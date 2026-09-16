BGauss C12 MaxR Electric Scooter लॉन्च, 178 Km की रेंज और 75 Kmph की टॉप स्पीड, कीमत ₹1.45 लाख

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी BGauss ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम लाइफस्टाइल इलेक्ट्रिक स्कूटर C12 MaxR लॉन्च कर दिया है। कंपनी के मुताबिक, यह स्कूटर रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें लंबी रेंज, प्रीमियम डिजाइन, स्मार्ट फीचर्स, ज्यादा स्टोरेज और नई तकनीक पर फोकस किया गया है। BGauss C12 MaxR की शुरुआती कीमत ₹1,45,990 रखी गई है। कंपनी के अनुसार, C12 MaxR में 3.8 kWh LFP बैटरी दी गई है, जिसके साथ 178 किलोमीटर तक की दावा की गई IDC रेंज मिलती है। स्कूटर की टॉप स्पीड 75 kmph है।

अलग-अलग ग्राहकों के लिए BGauss के प्रोडक्ट

कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में अलग-अलग ग्राहक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किए हैं। वर्ष 2023 में C12 को फैमिली स्कूटर के तौर पर पेश किया गया था। इसके बाद 2024 में यूटिलिटी सेगमेंट के लिए RUV और 2025 में युवा ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए UVA लॉन्च किया गया। अब 2026 में कंपनी ने C12 MaxR के साथ लाइफस्टाइल इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में कदम रखा है।

नए WSA प्लेटफॉर्म पर तैयार हुआ C12 MaxR

BGauss C12 MaxR को कंपनी के नए WSA प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह प्लेटफॉर्म अलग-अलग बैटरी, मोटर और व्हील कॉन्फिगरेशन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर हब मोटर और साइड-माउंटेड मोटर दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 2 kWh से 3 kWh तक की रिमूवेबल बैटरी और 3.5 kWh से 4.5 kWh तक की फिक्स्ड बैटरी को सपोर्ट करने की क्षमता बताई गई है। इसके अलावा 10-इंच, 12-इंच और 14-इंच के अलग-अलग व्हील साइज भी सपोर्ट किए जा सकते हैं।

कंपनी का कहना है कि WSA प्लेटफॉर्म को हाई-प्रिसिजन रोबोटिक प्रोसेस के जरिए तैयार किया जाता है। इसके चेसिस में हाई-टेंसाइल माइक्रो-अलॉय मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। BGauss के अनुसार, चेसिस को 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की लाइफ के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें CED कोटिंग भी दी गई है, जिससे कंपनी के मुताबिक प्रोडक्ट की लाइफ 10 साल से ज्यादा हो सकती है।

HyperZen मोटर टेक्नोलॉजी

C12 MaxR के साथ BGauss ने अपनी नई HyperZen in-wheel motor platform technology भी पेश की है। कंपनी के अनुसार, मोटर केवल पावर देने का काम नहीं करती, बल्कि स्कूटर के परफॉर्मेंस और राइडिंग कैरेक्टर को भी प्रभावित करती है।

HyperZen प्लेटफॉर्म में HyperZen 3000, HyperZen 4000, HyperZen 6000 और HyperZen 8000 Watt मोटर विकल्प शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक, इन मोटरों की स्पीड क्षमता 60 kmph से 100 kmph तक हो सकती है।

यह एक 4-in-1 मोटर प्लेटफॉर्म है, जिसमें मोटर, गियर ट्रांसमिशन, ब्रेक सिस्टम और MCU को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। कंपनी का दावा है कि गियर ट्रांसमिशन में चेन या बेल्ट की जरूरत नहीं होती, जिससे एनर्जी लॉस और मेंटेनेंस की जरूरत कम करने में मदद मिलती है।

3.8 kWh LFP बैटरी, 178 Km की रेंज

BGauss C12 MaxR में 3.8 kWh Lithium-ion LFP बैटरी दी गई है। कंपनी के अनुसार, इस बैटरी को 8 साल से ज्यादा और 1.5 लाख किलोमीटर तक की लाइफ के लिए डिजाइन किया गया है।

बैटरी पैक को IP67 रेटिंग मिली है। कंपनी के मुताबिक, बैटरी पैक में करीब 6 किलोग्राम एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया है, जो थर्मल मैनेजमेंट में मदद करता है। इसमें स्मार्ट PMS भी दिया गया है, जिसमें कंपनी के अनुसार 110 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं। 3.8 kWh बैटरी के साथ C12 MaxR की दावा की गई IDC रेंज 178 km है। बैटरी को फुटबोर्ड के नीचे लगाया गया है, जिससे कंपनी को स्कूटर में उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिली है।

750W पोर्टेबल चार्जर और फास्ट चार्जिंग

C12 MaxR के साथ 750W पोर्टेबल चार्जर दिया गया है। BGauss का कहना है कि यह हल्का है और सामान्य 5A सॉकेट से इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कूटर में पब्लिक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। कंपनी का दावा है कि फास्ट चार्जिंग के जरिए करीब 20 मिनट में लगभग 30 किलोमीटर अतिरिक्त रेंज हासिल की जा सकती है। कंपनी के अनुसार, बैटरी और रेंज को इस तरह तैयार किया गया है कि रोजाना ऑफिस आने-जाने के अलावा अतिरिक्त यात्राओं के दौरान भी ग्राहकों को रेंज को लेकर ज्यादा चिंता न करनी पड़े।