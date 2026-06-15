सोमवार, 15 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ऑटो मोबाइल
  3. समाचार
  4. e100 fuel approved in india nitin gadkari flex fuel vehicles ethanol cars
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 15 जून 2026 (16:14 IST)

Flex fuel : जल्द आएंगी 100% एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां, भारत में E100 ईंधन को मिली कानूनी मंजूरी, पर क्या हैं चुनौतियां

Toyota, Suzuki, Hyundai और MG Motor लाएंगी 100% एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां

E85 ethanol fuel launch India
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि उन्होंने भारत में E100 ईंधन के उपयोग की अनुमति देने वाले नियमों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस फैसले से वाहन निर्माताओं के लिए ऐसे फ्लेक्स-फ्यूल (Flex-Fuel) वाहन लॉन्च करने का कानूनी रास्ता साफ हो गया है, जो उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर चल सकेंगे।  यह घोषणा दिल्ली में हाल ही में E85 ईंधन की शुरुआत के कुछ सप्ताह बाद आई है और इससे संकेत मिलता है कि सरकार मौजूदा E20 कार्यक्रम से आगे बढ़कर एथेनॉल के उपयोग का दायरा बढ़ाना चाहती है।

चुनौतियां भी कम नहीं

हालांकि नियमों को मंजूरी मिलने से एक बड़ी बाधा दूर हो गई है, लेकिन E100 को व्यापक स्तर पर अपनाने में समय लग सकता है। नाम के बावजूद E100 पूरी तरह शुद्ध एथेनॉल नहीं होता। इसमें आमतौर पर 93 से 95 प्रतिशत एथेनॉल होता है, जबकि बाकी हिस्सा पेट्रोल और अन्य एडिटिव्स का होता है, जो ठंडे मौसम में इंजन स्टार्ट करने और ईंधन प्रबंधन में मदद करते हैं। मौजूदा E20-संगत वाहन सीधे E100 पर नहीं चल सकते। इसके लिए इंजन, फ्यूल सिस्टम और अन्य पुर्जों में बड़े बदलाव की जरूरत होती है। यही कारण है कि विशेष फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की आवश्यकता होगी।

तेल विपणन कंपनियों को E100 के लिए अलग फ्यूल डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। भंडारण और वितरण प्रणालियों में भी बदलाव करने पड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा घनत्व कम होता है। इसलिए E100 पर चलने वाले वाहन समान दूरी तय करने के लिए अधिक ईंधन की खपत कर सकते हैं। हालांकि सरकार का मानना है कि इससे आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी और देश में उत्पादित जैव ईंधन (Biofuel) के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसकी सफलता वाहन उपलब्धता, ईंधन ढांचे और उपभोक्ताओं की स्वीकार्यता पर निर्भर करेगी।  

आने वाले महीनों में बढ़ सकते हैं एथेनॉल आधारित वाहन

नागपुर में आयोजित शुगर एथेनॉल एंड बायो-एनर्जी इंडिया कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि उन्होंने E100 ईंधन को कानूनी मंजूरी देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।  उन्होंने कहा कि कल रात 8 बजे मैंने 100 प्रतिशत एथेनॉल के उपयोग को कानूनी रूप से अधिकृत करने वाले नियमों की फाइल पर हस्ताक्षर किए। 
यह मंजूरी भारत के E20 कार्यक्रम से एक बड़ा कदम आगे मानी जा रही है।

E20 कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है, जबकि E100 ढांचे के तहत ऐसे वाहनों का विकास संभव होगा जो एथेनॉल को मुख्य ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। यह विकल्प इलेक्ट्रिक, सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों के साथ मौजूद रहेगा।
 
हाल ही में Maruti Suzuki ने फ्लेक्स-फ्यूल वैगनआर (WagonR) और Hero MotoCorp ने एथेनॉल-संगत मोटरसाइकिलों का प्रदर्शन किया था। गडकरी ने बताया कि Toyota, Suzuki, Hyundai और MG Motor अगले डेढ़ महीने के भीतर E100-संगत वाहन पेश कर सकती हैं।

फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक को मिलेगा बढ़ावा

सरकार के इस फैसले से फ्लेक्स-फ्यूल इंजन और एथेनॉल आधारित ईंधन प्रणालियों में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। उच्च एथेनॉल मिश्रण पर चलने वाले वाहनों में सामान्य पेट्रोल वाहनों की तुलना में विशेष इंजन कैलिब्रेशन और अलग फ्यूल सिस्टम की आवश्यकता होती है। Edited by: Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

और भी वीडियो देखें

Electric Scooters : भारत के 10 सबसे शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, दमदार रेंज, स्मार्ट फीचर्स और किफायती कीमत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन

Electric Scooters : भारत के 10 सबसे शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, दमदार रेंज, स्मार्ट फीचर्स और किफायती कीमत का बेहतरीन कॉम्बिनेशनपेट्रोल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता के बीच भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। शानदार रेंज, दमदार परफॉर्मेंस, स्मार्ट फीचर्स और आकर्षक डिजाइन के साथ कई कंपनियां बेहतरीन ई-स्कूटर्स पेश कर रही हैं। अगर आप भी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां जानिए भारत के 10 सबसे शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में, जो कीमत, बैटरी बैकअप और फीचर्स के मामले में सबसे आगे हैं।

Best Electric cars : भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, घर पर चार्ज करने में कितना खर्च, BaaS और फुल ओनरशिप में क्या अंतर? मानसून में EV कितनी सुरक्षित

Best Electric cars : भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, घर पर चार्ज करने में कितना खर्च, BaaS और फुल ओनरशिप में क्या अंतर? मानसून में EV कितनी सुरक्षितभारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के चलते अब इलेक्ट्रिक कार खरीदना पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है। 2026 में सबसे बड़ा बदलाव बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल के रूप में सामने आया है। इसने इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआती कीमत में 30 प्रतिशत तक की कमी ला दी है।

EV स्कूटर कैसे चुने, खरीदने से पहले इन बातों की करें जांच, वरना पड़ेगा पछताना

EV स्कूटर कैसे चुने, खरीदने से पहले इन बातों की करें जांच, वरना पड़ेगा पछतानाभारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती पेट्रोल कीमतों और कम रनिंग कॉस्ट के कारण बड़ी संख्या में लोग अब ईवी स्कूटर की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि, नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय केवल कंपनी द्वारा बताए गए ARAI रेंज आंकड़ों पर भरोसा करना सही फैसला नहीं माना जाता। एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक स्कूटर का चयन अपनी दैनिक जरूरतों, चार्जिंग सुविधा और उपयोग के आधार पर करना चाहिए।

Ola, Ather, TVS, Hero, Bajaj में से कौनसा EV आपके लिए बेस्ट, TOP 10 स्कूटर

Ola, Ather, TVS, Hero, Bajaj में से कौनसा EV आपके लिए बेस्ट, TOP 10 स्कूटरभारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। बढ़ती पेट्रोल कीमतें, सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता लोगों को पारंपरिक पेट्रोल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित कर रही हैं।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com