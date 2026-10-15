Toyota Glanza Facelift : टोयोटा की सस्ती कार लॉन्च, त्योहारों पर मचाएगी धमाका, जानिए क्या हैं फीचर्स

टोयोटा ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम हैचबैक Toyota Glanza Facelift 2026 लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपये रखी गई है। अपडेटेड ग्लैंजा को नए इंजन, बदले हुए फ्रंट डिजाइन और अतिरिक्त फीचर्स के साथ पेश किया गया है। कंपनी ने इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्प दिए हैं। यह कार भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी बलेनो, हुंडई i20 और टाटा अल्ट्रोज जैसी कारों को टक्कर देती है।

नई ग्लैंजा में लेदराइट सीट अपहोल्स्ट्री, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, कार में लेवल-2 ADAS फीचर्स भी दिए गए हैं। हालांकि, नए तीन-सिलेंडर इंजन का पावर आउटपुट पुराने चार-सिलेंडर इंजन के मुकाबले थोड़ा कम है। डिजाइन में क्या हुए बदलाव?

2026 टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट के फ्रंट डिजाइन में बदलाव किए गए हैं। इसमें पहले के मुकाबले बड़ी ग्रिल दी गई है, जिसका डिजाइन टोयोटा के महंगे मॉडलों से प्रेरित नजर आता है। ग्रिल में रडार मॉड्यूल भी दिए गए हैं, जो ADAS फीचर्स के संचालन में भूमिका निभाते हैं।

कार के हेडलैंप का डिजाइन पहले जैसा रखा गया है, जबकि LED फॉग लैंप में बदलाव किया गया है। टोयोटा का लोगो अब बोनट पर दिया गया है। इसके अलावा, कार को दो नए कलर ऑप्शन- डिजिटल टील ग्रीन और ब्लूइश ब्लैक में पेश किया गया है।

कार के पिछले हिस्से और अलॉय व्हील के डिजाइन में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं।

इंटीरियर और फीचर्स: अब मिलेंगी वेंटिलेटेड सीट्स

नई ग्लैंजा के केबिन में लेदराइट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें पहले की तरह 9-इंच का फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके साथ कलर मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है।

फीचर्स की बात करें तो अपडेटेड मॉडल में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस फोन चार्जर जैसे नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, कार में चार स्पीकर और दो ट्वीटर वाला क्लैरियन साउंड सिस्टम मिलता है। ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए AC वेंट भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए मिलेंगे ये फीचर्स

टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट में सुरक्षा और ड्राइविंग असिस्टेंस से जुड़े कई फीचर्स दिए गए हैं। इनमें शामिल हैं:

छह एयरबैग

360-डिग्री कैमरा

हिल होल्ड कंट्रोल

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)

लेवल-2 ADAS फीचर्स

ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ड्राइविंग के दौरान कुछ परिस्थितियों में चालक को सहायता देने के लिए बनाया जाता है। हालांकि, इसकी वास्तविक उपयोगिता उपलब्ध फीचर्स और ड्राइविंग परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यह चालक की सतर्कता का विकल्प नहीं है।

Toyota Glanza Facelift का इंजन और माइलेज

नई टोयोटा ग्लैंजा में 1.2-लीटर का नया Z12E तीन-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन पेट्रोल और सीएनजी, दोनों विकल्पों में उपलब्ध है।

पेट्रोल इंजन के स्पेसिफिकेशन

इंजन: 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर Z12E

अधिकतम पावर: 83 hp

अधिकतम टॉर्क: 112 Nm

गियरबॉक्स: 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT

पुराने चार-सिलेंडर इंजन की तुलना में नए पेट्रोल इंजन का पावर आउटपुट 7 hp और टॉर्क 1 Nm कम है। हालांकि, कंपनी के अनुसार इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ा सुधार हुआ है। ट्रैफिक में ईंधन की खपत कम करने में मदद के लिए इसमें आइडल स्टार्ट/स्टॉप फंक्शन भी दिया गया है।

CNG मॉडल में कितना पावर मिलेगा?

सीएनजी मोड में यही इंजन 70 hp की पावर और 102 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सीएनजी वर्जन में भी 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन के विकल्प दिए गए हैं। पेट्रोल इंजन के मुकाबले सीएनजी मोड में पावर 7 hp कम हो जाती है, जबकि टॉर्क 4.5 Nm कम रहता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, सीएनजी विकल्प में माइलेज अधिक मिलता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में नई ग्लैंजा का सटीक माइलेज आंकड़ा नहीं दिया गया है।

कार खरीदने से पहले ग्राहकों को पेट्रोल और सीएनजी मॉडल के वास्तविक माइलेज, ईंधन की स्थानीय कीमत और सालाना ड्राइविंग के आधार पर कुल खर्च की तुलना करनी चाहिए।

Toyota Glanza Facelift का मुकाबला किन कारों से होगा?

भारतीय बाजार में नई टोयोटा ग्लैंजा का मुकाबला मुख्य रूप से इन प्रीमियम हैचबैक कारों से होगा:





मारुति सुजुकी बलेनो: इसकी शुरुआती कीमत 5.99 लाख रुपये बताई गई है। ग्लैंजा की तरह बलेनो भी इसी सेगमेंट में आती है और दोनों कारों में कई समानताएं हैं।

हुंडई i20: इसकी शुरुआती कीमत 6 लाख रुपये बताई गई है। यह प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में ग्लैंजा की एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है।

टाटा अल्ट्रोज: इसकी शुरुआती कीमत भी 6 लाख रुपये बताई गई है। यह कार भी ग्लैंजा के साथ प्रतिस्पर्धा करती है।

यहां दी गई प्रतिद्वंद्वी कारों की कीमतें शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतें हैं। अलग-अलग वेरिएंट और शहर के अनुसार कीमतों में अंतर हो सकता है।

क्या नई Toyota Glanza खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है?

नई ग्लैंजा में डिजाइन, केबिन फीचर्स और सुरक्षा तकनीक से जुड़े कई अपडेट किए गए हैं। छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स इसे उन ग्राहकों के लिए प्रासंगिक बनाते हैं, जो प्रीमियम हैचबैक खरीदना चाहते हैं।

दूसरी ओर, नए इंजन का पावर आउटपुट पुराने इंजन से कम है। इसलिए कार खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव लेना, पेट्रोल और सीएनजी के माइलेज की तुलना करना और अपने बजट के अनुसार वेरिएंट चुनना बेहतर रहेगा। अंतिम निर्णय लेते समय ऑन-रोड कीमत, वारंटी, सर्विस खर्च और उपलब्ध फीचर्स को भी ध्यान में रखें।