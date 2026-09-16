‘द रिवोल्यूशनरीज’ के लिए रोहित सराफ ने बदली पूरी लाइफस्टाइल, 15 महीने की ट्रेनिंग और 3500 कैलोरी डाइट से बने सचिंद्रनाथ सान्याल

रोहित सराफ हाल ही में रिलीज हुई पीरियड ड्रामा सीरीज ‘द रिवोल्यूशनरीज’ को लेकर काफी चर्चा में हैं। इस सीरीज का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है। इस प्रोजेक्ट के साथ रोहित ने अपने अब तक के रोमांटिक और शहरी किरदारों से बिल्कुल अलग अंदाज दिखाया है। इस बार वह स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्रनाथ सान्याल की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस किरदार को पर्दे पर जीवंत करने के लिए रोहित को अपनी फिटनेस और शरीर पर काफी मेहनत करनी पड़ी।

रोहित बताते हैं, मुझे बहुत पहले ही समझ आ गया था कि सिर्फ मजबूत दिखना ही सचिन के किरदार को विश्वसनीय नहीं बनाएगा। मुझे अपने शरीर में बदलाव महसूस करना था। मैं उनके अंदर एक खास तरह की मजबूती देखता था। सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि ऐसी मजबूती जो मुश्किल हालात को सहने की क्षमता देती है। ये युवा ऐसे समय में जी रहे थे, जहां परिस्थितियां बेहद मुश्किल थीं। वे लगातार सफर कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, छिप रहे थे, लड़ रहे थे और बहुत कम सुविधाओं के साथ जिंदगी जी रहे थे। फिर भी वे अपने मकसद पर आगे बढ़ते रहे। मैं चाहता था कि उनकी यही मजबूती मेरे अंदर भी स्वाभाविक रूप से आए, न कि मुझे उसे सिर्फ एक्टिंग के जरिए दिखाना पड़े।

रोहित ने अपनी फिजिकल तैयारी के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कलारीपयट्टू और कंडीशनिंग का सहारा लिया। उनका कहना है कि इस ट्रेनिंग ने उन्हें अपने किरदार को समझने का एक नया नजरिया दिया। वह कहते हैं, कलारी और एक्शन ट्रेनिंग ने इसमें मेरी बहुत मदद की। धीरे-धीरे ऐसा होने लगा कि मैं अपने शरीर के बारे में सोचना बंद करके उसे एक अलग तरीके से इस्तेमाल करने लगा। सच कहूं तो कुछ समय के लिए मुझे लगा कि मैंने गलती से एथलीट बनने के लिए साइन अप कर लिया है! तेजस के साथ स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग, कलारी, एक्शन रिहर्सल, मूवमेंट ट्रेनिंग, डांस रिहर्सल और भी बहुत कुछ था। और इन सबके बाद मुझे अपना असली काम यानी एक्टिंग भी करनी होती थी।

वह आगे मजाकिया अंदाज में कहते हैं, “सबसे मजेदार बात तब समझ आई जब मुझे एहसास हुआ कि जिम में भारी वजन उठाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप कलारी भी आसानी से कर सकते हैं। अचानक आप जमीन पर होते हैं और सोच रहे होते हैं कि फिट होने को लेकर आपने अब तक जो भी दावे किए थे, वो सब कहां चले गए!

इस पूरी तैयारी के दौरान रोहित को महसूस हुआ कि हर तरह की ट्रेनिंग ने उनके किरदार में कुछ अलग जोड़ा। वह कहते हैं, “मुझे यह हिस्सा बहुत पसंद आया। हर तरह की ट्रेनिंग मेरे शरीर को कुछ अलग सिखा रही थी। जिम ने मुझे साइज और ताकत दी, कलारी ने फुर्ती और कंट्रोल दिया और एक्शन ट्रेनिंग ने सिखाया कि इन सबका इस्तेमाल कैसे करना है। धीरे-धीरे ऐसा समय आया जब मैं इन चीजों को अलग-अलग नहीं सोच रहा था। यही मैं चाहता भी था।

