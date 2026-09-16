इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी मंच पर 50 युवाओं से करेंगे संवाद, पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम पर रहेगा फोकस

भोपाल। कांग्रेस सांसद और लोकसभा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 19 सितंबर को इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लगभग 50 युवाओं के साथ मंच पर सीधे संवाद करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी राहुल गांधी ने टीम पूरे कार्यक्रम को अब अंतिम तैयारी देने में जुटी है और संवाद के लिए विभिनन क्षेत्रों से युवाओं का सेलेक्शन कर रही है।





छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले बुधवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी केअध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बात कर पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा साझा किए। जीतू पटवारी ने अपनी प्रेस कॉफ्रेंस में देश और प्रदेश में शिक्षा की गिरती स्थिति के आंकड़ें को दिखाते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए।





जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी 'शिक्षा की सुरक्षा' और 'छात्रों की गूंज' अभियान चला रहे हैं, क्योंकि वर्तमान सरकारें युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में राहुल गांधी मंच पर 50 युवाओं से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा यह पूरा कार्यक्रम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बच्चों के भविष्य से जुड़ा कार्यक्रम है।





शिक्षा के बिना कैसे बनेगा 2047 का विकसित भारत?-जीतू पटवारी ने मोदी सरकार के 2047 तक विकसित भारत के नारे पर सवाल उठाते हुए कहा जब देश का युवा अशिक्षित और बेरोजगार है, तो प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत का नैरेटिव कैसे सेट कर रहे हैं। वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि देश विकसित नहीं, बल्कि विनाश की ओर बढ़ रहा है। 2047 तक भारत एक बुजुर्ग देश बन जाएगा, लेकिन हमारे पास बिना स्किल वाली आबादी होगी जिसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकेगा।





शिक्षा के क्षेत्र में भारत दुनिया में 80वें नंबर पर है। देश में 10 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा से बाहर हैं और 12 करोड़ बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं।देश में अब तक 152 बार पेपर लीक हो चुके हैं और 50 से अधिक परीक्षाएं निरस्त की गई हैं।





जीतू पटवारी ने कहा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में प्रदेश में 19 फीसदी शिक्षकों की कमी है। राज्य में 2,269 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जिसके कारण ढाई लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है। मध्य प्रदेश में बच्चों का स्कूल छोड़ने का दर 32 प्रतिशत से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं सरकारी विश्वविद्यालयों में 81 प्रतिशत पद खाली हैं, जिनमें 74 फीसदी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं।





इंदौर में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए प्रशासन द्वारा पैसे जमा कराने के सवाल पर पटवारी ने तंज कसा। उन्होंने कहा, "देश में नेता प्रतिपक्ष हमेशा से कार्यक्रम करते रहे हैं। हमसे इस कार्यक्रम के लिए अभी 10 लाख रुपये लिए गए हैं, जरूरत पड़ी तो 20 लाख और ले लो। लेकिन बीजेपी और RSS से सवाल है कि पिछले 5 साल में उनके जो हजारों कार्यक्रम हुए, उनमें से कितनों की फीस जमा कराई गई।