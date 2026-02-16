Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्स

Samsung जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra पेश करने वाला है। शुरुआती जानकारियों के अनुसार, इस बार बड़े बदलावों की बजाय उपयोगी और व्यावहारिक अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। Samsung 25 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च कर सकता है। कंपनी Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 Ultra मॉडल पेश कर सकती है। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान Galaxy S26 Ultra पर रहेगा, जो Galaxy S25 Ultra का अपग्रेडेड वर्जन होगा।

डिजाइन और बिल्ड

लीक्स के मुताबिक, Samsung इस बार S25 Ultra के शार्प किनारों की जगह थोड़ा राउंडेड फ्रेम दे सकता है। फोन की मोटाई 8.2mm से घटकर 7.9mm हो सकती है, जबकि वजन 218 ग्राम से कम होकर 214 ग्राम तक आ सकता है। फ्रेम मटेरियल में भी बदलाव संभव है। कंपनी टाइटेनियम की जगह एल्युमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे वजन कम हो सकता है और फोन का फील थोड़ा अलग हो सकता है।

डिस्प्ले में सुधार

Samsung Galaxy S26 Ultra में 6.89 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है, जो S25 Ultra के 6.86 इंच स्क्रीन से थोड़ा बड़ा होगा। हालांकि रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह फर्क ज्यादा महसूस नहीं होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी M13 पैनल की जगह नया M14 पैनल दे सकती है। साथ ही 8-बिट की बजाय 10-बिट कलर सपोर्ट मिल सकता है, जिससे HDR कंटेंट देखते समय बेहतर कलर ट्रांजिशन और आउटपुट मिल सकता है। इसके अलावा थर्ड जनरेशन की एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग और नया प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर भी जोड़ा जा सकता है, जो पिछले Ultra मॉडल में नहीं था।

परफॉर्मेंस और मेमोरी

Galaxy S26 Ultra में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल सकता है, जो S25 Ultra में दिए गए Snapdragon 8 Elite चिप को रिप्लेस करेगा। इससे बेहतर पावर एफिशिएंसी और लंबे समय तक स्थिर परफॉर्मेंस मिल सकती है। RAM स्पीड 9.6Gbps से बढ़कर 10.7Gbps तक जा सकती है। हालांकि तुरंत बहुत बड़ा स्पीड अंतर महसूस न हो, लेकिन मल्टीटास्किंग और लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस में सुधार संभव है।

बैटरी और चार्जिंग

बैटरी क्षमता 5,000mAh ही रहने की उम्मीद है। लेकिन चार्जिंग स्पीड में सुधार हो सकता है। वायर्ड चार्जिंग 45W से बढ़कर 60W और वायरलेस चार्जिंग 15W से बढ़कर 25W तक जा सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यूजर्स को कम समय में ज्यादा चार्जिंग मिल सकती है।

कैमरा अपग्रेड

Samsung 200MP HP2 मेन सेंसर को बरकरार रख सकता है, लेकिन इसका अपर्चर f/1.7 से बढ़ाकर f/1.4 किया जा सकता है। बड़ा अपर्चर कम रोशनी में बेहतर फोटोग्राफी में मदद कर सकता है। 50MP 5x टेलीफोटो कैमरा में f/3.4 की जगह f/2.9 अपर्चर मिल सकता है, जिससे ज्यादा लाइट कैप्चर होगी। हालांकि 10MP 3x टेलीफोटो कैमरा में थोड़ा छोटा सेंसर दिया जा सकता है।

कीमत पर सस्पेंस

कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि Galaxy S26 Ultra की कीमत अपने पिछले मॉडल से कम हो सकती है। हालांकि Samsung ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कीमत का खुलासा नहीं किया है। अंतिम जानकारी लॉन्च इवेंट में सामने आएगी। Edited by : Sudhir Sharma