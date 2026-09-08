  1. समाचार
  2. ऑटो मोबाइल
  3. कार न्यूज़
  4. maruti baleno 2026 facelift price new engine adas features cng
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (16:01 IST)

2026 Maruti Baleno Facelift , ₹6.10 लाख से शुरू कीमत, नया इंजन और Level-2 ADAS जैसे धांसू सेफ्टी फीचर्स

2026 Maruti Baleno Facelift
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (16:05 IST)
google-news
Maruti Suzuki ने भारतीय बाजार में 2026 Baleno Facelift लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹6.10 लाख रखी गई है। कंपनी ने इस प्रीमियम हैचबैक को मिड-लाइफ अपडेट दिया है, जिसमें डिजाइन में बदलाव के साथ नए इंटीरियर फीचर्स, अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स और नया पेट्रोल इंजन शामिल किया गया है।
नई Baleno में कंपनी ने Z12E 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यही इंजन Swift और Dzire में भी इस्तेमाल होता है। हालांकि, कंपनी का दावा है कि Baleno में इसे बेहतर लो-एंड टॉर्क देने के लिए अलग तरह से ट्यून किया गया है।

नया इंजन और गियरबॉक्स

 
2026 Baleno में नया 3-सिलेंडर इंजन पुराने 1.2-लीटर 4-सिलेंडर K12N इंजन की जगह लेता है। पुराने इंजन से 90hp की पावर और 113Nm का टॉर्क मिलता था। नए इंजन के साथ Baleno को 83hp की पावर और 112Nm का टॉर्क मिलता है। इसमें ग्राहकों को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा।
 
Baleno का CNG वेरिएंट भी पहले की तरह उपलब्ध रहेगा। CNG मोड में इंजन 70hp की पावर और 102Nm का टॉर्क जनरेट करता है। CNG मॉडल में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

एक्सटीरियर में क्या बदला?

 
नई Baleno Facelift के डिजाइन में सबसे ज्यादा बदलाव कार के फ्रंट हिस्से में किए गए हैं। इसका फ्रंट ग्रिल पहले से बड़ा हो गया है और इसमें ADAS सिस्टम के लिए रडार मॉड्यूल को जगह दी गई है। Suzuki का लोगो भी अब ग्रिल के ऊपर लगाया गया है। बड़े ग्रिल को फिट करने के लिए नया फ्रंट बंपर दिया गया है, जबकि LED फॉग लैंप का डिजाइन भी बदला गया है।
 
इसके अलावा फ्रंट फेंडर पर नया क्रोम गार्निश और शार्क-फिन एंटीना दिया गया है। वहीं LED हेडलाइट्स, तीन-ब्लॉक DRL डिजाइन, 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील और टेल-लाइट्स को पहले जैसा ही रखा गया है।
 

इंटीरियर में मिले नए फीचर्स

 
नई Baleno के केबिन का बेसिक डिजाइन पहले जैसा ही है। इसमें लेयर्ड डैशबोर्ड और सेंटर में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। कार में अभी भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह एनालॉग डायल और इनके बीच कलर MID दिया गया है। फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, क्लाइमेट कंट्रोल के फिजिकल बटन और हेड-अप डिस्प्ले (HUD) भी बरकरार हैं। फेसलिफ्ट में कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इनमें कूलिंग के साथ वायरलेस चार्जर, Clarion साउंड सिस्टम और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स शामिल हैं। हालांकि, Baleno में अभी भी सनरूफ और रियर सेंटर आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है।
 

Level-2 ADAS से बढ़ी सेफ्टी

 
2026 Baleno Facelift की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसका Level-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) है। कंपनी के मुताबिक, इस सेगमेंट में इसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी फिलहाल यह फीचर नहीं देते। ADAS पैकेज में Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Emergency Braking और High Beam Assist जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा कार में पहली बार Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) भी दिया गया है। सेफ्टी के लिए सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
 

Maruti Baleno Facelift के मुकाबले कौन सी कारें?

 
Maruti Suzuki जल्द ही 2026 Baleno Facelift की वेरिएंट-वाइज कीमतों का ऐलान करेगी। बाजार में इसका मुकाबला मुख्य रूप से Tata Altroz, Hyundai i20 और Toyota Glanza जैसी प्रीमियम हैचबैक कारों से होगा।
 

एक नजर में खास बातें

  • शुरुआती कीमत: ₹6.10 लाख, एक्स-शोरूम
  • इंजन: 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल
  • पावर: 83hp
  • टॉर्क: 112Nm
  • गियरबॉक्स: 5-स्पीड MT और 5-स्पीड AMT
  • CNG पावर: 70hp/102Nm
  • ADAS: Level-2
  • सेफ्टी: 6 एयरबैग, ABS+EBD, 360 डिग्री कैमरा, TPMS
  • मुख्य नए फीचर्स: वायरलेस चार्जर, Clarion साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
भोपाल में लाठीचार्ज के विरोध में इंदौर में डॉक्टरों का प्रदर्शन, 11 बजे बाद ओपीडी बंद, दोषियों को सस्पेंड करने पर अड़े

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

Electric Scooter : Simple Wave का Review, दमदार परफॉर्मेंस के साथ 243 KM तक रेंज, खूबियां और कीमत भी जानना जरूरी