अपनी डाइट में किए गए बदलावों के बारे में रोहित बताते हैं, “लोग सोचते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा कम खाना होता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मुझे इतना ज्यादा खाना पड़ता था कि सच में मेरा अगला खाना देखने का भी मन नहीं करता था। सोचिए, आपका पेट पूरी तरह भरा हुआ है और आपको पता है कि खाने का एक और डिब्बा आपका इंतजार कर रहा है। फिर आपको इतनी मात्रा में खाने की आदत हो जाती है और अचानक कहा जाता है कि अब कैलोरी कम करनी हैं। तो आप कभी खुश नहीं होते।”

रोहित के लिए यह फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन खुद एक मोटिवेशन बन गया था। वह कहते हैं, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन को होते हुए देखना काफी दिलचस्प और कहीं न कहीं एडिक्टिव था। हर कुछ हफ्तों में कुछ नया बदलाव नजर आता था। कपड़े अलग तरह से फिट होने लगे थे। कभी सुबह उठकर अपने शरीर पर कोई नई मसल या स्ट्रिएशन नजर आती थी, जिसके बारे में मुझे पहले पता ही नहीं था। ट्रेनिंग की कोई तस्वीर देखता था तो लगता था, ‘ओके, ये सच में हो रहा है और मेहनत काम कर रही है।’ इससे मेरा आत्मविश्वास सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी बढ़ा।

रोहित बताते हैं कि जैसे-जैसे वह शारीरिक रूप से मजबूत होते गए, वैसे-वैसे उन्होंने सचिन के किरदार को भावनात्मक रूप से समझना भी शुरू किया। वह कहते हैं, “मुझे लगता है कि जैसे-जैसे मैं शारीरिक रूप से मजबूत होता गया, मुझे सचिन को भावनात्मक रूप से बंद दिखाने की जरूरत कम महसूस हुई। यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण समझ थी। शुरुआत में मेरा स्वाभाविक विचार यह हो सकता था कि एक क्रांतिकारी का मतलब आक्रामक या बहुत सख्त इंसान होता है। लेकिन सचिन के बारे में जितना मैंने पढ़ा और जितना हमने उनके किरदार पर काम किया, उतना ही मुझे समझ आया कि वह कितने भावुक इंसान थे।”

वह आगे कहते हैं, “उनका विश्वास इसलिए नहीं था क्योंकि उनमें डर, मासूमियत या भावनाएं नहीं थीं। बल्कि ये सारी चीजें उनके विश्वास के साथ मौजूद थीं। किसी विचार पर इतनी गहराई से विश्वास करना कि आप अपनी पूरी जिंदगी उसी के हिसाब से बदल दें, इसमें एक तरह की मासूमियत है। लेकिन उस विश्वास की कीमत बहुत बड़ी थी—जेल, हिंसा, परिवार से दूरी, नुकसान और क्रांति।”

‘द रिवोल्यूशनरीज’ में बॉय-नेक्स्ट-डोर इमेज से बिल्कुल अलग और इंटेंस सचिंद्रनाथ सान्याल का किरदार निभाने को लेकर रोहित कहते हैं, “ज्यादातर लोगों ने मुझे पहले कुछ खास तरह के किरदारों में देखा है और मैं समझ सकता हूं कि सचिन ऐसा किरदार नहीं था, जिसे लोग मेरे साथ तुरंत जोड़ते। लेकिन यही बात मेरे लिए काफी एक्साइटिंग थी। मेरे पास टाइपकास्ट होने की उस सोच को बदलने का मौका था और यही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई।”

वह आगे कहते हैं, “मैंने महसूस किया है कि एक एक्टर के तौर पर कोई सीमा नहीं है, बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। और जब यह विश्वास आपके डायरेक्टर की तरफ से भी मिले, तो अनुभव और भी खास हो जाता है। जब कोई आपमें उस क्षमता को देखता है, जिसे आपने खुद अभी तक साबित नहीं किया है, तो पूरी प्रक्रिया और भी मजेदार हो जाती है।”

