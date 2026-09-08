2026 Maruti Baleno Facelift , ₹6.10 लाख से शुरू कीमत, नया इंजन और Level-2 ADAS जैसे धांसू सेफ्टी फीचर्स

Maruti Suzuki ने भारतीय बाजार में 2026 Baleno Facelift लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹6.10 लाख रखी गई है। कंपनी ने इस प्रीमियम हैचबैक को मिड-लाइफ अपडेट दिया है, जिसमें डिजाइन में बदलाव के साथ नए इंटीरियर फीचर्स, अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स और नया पेट्रोल इंजन शामिल किया गया है।

नई Baleno में कंपनी ने Z12E 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यही इंजन Swift और Dzire में भी इस्तेमाल होता है। हालांकि, कंपनी का दावा है कि Baleno में इसे बेहतर लो-एंड टॉर्क देने के लिए अलग तरह से ट्यून किया गया है।

नया इंजन और गियरबॉक्स

2026 Baleno में नया 3-सिलेंडर इंजन पुराने 1.2-लीटर 4-सिलेंडर K12N इंजन की जगह लेता है। पुराने इंजन से 90hp की पावर और 113Nm का टॉर्क मिलता था। नए इंजन के साथ Baleno को 83hp की पावर और 112Nm का टॉर्क मिलता है। इसमें ग्राहकों को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा।

Baleno का CNG वेरिएंट भी पहले की तरह उपलब्ध रहेगा। CNG मोड में इंजन 70hp की पावर और 102Nm का टॉर्क जनरेट करता है। CNG मॉडल में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

एक्सटीरियर में क्या बदला?

नई Baleno Facelift के डिजाइन में सबसे ज्यादा बदलाव कार के फ्रंट हिस्से में किए गए हैं। इसका फ्रंट ग्रिल पहले से बड़ा हो गया है और इसमें ADAS सिस्टम के लिए रडार मॉड्यूल को जगह दी गई है। Suzuki का लोगो भी अब ग्रिल के ऊपर लगाया गया है। बड़े ग्रिल को फिट करने के लिए नया फ्रंट बंपर दिया गया है, जबकि LED फॉग लैंप का डिजाइन भी बदला गया है।

इसके अलावा फ्रंट फेंडर पर नया क्रोम गार्निश और शार्क-फिन एंटीना दिया गया है। वहीं LED हेडलाइट्स, तीन-ब्लॉक DRL डिजाइन, 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील और टेल-लाइट्स को पहले जैसा ही रखा गया है।

इंटीरियर में मिले नए फीचर्स

नई Baleno के केबिन का बेसिक डिजाइन पहले जैसा ही है। इसमें लेयर्ड डैशबोर्ड और सेंटर में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। कार में अभी भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह एनालॉग डायल और इनके बीच कलर MID दिया गया है। फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, क्लाइमेट कंट्रोल के फिजिकल बटन और हेड-अप डिस्प्ले (HUD) भी बरकरार हैं। फेसलिफ्ट में कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इनमें कूलिंग के साथ वायरलेस चार्जर, Clarion साउंड सिस्टम और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स शामिल हैं। हालांकि, Baleno में अभी भी सनरूफ और रियर सेंटर आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है।

Level-2 ADAS से बढ़ी सेफ्टी

2026 Baleno Facelift की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसका Level-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) है। कंपनी के मुताबिक, इस सेगमेंट में इसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी फिलहाल यह फीचर नहीं देते। ADAS पैकेज में Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Emergency Braking और High Beam Assist जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा कार में पहली बार Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) भी दिया गया है। सेफ्टी के लिए सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

Maruti Baleno Facelift के मुकाबले कौन सी कारें?

Maruti Suzuki जल्द ही 2026 Baleno Facelift की वेरिएंट-वाइज कीमतों का ऐलान करेगी। बाजार में इसका मुकाबला मुख्य रूप से Tata Altroz, Hyundai i20 और Toyota Glanza जैसी प्रीमियम हैचबैक कारों से होगा।

एक नजर में खास बातें