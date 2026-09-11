Electric Scooter : 1.18 लाख में 132 किमी की रेंज! Kinetic DX Plus का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, फीचर्स भी दमदार

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के लिए Kinetic ने अपनी DX रेंज में नया DX Plus 3.1 kWh वेरिएंट शामिल किया है। इसमें पहले के मुकाबले बड़ी बैटरी दी गई है। इसकी मदद से कंपनी 132 किलोमीटर तक की IDC रेंज का दावा करती है। नई बैटरी वाला मॉडल उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो बार-बार चार्जिंग से बचना चाहते हैं और एक चार्ज में ज्यादा दूरी तय करना चाहते हैं।

Kinetic DX इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज की कीमत अब ₹1.18 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नया DX Plus 3.1 kWh इस लाइनअप का सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है।

3.1 kWh बैटरी से 132 km तक रेंज

नया Kinetic DX Plus 3.1 kWh मौजूदा DX Plus 2.6 kWh के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। वहीं, स्टैंडर्ड Kinetic DX में 2.6 kWh बैटरी ही मिलती है। बड़ी बैटरी के कारण नए मॉडल की दावा की गई रेंज 27 किलोमीटर बढ़ गई है। DX Plus 2.6 kWh की IDC रेंज 105 किलोमीटर तक है, जबकि नए DX Plus 3.1 kWh की रेंज 132 किलोमीटर तक बताई गई है।

कंपनी ने इसमें LFP (Lithium Iron Phosphate) बैटरी का इस्तेमाल किया है। इस बैटरी केमिस्ट्री को आमतौर पर बेहतर थर्मल स्टेबिलिटी और लंबी अवधि की टिकाऊ क्षमता के लिए जाना जाता है।

132 km की रेंज का मतलब क्या है?

यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है। 132 km की रेंज IDC सर्टिफाइड आंकड़ा है, यानी वास्तविक परिस्थितियों में स्कूटर इतनी दूरी तय करे, यह जरूरी नहीं है।

वास्तविक रेंज पर कई चीजों का असर पड़ सकता है, जैसे:

स्कूटर की रफ्तार

ट्रैफिक की स्थिति

राइडर और सामान का वजन

सड़क और रास्ते की स्थिति

टायर प्रेशर

मौसम और तापमान

चुना गया राइडिंग मोड

इसलिए रोजमर्रा की राइडिंग में मिलने वाली रेंज IDC आंकड़े से अलग हो सकती है।

बड़ी बैटरी के साथ कम पावर वाला मोटर

नए DX Plus 3.1 kWh की ज्यादा रेंज सिर्फ बड़ी बैटरी की वजह से नहीं है। इसमें 3.8 kW का पीक पावर आउटपुट देने वाला मोटर दिया गया है। इसके मुकाबले DX Plus 2.6 kWh में 4.78 kW का मोटर मिलता है। यानी 3.1 kWh वेरिएंट को ज्यादा रेंज पर फोकस करके तैयार किया गया है। नए मॉडल में Range और Power दो राइडिंग मोड मिलते हैं। इसमें Turbo मोड नहीं दिया गया है, जो बेस DX और छोटे बैटरी वाले DX Plus में उपलब्ध है।

इसका सीधा मतलब है कि अगर आपकी प्राथमिकता कम बार चार्ज करना और ज्यादा दूरी तय करना है, तो 3.1 kWh मॉडल ज्यादा उपयोगी हो सकता है। वहीं, बेहतर एक्सीलरेशन और Turbo मोड चाहिए तो 2.6 kWh DX Plus ज्यादा उपयुक्त विकल्प हो सकता है।

फीचर्स में क्या मिलेगा?

Kinetic DX Plus 3.1 kWh में DX Plus के कई प्रमुख फीचर्स बरकरार रखे गए हैं। इसमें मेटल बॉडी, LED लाइट्स और 8.8 इंच की LCD इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन मिलती है। स्कूटर में 37 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज भी दिया गया है, जो रोजाना के इस्तेमाल में सामान रखने के लिए उपयोगी हो सकता है।

इसके अलावा इसमें:

Keyless Go

Password-based ignition

Easy Flip footrests

Cruise control

Telematics

Front disc brake

Park Assist

Reverse mode

Regenerative braking

जैसे फीचर्स मिलते हैं।

5 रंगों में खरीद सकेंगे

Kinetic DX Plus 3.1 kWh को Red, Blue, Black, Grey और White रंगों में पेश किया गया है। यही कलर ऑप्शन मौजूदा DX Plus में भी उपलब्ध हैं।

किसके लिए बेहतर है नया Kinetic DX Plus?

अगर आपकी रोजाना की जरूरत ज्यादा किलोमीटर चलने की है और आप चार्जिंग की frequency कम रखना चाहते हैं, तो DX Plus 3.1 kWh को विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि, ज्यादा पावर और Turbo मोड चाहने वाले खरीदारों के लिए 2.6 kWh वेरिएंट ज्यादा बेहतर लग सकता है। खरीदने से पहले सिर्फ 132 km की IDC रेंज देखकर फैसला न करें। अपने रोजाना के किलोमीटर, चार्जिंग की सुविधा, राइडिंग स्टाइल और पावर की जरूरत को ध्यान में रखकर दोनों वेरिएंट की तुलना करना ज्यादा उपयोगी रहेगा।