पश्चिमी उत्तर प्रदेश बना एथेनॉल का केंद्र, गन्ना बेल्ट की मिलों से निकल रहा ग्रीन फ्यूल मिलें सिर्फ चीनी ही नहीं गन्ने के रस, मक्का व टूटे चावल से बना रहीं एथेनॉल

Uttar Pradesh News : कभी चीनी उत्पादन के लिए पहचाना जाने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब एथेनॉल बनाने वाले बड़े केन्द्र के तौर पर अपनी धाक जमा रहा है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और बिजनौर की गन्ना बेल्ट अब देश के ग्रीन फ्यूल की नई राजधानी बनती जा रही है। केंद्र सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति और योगी सरकार की चीनी मिलों को एथेनॉल से जोड़ने की पहल ने इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। अब यहां की मिलें सिर्फ चीनी ही नहीं बना रहीं, बल्कि गन्ने के रस, शीरे, मक्का और टूटे चावल से एथेनॉल बनाकर पेट्रोल में मिलाने के लिए देशभर के डिपो को सप्लाई कर रही हैं।

शामली की ऊन चीनी मिल में 300 किलोलीटर क्षमता का डिस्टलरी प्लांट कर रहा एथेनॉल उत्पादन

इस प्लांट से बना एथेनॉल पानीपत, मेरठ और मथुरा भेजा जा रहा है। ऊन चीनी मिल का यह प्लांट तीन साल में बनकर तैयार हुआ है और मई माह से यहां मक्का और चावल से एथेनॉल तैयार किया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है कि यह प्लांट पश्चिमी यूपी में सबसे बड़ा है।

पश्चिम के कईं चीनी मिलों के पास है अपने डिस्टीलरी प्लांट

पश्चिमी यूपी की गन्ना बेल्ट में शामली जिले में शामली, ऊन, थानाभवन, मुजफ्फरनगर जिले में तितावी, मंसूरपुर, खतौली, भैंसाना, रोहाना, मोरना, खाईखेड़ी, टिकौला और बागपत जिले में रमाला, बागपत, मलकपुर तथा सहारनपुर जिले में शाकुंभरी, सरसावा, ननौता, देवबंद, गांगनौली, गागलहेड़ी, शेरमऊ जैसी चीनी मिलें हैं। इनमें से कई मिलों के पास अब अपनी डिस्टलरी है। मुजफ्फरनगर जिले की मंसूरपुर, खतौली समेत तीन डिस्टलरी प्लांट हैं, जिनमें दो चालू हैं। थानाभवन चीनी मिल का डिस्टलरी प्लांट सहारनपुर जिले के गागलहेड़ी में है।

इथेनॉल बिक्री से मिलों को मिलता है नकद भुगतान, नियंत्रण में रहते हैं चीनी के दाम…

यही वजह है कि उत्तर प्रदेश आज देश में एथेनॉल का शीर्ष उत्पादक है। यहां एथेनॉल उत्पादन करने वाली 53 डिस्टलरी हैं और वार्षिक स्थापित क्षमता 158.44 करोड़ लीटर है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में यूपी ने 42.70 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया था, जो 2020-21 में बढ़कर 99.31 करोड़ लीटर हो गया।

योगी सरकार ने छाता चीनी मिल में 200 करोड़ की लागत से एथेनॉल प्लांट निर्माण को दी हरी झंडी

पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य भी अब पहले से बढ़ा है। पहले यह 10 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 20 प्रतिशत कर दिया है।





इसका सीधा फायदा पश्चिमी यूपी के किसानों को मिला है, क्योंकि यहां गन्ना, मक्का और धान तीनों की पैदावार होती है। मथुरा के छाता में 19 वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल में अब एथेनॉल प्लांट लगाने को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जहां गन्ना, मक्का और धान से एथेनॉल बनाया जाएगा और यह प्लांट साल में 11 महीने चलेगा। इसमें करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी और साल में 3.96 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा।

बिजनौर में गन्ने की प्रेस मड, नेपियर घास और गोबर से बन रही सीएनजी व एथेनॉल

बिजनौर भी अब इसी कतार में खड़ा है। यहां गन्ने की प्रेस मड, नेपियर ग्रास और गोबर से सीएनजी और एथेनॉल जैसे ग्रीन फ्यूल बनाए जा रहे हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार, देश में सीएनजी के संभावित उत्पादन का 24 प्रतिशत हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयार किया जा सकता है, जिसमें बिजनौर जिला सबसे महत्वपूर्ण है। यहां दस चीनी मिलें हैं और कच्चे माल की कोई कमी नहीं है।

एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से विदेशी तेल पर निर्भरता हुई कम

पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब सिर्फ गन्ने का कटोरा ही नहीं है, बल्कि एथेनॉल और ग्रीन एनर्जी का केंद्र बन गया है। यहां की मिलें, यहां के किसान और यहां का रोजगार, तीनों अब एक ही धागे से जुड़ गए हैं। गन्ना खेत से निकलता है, मिल में एथेनॉल बनता है और वही एथेनॉल देश की गाड़ियों के पेट्रोल में मिलकर प्रदूषण घटाता है और विदेशी तेल पर निर्भरता कम करता है।