‘द रिवोल्यूशनरीज’ से मिली सीख के बारे में रोहित कहते हैं, “अगर इस प्रोजेक्ट से एक चीज मैं अपने अगले काम में लेकर जाना चाहता हूं, तो वह है विश्वास। यह विश्वास कि अगर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं।”

रोहित के ट्रेनर तेजस ललवानी बताते हैं, रोहित का अनुशासन अगले स्तर का था। 15 महीने की ट्रेनिंग के दौरान वह हमेशा समय पर आता था। 10 रेप्स हों, 20 हों या 50, वह बस उन्हें पूरा करता था। चाहे मसल्स बनाने के लिए उसे 3,500 से ज्यादा कैलोरी खानी हों या अंत में 1,800 से कम कैलोरी पर आना हो, उसने कभी शिकायत नहीं की।

वह आगे कहते हैं, वह एक तरह से एक मेन्स फिजीक प्रतियोगी की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन साथ ही एक एक्टर का काम भी कर रहे थे—इमोशनल स्क्रिप्ट रीडिंग, लंबे शूटिंग घंटे, रात की अनियमित शूटिंग और कलारी, लाठी, कुश्ती, मल्लखंब और डांस जैसी कई अलग-अलग चीजें सीखना। यह सब एक साथ चल रहा था।

पीक फेज के दौरान जब हमने उनकी कैलोरी और कार्ब्स को कम-ज्यादा किया, तो हमेशा थोड़ी अनिश्चितता रहती है कि शरीर किस तरह प्रतिक्रिया करेगा, खासकर जब यह उनका पहला अनुभव हो। लेकिन उनके शरीर ने हमारी उम्मीद से भी बेहतर प्रतिक्रिया दी। मैंने सच में अपनी आंखों के सामने रोहित को सचिंद्रनाथ सान्याल में बदलते देखा।

तेजस आगे कहते हैं, फिजीक बनाने का काम धीरे-धीरे होता है और काफी बोरिंग और एक जैसा भी हो सकता है। हर दिन वही खाना, वही एक्सरसाइज और वही रूटीन। लेकिन इसी रोज की मेहनत से हर सुबह थोड़ा-थोड़ा बदलाव देखने को मिलता था। शुरुआत में रोहित चेक-इन तस्वीरों में अपना चेहरा तक छिपा लेते थे, लेकिन बाद में वह गर्व से मुझे व्हाट्सऐप पर अपनी फ्लेक्स अपडेट्स भेजने लगे।

सबसे अच्छी बात यह रही कि हमने यह सब बिल्कुल नेचुरल तरीके से किया। कोई स्टेरॉयड स्टैक नहीं, कोई अचानक नमक कम करना नहीं और न ही डाययूरेटिक्स। सिर्फ सही खाना, प्लांट प्रोटीन, फिश ऑयल और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। कुछ भी फैंसी नहीं—सिर्फ लगातार मेहनत, अनुशासन और बहुत सारा काम। रोहित मेरे लिए कोच के तौर पर अपना काम आसान बना देते हैं।

इस बीच, ‘द रिवोल्यूशनरीज’ में रोहित सराफ के साथ प्रतिभा रांटा, भुवन बाम और गुरफतेह पीरजादा भी नजर आ रहे हैं। यह पीरियड ड्रामा सीरीज भारत के आजादी से पहले के दौर और ब्रिटिश राज की पृष्ठभूमि पर आधारित है। निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी यह सीरीज अपनी अलग कहानी और आजादी से पहले के भारत की दुनिया को पर्दे पर दिखाने के लिए दर्शकों से खूब सराहना हासिल कर रही है। सीरीज में पूरी स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस को भी काफी पसंद किया जा रहा है।