Suzuki e Sky Mini EV की एंट्री, सस्ती कार और धमाकेदार फीचर्स

Suzuki अपनी पहली पैसेंजर मिनी इलेक्ट्रिक कार e Sky को जापान में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी इस इलेक्ट्रिक मिनी व्हीकल की बिक्री 16 नवंबर 2026 से शुरू करेगी। यह मॉडल खास तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो पेट्रोल कार से इलेक्ट्रिक कार की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं।

310 किमी तक की रेंज

Suzuki e Sky को कंपनी के डेडिकेटेड Heartect-e प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसमें eAxle और regenerative braking जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल तकनीक दी गई है। कंपनी के मुताबिक यह इलेक्ट्रिक कार 310 किमी तक की रेंज देने में सक्षम होगी। हालांकि, Suzuki ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि 310 किमी की रेंज किस टेस्टिंग स्टैंडर्ड के आधार पर हासिल की गई है। कंपनी ने बैटरी की क्षमता की जानकारी भी अभी साझा नहीं की है।

पेट्रोल कार से EV पर शिफ्ट आसान बनाने पर जोर

Suzuki ने e Sky को “Easy to Switch” कॉन्सेप्ट के तहत विकसित किया है। इसका मकसद ऐसे ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक कार में बदलाव को आसान बनाना है, जो अभी पेट्रोल या अन्य पारंपरिक ईंधन वाली कार चलाते हैं। EV में मिलने वाली शांत ड्राइविंग और स्मूद एक्सीलरेशन के साथ कंपनी ने ऐसे फीचर्स पर भी ध्यान दिया है, जो पेट्रोल कार से इलेक्ट्रिक कार पर आने वाले ड्राइवरों के लिए इस्तेमाल को आसान बना सकें।

कम वजन पर कंपनी का खास फोकस

Suzuki ने e Sky को अपनी “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” इंजीनियरिंग सोच के आधार पर विकसित किया है। इसका अर्थ छोटे आकार, कम संख्या में पार्ट्स, हल्का वजन, कम लंबाई और बेहतर डिजाइन पर जोर देना है। कार का वजन कम रखना इसकी रेंज को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार का न्यूनतम टर्निंग रेडियस 4.4 मीटर है, जिससे इसे शहरों और कम जगह वाली सड़कों पर चलाना आसान हो सकता है।

97 Wh/km की एनर्जी खपत

Suzuki e Sky की सबसे प्रमुख खासियतों में इसकी कम ऊर्जा खपत बताई गई है। जापान के Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) ने Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Cycle (WLTC) के तहत इसकी AC ऊर्जा खपत को 97 Wh/km प्रमाणित किया है। Suzuki का दावा है कि अक्टूबर 2026 में किए गए उसके आंतरिक सर्वे के आधार पर यह आंकड़ा अपनी क्लास में सबसे बेहतर है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार 97 Wh/km e Sky का फिलहाल एकमात्र स्वतंत्र रूप से सत्यापित प्रदर्शन आंकड़ा है।

कीमत का अभी ऐलान नहीं

Suzuki ने e Sky की बिक्री की तारीख तो घोषित कर दी है, लेकिन कार की कीमत और बिक्री का लक्ष्य अभी सामने नहीं आया है। कंपनी की ओर से इनकी घोषणा बाद में किए जाने की उम्मीद है। इस तरह Suzuki e Sky जापान के छोटे इलेक्ट्रिक कार बाजार में कंपनी की महत्वपूर्ण एंट्री होगी। इसकी 310 किमी रेंज, कम ऊर्जा खपत और कॉम्पैक्ट आकार इसे खास तौर पर शहरी ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाने की कोशिश है।

क्या भारत में होगी लॉन्च

खबरों के अनुसार इस कार को फिलहाल जापान के बाजार में ही ऑफर किया जा रहा है। भारतीय बाजार में इस कार को लॉन्‍च किया जाएगा या नहीं इस पर कोई औपचारिक जानकारी निर्माता की ओर से अभी नहीं दी गई है।