Electric Scooter : Simple Wave का Review, दमदार परफॉर्मेंस के साथ 243 KM तक रेंज, खूबियां और कीमत भी जानना जरूरीSimple Energy ने भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में अपने नए Simple Wave के साथ प्रैक्टिकल और फैमिली-फ्रेंडली खरीदारों को टारगेट किया है। कंपनी का यह नया इलेक्ट्रिक स्कूटर कई बैटरी विकल्पों, अच्छे स्टोरेज स्पेस और आधुनिक फीचर्स के साथ आता है। टॉप वेरिएंट में कंपनी 243 किलोमीटर तक की IDC-claimed रेंज का दावा करती है।

Kia Sorento में पहली बार Real-Time Generative AI और भी धांसू फीचर्स, जानिए कीमत

Kia Sorento में पहली बार Real-Time Generative AI और भी धांसू फीचर्स, जानिए कीमतkia sorento launched : किआ इंडिया ने भारत के प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में कदम रखते हुए अपनी ग्लोबल SUV Kia Sorento को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹27.99 लाख रखी गई है। वहीं, इसका Hybrid मॉडल ₹29.99 लाख की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा।

Kia Sorento : भारत में लॉन्च हुई नई प्रीमियम SUV, कीमत ₹27.99 लाख से शुरू; हाइब्रिड और डीजल इंजन के साथ मिलेगी AWD की सुविधा

Kia Sorento : भारत में लॉन्च हुई नई प्रीमियम SUV, कीमत ₹27.99 लाख से शुरू; हाइब्रिड और डीजल इंजन के साथ मिलेगी AWD की सुविधाकिआ ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम SUV Kia Sorento को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹27.99 लाख रखी गई है। कंपनी इस SUV को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में स्थानीय स्तर पर असेंबल कर रही है। Kia Sorento को भारत में 6-सीटर और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में पेश किया गया है।

2.50 लाख रुपए में आएगी Royal Enfield की नई Adventure Bike! Himalayan 440 में मिलेंगे 443cc इंजन और 21-इंच व्हील

2.50 लाख रुपए में आएगी Royal Enfield की नई Adventure Bike! Himalayan 440 में मिलेंगे 443cc इंजन और 21-इंच व्हीलRoyal Enfield अपनी लोकप्रिय एडवेंचर बाइक लाइनअप को और मजबूत करने की तैयारी में है। कंपनी 4 सितंबर 2026 को नई Royal Enfield Himalayan 440 लॉन्च कर सकती है। यह ब्रांड के 440cc प्लेटफॉर्म पर आधारित दूसरी बाइक होगी। खास बात यह है कि Himalayan 440 कंपनी की सबसे किफायती Adventure Bike हो सकती है।

iQOO Z11x 5G : 7200mAh Battery वाला धांसू 5G फोन लॉन्च, 50MP कैमरा और 120Hz डिस्प्ले, कीमत जानकार हो जाएंगे हैरान

iQOO Z11x 5G : 7200mAh Battery वाला धांसू 5G फोन लॉन्च, 50MP कैमरा और 120Hz डिस्प्ले, कीमत जानकार हो जाएंगे हैरानiQOO ने भारत में अपना नया 5G स्मार्टफोन iQOO Z11x 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को खास तौर पर लंबी बैटरी लाइफ, दमदार परफॉर्मेंस, गेमिंग, मजबूत बिल्ड और AI फीचर्स को ध्यान में रखकर पेश किया है। फोन की शुरुआती कीमत ₹28,999 है, जबकि लॉन्च ऑफर के तहत इसे प्रभावी तौर पर ₹27,499 में खरीदा जा सकता है।

Jio के 10 साल पूरे, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में 5.09 करोड़ ग्राहक, 58.4% बाजार हिस्सेदारी के साथ डिजिटल क्रांति को नई रफ्तार

Jio के 10 साल पूरे, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में 5.09 करोड़ ग्राहक, 58.4% बाजार हिस्सेदारी के साथ डिजिटल क्रांति को नई रफ्तारदस साल पहले मोबाइल हाथ में था, लेकिन इंटरनेट की रफ्तार और पहुंच आज जैसी नहीं थी। महंगा डेटा और सीमित कनेक्टिविटी डिजिटल दुनिया की राह में बड़ी बाधा थे। फिर आया 2016, और रिलायंस जियो के आगमन ने भारत के टेलीकॉम परिदृश्य को बदल दिया। मोबाइल इंटरनेट सुविधा से आगे बढ़कर रोजमर्रा की जरूरत बन गया।

iPhone 18 Pro Max लॉन्च से पहले सस्ता हुआ iPhone 17 Pro Max, मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट

iPhone 18 Pro Max लॉन्च से पहले सस्ता हुआ iPhone 17 Pro Max, मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंटApple के नए iPhone 18 Pro Max के लॉन्च का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 18 Pro Max को 9 सितंबर 2026 को लॉन्च किया जा सकता है। नए आईफोन की एंट्री से पहले Amazon और Flipkart ने पुराने iPhone 17 Pro Max के स्टॉक को क्लियर करने के लिए इसकी कीमत में कटौती शुरू कर दी है।