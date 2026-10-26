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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Monday, 26 October 2026 (17:05 IST)

E100 पेट्रोल को सरकार की मंजूरी, क्या आपकी कार में भी भर सकेगा 100% इथेनॉल वाला फ्यूल?

E100 fuel India
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (17:05 IST)
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केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करते हुए फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (Flex-Fuel Vehicles) के लिए E100 ईंधन के इस्तेमाल का रास्ता साफ कर दिया है। सोमवार को अधिसूचित इस बदलाव के तहत विशेष रूप से डिजाइन और प्रमाणित वाहन अब 100% तक इथेनॉल वाले ईंधन पर चल सकेंगे। इस फैसले से उन वाहन कंपनियों को भी मदद मिल सकती है, जो आने वाले समय में E100 तकनीक वाली गाड़ियां पेश करने की तैयारी कर रही हैं।
सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में उत्सर्जन संबंधी प्रावधानों को अपडेट करते हुए E85 के साथ E100 ईंधन को भी शामिल किया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार में पहले से चल रही सभी पेट्रोल कारों और बाइकों में E100 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकेगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन अधिसूचित कर दिए, जिससे शुद्ध रूप से एथनॉल वाले ईंधन 'ई-100' पर चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों का रास्ता साफ हो गया है। फ्लेक्स-फ्यूल वाहन ई85 (85 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल) तथा ई100 जैसे उच्च एथनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर चलने के लिए भी सक्षम बनाए जाते हैं।
 

2. क्या आपकी मौजूदा पेट्रोल कार में इस्तेमाल होगा E100 फ्यूल?

 
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, E85 और E100 ईंधन का इस्तेमाल केवल उन्हीं वाहनों में किया जा सकेगा, जिन्हें खास तौर पर इन ईंधनों के अनुकूल बनाया गया है और जिनके पास इसके लिए जरूरी प्रमाणन है।
 
इसका मतलब है कि सामान्य पेट्रोल या E20 ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों में E85 या E100 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकार के इस संशोधन के तहत मौजूदा वाहन मालिकों को न तो E85 ईंधन अपनाने की जरूरत है और न ही अपनी गाड़ियों में बदलाव कराने की अनिवार्यता है।
 
वाहन मालिकों के लिए जरूरी बात: अगर आपकी कार या बाइक E20 पेट्रोल के अनुकूल है, तो केवल नए नियम की अधिसूचना के आधार पर उसमें E100 ईंधन न भरवाएं। वाहन निर्माता की ओर से निर्धारित ईंधन और वाहन के प्रमाणन के निर्देशों का पालन करें।
 

3. क्या होता है Flex-Fuel वाहन?

 
फ्लेक्स-फ्यूल वाहन ऐसी गाड़ियां होती हैं, जिन्हें पेट्रोल और इथेनॉल के अलग-अलग अनुपात वाले मिश्रण पर चलने के लिए डिजाइन किया जाता है। इनमें एक ही फ्यूल टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। वाहन किस अनुपात तक इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चल सकता है, यह उसके डिजाइन और प्रमाणन पर निर्भर करता है।
 

उदाहरण के लिए:

 
  • E20: पेट्रोल में लगभग 20% इथेनॉल का मिश्रण।
  • E85: लगभग 85% इथेनॉल और शेष अन्य ईंधन घटक, जिनमें पेट्रोल शामिल होता है।
  • E100: मुख्य रूप से इथेनॉल से बना ईंधन, जिसे इस्तेमाल करने के लिए वाहन का विशेष रूप से अनुकूल होना जरूरी है।
 
ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में भी इस तकनीक को बढ़ावा देने से ईंधन के विकल्पों का विस्तार हो सकता है।

 

4. E100 ईंधन के क्या फायदे हो सकते हैं?

 
इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से भारत को कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। इथेनॉल की जीवाश्म कार्बन फुटप्रिंट पारंपरिक पेट्रोल से कम हो सकती है, हालांकि इसका वास्तविक पर्यावरणीय लाभ इथेनॉल के उत्पादन और आपूर्ति की प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, अधिक इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन से कुछ परिस्थितियों में वाहनों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कुछ हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, उत्सर्जन में वास्तविक कमी वाहन के इंजन, तकनीक, ईंधन की गुणवत्ता और इस्तेमाल की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

5. क्या E100 से पेट्रोल का खर्च कम होगा?

 
E100 ईंधन को मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि वाहन चलाने का खर्च अपने आप कम हो जाएगा। वास्तविक बचत या अतिरिक्त खर्च का आकलन करने के लिए ईंधन की कीमत, वाहन का माइलेज, इंजन की दक्षता और उपलब्धता जैसे पहलुओं को देखना होगा। फ्लेक्स-फ्यूल वाहन खरीदने से पहले ग्राहकों को यह जांचना चाहिए कि गाड़ी किन ईंधनों पर चल सकती है, उसकी प्रमाणित ईंधन क्षमता क्या है और उनके शहर में संबंधित ईंधन उपलब्ध है या नहीं।
 
सरकार के इस बदलाव से भारत में इथेनॉल आधारित ईंधन और फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा है। लेकिन मौजूदा E20 या सामान्य पेट्रोल वाहनों के मालिकों को अपनी गाड़ियों में ईंधन बदलने की जरूरत नहीं है।
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