानकारी खोल सकता है या शेयर की गई लोकेशन सेव कर सकता है।

Creative Studio में AI से इमेज बनाने के सुझाव

Creative Studio अब आने वाले इवेंट्स के आधार पर इमेज बनाने के आइडिया सुझा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी दोस्त का जन्मदिन आने पर यूजर को थीम आधारित इमेज या ग्रीटिंग बनाने का सुझाव मिल सकता है।

Translation और Interpreter हुआ बेहतर

One UI 9 के Interpreter में Thread View जोड़ा गया है। इससे ट्रांसलेट की गई बातचीत में पिछली बातों को देखना आसान होगा। Conversation Mode में तेज ट्रांसलेशन और कंपैटिबल Galaxy Buds के साथ तेज प्लेबैक का सपोर्ट भी दिया गया है। इसका उद्देश्य दूसरी भाषा में बातचीत को ज्यादा सहज बनाना है।

मुश्किल डॉक्यूमेंट भी आसानी से स्कैन होंगे

Document Scan फीचर अब मुड़े हुए बुक पेज या कोने से मुड़े हुए कागज जैसे मुश्किल डॉक्यूमेंट को भी कम मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ डिजिटाइज करने में मदद करेगा। बड़े स्क्रीन वाले Galaxy डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज्ड व्यू और बेहतर Finger Eraser भी दिया गया है, जिससे स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट ज्यादा साफ बनाए जा सकेंगे।

Voice Recorder बनाएगा व्यवस्थित सारांश

Voice Recorder अब रिकॉर्डिंग के सारांश को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से दिखाएगा। इसमें हेडिंग और टेबल जैसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे रिकॉर्डिंग की जरूरी जानकारी को जल्दी समझना आसान होगा।

सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए नए फीचर्स

One UI 9 में सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर भी नए फीचर्स जोड़े गए हैं। Security Brief Now Brief में मैलवेयर, अनजान सोर्स से इंस्टॉल किए गए ऐप्स और गैर-जरूरी परमिशन से जुड़े अलर्ट दिखा सकता है। Privacy Alerts ऑन-डिवाइस AI की मदद से संभावित प्राइवेसी रिस्क को पहचानने की कोशिश करता है। इसमें बैकग्राउंड में परमिशन एक्सेस करने की अनावश्यक कोशिशें शामिल हो सकती हैं।

भारत में भी मिलेगा Scam Detection

Samsung ने Scam Detection फीचर का विस्तार अतिरिक्त देशों और भाषाओं में किया है। कंपनी के मुताबिक यह सुविधा भारत, जापान और कनाडा में उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य संभावित स्कैम कॉल से यूजर्स को सुरक्षा देने में मदद करना है।

किन Galaxy फोन में आया One UI 9?

Samsung के मुताबिक, One UI 9 पहले से Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 और Galaxy Z Flip8 पर रोल आउट हो चुका है। अब अपडेट का विस्तार Galaxy S26 सीरीज से शुरू किया जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि One UI 9 को धीरे-धीरे दूसरे Galaxy डिवाइस पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। अपडेट की उपलब्धता डिवाइस, देश, क्षेत्र, भाषा और सॉफ्टवेयर वर्जन के अनुसार अलग हो सकती है।