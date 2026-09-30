Renault Triber Turbo : सबसे सस्ती 7-सीटर MPV लॉन्च, फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश

Renault ने भारत में अपनी लोकप्रिय 7-सीटर MPV Triber का नया Turbo-Petrol वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। नई Renault Triber TCe 100 में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 100 hp की पावर और 180 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। नए इंजन के साथ Triber पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल हो गई है। मौजूदा 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 72 hp की पावर और 96 Nm का टॉर्क देता है।

Renault Triber Turbo की कीमत कितनी है?

नई Triber TCe 100 की कीमत ₹7.84 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका टॉप-स्पेक Emotion वेरिएंट ₹8.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाता है। वहीं, Triber का स्टैंडर्ड 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मॉडल ₹5.80 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है। इस हिसाब से टर्बो-पेट्रोल वर्जन की शुरुआती कीमत सामान्य पेट्रोल मॉडल से ₹2 लाख से ज्यादा है।

100 HP की पावर और 180 Nm का टॉर्क

Triber Turbo में Renault का 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर TCe टर्बो-पेट्रोल इंजन लगाया गया है। यह इंजन 100 hp और 180 Nm का आउटपुट देता है। यह इंजन Renault Kiger और Duster में इस्तेमाल होने वाले टर्बो-पेट्रोल इंजन से संबंधित है। हालांकि Triber में इसे 180 Nm का ज्यादा टॉर्क देने के लिए ट्यून किया गया है और इसमें अपडेटेड इंजन मैनेजमेंट सिस्टम भी दिया गया है। इसके मुकाबले स्टैंडर्ड Triber में मिलने वाला पेट्रोल इंजन 72 hp और 96 Nm का आउटपुट देता है।

0 से 100 km/h की रफ्तार 10.8 सेकंड में

Renault का दावा है कि Triber Turbo 0 से 100 km/h की रफ्तार सिर्फ 10.8 सेकंड में पकड़ सकती है। यानी नई टर्बो यूनिट के साथ MPV के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। कंपनी के मुताबिक, टर्बो वर्जन की फ्यूल एफिशिएंसी 21 km/l तक है। वहीं, 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-मैनुअल Triber की माइलेज 19.76 km/l बताई गई है।

डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं

नई Triber Turbo के एक्सटीरियर डिजाइन में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचानने के लिए पीछे की तरफ 'Turbo' बैज दिया गया है। यह MPV Renault के RGEP आर्किटेक्चर पर आधारित है और इसके डाइमेंशन भी स्टैंडर्ड Triber जैसे ही हैं। इसका व्हीलबेस 2,636 mm है।

Renault के लिए Triber क्यों है खास?

Triber Renault India की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है। कंपनी की भारत में कुल मासिक बिक्री में इसका योगदान करीब आधा रहता है। Triber की हर महीने आमतौर पर 1,500 से 1,900 यूनिट की बिक्री होती है। अगस्त 2026 में कंपनी ने इसकी 1,536 यूनिट बेची थीं। भारत में Triber की कुल बिक्री 2 लाख यूनिट के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। नए Turbo-Petrol इंजन के साथ Renault को उम्मीद है कि 7-सीटर MPV सेगमेंट में Triber को ज्यादा दमदार विकल्प के तौर पर पेश किया जा सकेगा।