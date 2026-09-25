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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Friday, 25 September 2026 (17:53 IST)

Tata Aeris Launch: टाटा ने Tigor की जगह पेश की नई Aeris, CNG और पेट्रोल दोनों विकल्प, जानिए क्या है कीमत

tata new car
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 25 Sep 2026 (17:53 IST)
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टाटा मोटर्स ने अपनी सब-4 मीटर सेडान रेंज को अपडेट करते हुए नई Tata Aeris को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे ₹5.29 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है। खास बात यह है कि जिस मॉडल को पहले Tata Tigor Facelift के तौर पर देखा जा रहा था, उसकी जगह अब Aeris नाम सामने आया है। यूजर्स के लिए नई Aeris में डिजाइन के साथ-साथ फीचर्स और पेट्रोल-CNG दोनों पावरट्रेन का विकल्प दिया गया है। बुकिंग आज से शुरू हो गई है, जबकि इसकी डिलीवरी 11 अक्टूबर से शुरू होने की बात कही गई है।

Tiago से मिलता-जुलता है फ्रंट डिजाइन

 
नई Tata Aeris का फ्रंट डिजाइन काफी हद तक Tata Tiago जैसा नजर आता है। इसमें Tiago जैसा ही फ्रंट लाइट सेटअप दिया गया है। हालांकि, बंपर पर ब्लैक क्लैडिंग Tiago के मुकाबले कम है।
 
कार में ब्लैक ORVMs, ORVM पर टर्न इंडिकेटर्स और 15-इंच टायर के साथ डुअल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं। फ्रंट सीटों में वेंटिलेशन की सुविधा भी मिलती है।
 
पीछे की तरफ टेल-लाइट का डिजाइन थोड़ा बदला हुआ है। पहली नजर में यह कनेक्टेड टेल-लाइट सेटअप जैसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में दोनों लाइट्स आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। टेल-लाइट ग्राफिक्स में भी कुछ अतिरिक्त एलिमेंट जोड़े गए हैं।
 

इन 6 रंगों में मिलेगी Tata Aeris

 
Tata Aeris को कंपनी ने कुल 6 कलर ऑप्शन में पेश किया है:
 
  • Dandeli Drizzle (Lavender)
  • Nitro Crimson (Red)
  • Dune Glow (Sand)
  • Daytona Grey
  • Pure Grey
  • Pristine White
  • Tiago जैसा है केबिन, लेकिन फीचर्स पर फोकस
 
Aeris का इंटीरियर Lalitpur Grey थीम में है और इसमें डुअल-टोन सीटें दी गई हैं। स्टीयरिंग, डैशबोर्ड लेआउट और सेंटर कंसोल का डिजाइन काफी हद तक Tiago जैसा ही है। फीचर्स की बात करें तो कार में नया टू-स्पोक स्टीयरिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25-इंच सेंटर स्क्रीन, वायरलेस चार्जर और रियर AC वेंट्स दिए गए हैं। ऑटोमैटिक वेरिएंट में रोटरी ड्राइव सिलेक्टर मिलता है। इसके अलावा कार में 360-डिग्री कैमरा दिया गया है, जो डैशकैम के तौर पर भी काम कर सकता है। केबिन में हॉरिजॉन्टल AC वेंट्स भी मिलते हैं।
 
Petrol और CNG दोनों का विकल्प
 

Tata Aeris को पेट्रोल और i-CNG दोनों पावरट्रेन के साथ पेश किया गया है।

 
1.2-लीटर पेट्रोल इंजन
 
पावर: 85 bhp
टॉर्क: 113 Nm
गियरबॉक्स: 5-स्पीड MT और 5-स्पीड AMT
 
1.2-लीटर i-CNG इंजन
 
पावर: 74.5 bhp
टॉर्क: 96.5 Nm
गियरबॉक्स: 5-स्पीड MT और 5-स्पीड AMT
 
इस तरह ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल या CNG वर्जन चुन सकेंगे। शहर में रोजाना ज्यादा ड्राइव करने वाले खरीदारों के लिए CNG विकल्प खास तौर पर उपयोगी हो सकता है।
 

Tata Aeris की कीमत और डिलीवरी

 
नई Tata Aeris की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹5.29 लाख रखी गई है। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और कंपनी के मुताबिक 11 अक्टूबर से डिलीवरी शुरू होगी।
 

यूजर्स के लिए क्या खास?

 
Tata Aeris में कंपनी ने एक कॉम्पैक्ट सेडान के साथ 10.25-इंच स्क्रीन, 360° कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और CNG विकल्प जैसे फीचर्स देने की कोशिश की है। ऐसे खरीदार जो रोजमर्रा की शहर की ड्राइविंग के लिए कॉम्पैक्ट कार चाहते हैं और पेट्रोल के साथ CNG का विकल्प भी रखना चाहते हैं, उनके लिए यह कार एक नया विकल्प बन सकती है।
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