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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (17:45 IST)

Electric Scooter : Simple Wave का Review, दमदार परफॉर्मेंस के साथ 243 KM तक रेंज, खूबियां और कीमत भी जानना जरूरी

simple wave electic scooter
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (17:45 IST)
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Simple Energy ने भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में अपने नए Simple Wave के साथ प्रैक्टिकल और फैमिली-फ्रेंडली खरीदारों को टारगेट किया है। कंपनी का यह नया इलेक्ट्रिक स्कूटर कई बैटरी विकल्पों, अच्छे स्टोरेज स्पेस और आधुनिक फीचर्स के साथ आता है। टॉप वेरिएंट में कंपनी 243 किलोमीटर तक की IDC-claimed रेंज का दावा करती है। Simple Wave में 8.6 BHP की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो स्कूटर को अच्छा प्रदर्शन देती है। इसमें अलग-अलग राइडिंग मोड भी मिलते हैं, जिससे राइडर अपनी जरूरत के अनुसार राइडिंग एक्सपीरियंस को बदल सकता है।
Simple Energy ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर One साल 2021 में लॉन्च किया था, जबकि इसकी डिलीवरी अगले साल शुरू हुई। कंपनी ने इस साल One का Gen 2 वर्जन भी पेश किया। फिलहाल Simple Energy की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता करीब 3,000 यूनिट प्रति माह है और कंपनी 63 शहरों में लगभग 1,500 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच रही है। कंपनी के मुताबिक सप्लाई चेन से जुड़ी समस्याओं के कारण वह अपनी पूरी उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है।

Simple Wave में प्रैक्टिकल डिजाइन पर जोर

भारतीय बाजार में स्कूटर लंबे समय से रोजमर्रा के आवागमन का एक प्रैक्टिकल साधन रहे हैं। यही वजह है कि नए दौर के इलेक्ट्रिक स्कूटरों में भी केवल परफॉर्मेंस के बजाय प्रैक्टिकलिटी काफी महत्वपूर्ण हो गई है। Simple Wave को इसी सोच के साथ तैयार किया गया है। इसमें Simple One के अंडरपिनिंग्स और पावरट्रेन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका डिजाइन परिवार और रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें बड़ा सीट, पर्याप्त स्टोरेज और अपेक्षाकृत साफ-सुथरा डिजाइन मिलता है।
 

Simple Wave की खासियतें

Simple Wave की सबसे बड़ी खूबियों में इसकी प्रैक्टिकलिटी शामिल है। इसमें बड़ा सीटिंग एरिया और काफी स्टोरेज स्पेस दिया गया है। स्कूटर में 63 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल और परिवार के लिए काफी उपयोगी हो सकता है।
 
खराब सड़कों पर इसका सस्पेंशन अच्छा काम करता है। वहीं हाई स्पीड पर भी इसकी स्थिरता प्रभावशाली बताई गई है। कम स्पीड पर स्कूटर को संभालना और ट्रैफिक में इसे मोड़ना भी आसान महसूस होता है। फीचर्स की बात करें तो Simple Wave में 7-इंच TFT डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा जियो-फेंसिंग, टाइम-फेंसिंग, लोकेशन शेयरिंग और फोन पेयरिंग के जरिए कॉल व म्यूजिक कंट्रोल करने की सुविधा भी मिलती है।

Simple Wave की कमियां

 
हालांकि फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी के मामले में Simple Wave प्रभावित करता है, लेकिन इसकी कीमत कुछ खरीदारों को ज्यादा लग सकती है। खासकर 5 kWh बैटरी वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 1.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। स्कूटर का डिजाइन काफी पारंपरिक है, हालांकि इसमें कुछ अलग तरह के डिजाइन एलिमेंट भी देखने को मिलते हैं। इतनी कीमत को देखते हुए फिट और फिनिश का स्तर और बेहतर हो सकता था।
सीट सॉफ्ट है, लेकिन लंबी दूरी की राइड में यह उतनी सपोर्टिव महसूस नहीं होती। वहीं कम सीट हाइट के कारण लंबे कद के राइडर्स को घुटने ज्यादा ऊपर रखने वाली पोजिशन में बैठना पड़ सकता है। स्कूटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अलग-अलग लेवल को एडजस्ट करने का विकल्प भी नहीं है और स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन बहुत मजबूत महसूस नहीं होता। इसके अलावा Simple Energy का सेल्स और सर्विस नेटवर्क अभी भी कई बड़े प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में सीमित है।
 
 

Simple Wave बैटरी और रेंज

Simple Wave में Mid-mounted Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) दी गई है, जिसे चेन ड्राइव के साथ जोड़ा गया है। कंपनी इसे अलग-अलग बैटरी विकल्पों में पेश करती है।

बैटरी IDC-claimed रेंज

  • 2.2 kWh 110 KM
  • 2.7 kWh 132 KM
  • 3.7 kWh 171 KM
  • 5 kWh 243 KM
 
रिव्यू के दौरान 3.7 kWh बैटरी पैक और TFT डिस्प्ले वाले Simple Wave को बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित नंदी हिल्स के आसपास चलाकर देखा गया।
 

Simple Wave की कीमत

 
Simple Wave को कंपनी ने Wave S, Wave और Wave+ नाम से तीन वेरिएंट में पेश किया है। बेस मॉडल में 2.2 kWh और 2.7 kWh बैटरी विकल्प मिलते हैं। मिड-स्पेक वेरिएंट में 3.7 kWh बैटरी और टॉप-स्पेक Wave+ में 5 kWh बैटरी दी गई है।

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम)
  • Wave S 2.2 kWh ₹1,09,999
  • Wave S 2.7 kWh LCD ₹1,39,999
  • Wave S 2.7 kWh TFT ₹1,49,999
  • Wave 3.7 kWh LCD ₹1,59,999
  • Wave 3.7 kWh TFT ₹1,74,999
  • Wave+ 5 kWh TFT ₹1,89,999
     

Simple Wave को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स

अगर आपकी प्राथमिकता रेंज, स्टोरेज, आरामदायक सस्पेंशन और फीचर्स से लैस फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो Simple Wave एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है। खासकर इसका 63 लीटर बूट स्पेस और 243 KM तक की दावा की गई रेंज इसे अलग पहचान देते हैं। हालांकि खरीदने से पहले इसकी कीमत, फिट-फिनिश और आपके शहर में Simple Energy के सर्विस नेटवर्क को जरूर ध्यान में रखना चाहिए।
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