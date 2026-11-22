नेपाल के नए PM बालेंद्र शाह का पहला भारत दौरा, प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात, दोनों देशों के बीच हो सकते हैं कई समझौते

Nepal's Prime Minister Balendra Shah's visit to India : नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 2 दिवसीय भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंचे हैं। यह उनका पहला द्विपक्षीय दौरा है। वे आज शाम विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेंद्र शाह की द्विपक्षीय बैठक होगी। इसके बाद दोनों नेता भगवान राम के जन्मस्थान अयोध्या और नेपाल में देवी सीता के जन्मस्थान जनकपुरधाम के बीच चलने वाली नई ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बालेंद्र शाह की द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है।





इस दौरान दोनों भारत-नेपाल संबंधों के सभी प्रमुख पहलुओं की समीक्षा करने के साथ आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा पर सबकी नजरें टिकी हैं।

भारत-नेपाल संबंधों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बालेंद्र शाह का दौरा?

भारत और नेपाल के बीच संबंध केवल पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपराओं, भाषा, व्यापार और पारिवारिक रिश्तों का गहरा जुड़ाव है। दोनों देशों के नागरिकों का एक-दूसरे के यहां आना-जाना भी लंबे समय से जारी है।

ऐसे में बालेंद्र शाह का पहला द्विपक्षीय भारत दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद को मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत के लिए नेपाल एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, जबकि नेपाल के लिए भारत व्यापार, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अहम साझेदार है।

वार्ता के दौरान इन पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है...

सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाओं के माध्यम से दोनों देशों के बीच आवागमन आसान बनाना।

तकनीक, प्रशिक्षण और अनुभवों के आदान-प्रदान के जरिए साझा विकास को प्रोत्साहित करना।

दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और निवेश के नए अवसर तलाशना।

बिजली उत्पादन, ऊर्जा व्यापार और बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना।

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और राहत एवं बचाव कार्यों में आपसी तालमेल बढ़ाना।

शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा सुविधाओं में सहयोग बढ़ाना।

सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं और संपर्क नेटवर्क को बेहतर बनाना।

कई समझौता ज्ञापनों (MOU) का हो सकता है आदान-प्रदान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेंद्र शाह की बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौता ज्ञापनों (MOU) का आदान-प्रदान भी प्रस्तावित है। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे सहयोग को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना होगा।

खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, आपदा प्रबंधन और मानव संसाधन विकास जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। इन पहलों से दोनों देशों के नागरिकों, विद्यार्थियों, कारोबारियों और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

अयोध्या से जनकपुरधाम तक चलेगी 604 किलोमीटर लंबी ट्रेन

भारत और नेपाल के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिहाज से अयोध्या-जनकपुरधाम रेल सेवा को इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक माना जा रहा है। इस नई ट्रेन सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा किए जाने का कार्यक्रम है।

यह रेल सेवा भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या को माता सीता की जन्मभूमि जनकपुरधाम से जोड़ेगी। दोनों स्थानों का रामायण में विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। अयोध्या को श्रीराम की नगरी और जनकपुरधाम को माता सीता की नगरी के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावित रेल मार्ग की कुल दूरी 604 किलोमीटर होगी। इस रेल संपर्क से भारत और नेपाल के श्रद्धालुओं को दोनों प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।

बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों को भी मिलेगा फायदा

इस रेल सेवा का महत्व केवल धार्मिक पर्यटन तक सीमित नहीं है। इससे बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी आवागमन का एक नया विकल्प मिलेगा। सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रहते हैं, जिनके रिश्तेदार भारत और नेपाल दोनों देशों में हैं। उन्हें पारिवारिक कार्यक्रमों, शिक्षा, कारोबार और अन्य जरूरी कामों के लिए अक्सर एक-दूसरे के यहां जाना पड़ता है।