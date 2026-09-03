Electric Scooter: लॉन्च हुआ सस्ता नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, 243 KM की रेंज और 70 लीटर का स्टोरेज

Simple Energy ने भारतीय बाजार में अपना नया फैमिली-केंद्रित इलेक्ट्रिक स्कूटर Simple Wave लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत ₹1,09,999 (इंट्रोडक्टरी एक्स-फैक्ट्री कीमत) रखी है। यह स्कूटर कंपनी की Simple One रेंज से नीचे पोजिशन किया गया है। Simple Wave में चार अलग-अलग बैटरी विकल्प, 243 किलोमीटर तक की दावा की गई IDC रेंज और कुल 70 लीटर का स्टोरेज दिया गया है।

कंपनी के मुताबिक, Simple Wave की डिलीवरी 25 सितंबर 2026 से शुरू होगी। हालांकि, इसके सभी वेरिएंट की कीमत और अलग-अलग शहरों में एक्स-शोरूम कीमत की जानकारी बाद में घोषित की जाएगी।

Simple Wave की कीमत और खासियतें

Simple Wave को तीन प्रमुख वेरिएंट में कुल छह कॉन्फिगरेशन के साथ पेश किया गया है। इसमें 2.2 kWh, 2.7 kWh, 3.7 kWh और 5 kWh बैटरी विकल्प मिलते हैं।

शुरुआती कीमत: ₹1,09,999

कुल कॉन्फिगरेशन: 6

बैटरी विकल्प: 2.2 kWh से 5 kWh

दावा की गई IDC रेंज: 110 KM से 243 KM

अधिकतम स्पीड: 90 KM/H

0-40 KM/H: 3.3 सेकंड

कुल स्टोरेज: 70 लीटर

सीट की लंबाई: 920 mm

डिलीवरी: 25 सितंबर 2026

243 KM तक की रेंज

Simple Energy ने Wave को चार बैटरी क्षमता के साथ पेश किया है। कंपनी का टॉप-स्पेक Wave+ मॉडल 5 kWh Nickel Cobalt Aluminium बैटरी पैक के साथ आता है, जबकि अन्य कॉन्फिगरेशन में Lithium Iron Phosphate (LFP) बैटरी का इस्तेमाल किया गया है।

टॉप वेरिएंट की अधिकतम दावा की गई स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। Sport मोड में यह स्कूटर 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार महज 3.3 सेकंड में पकड़ सकता है।



इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से होगा मुकाबला सभी बैटरी पैक को IP67 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग मिली है। कंपनी का दावा है कि स्कूटर 300 mm तक पानी में चलने की क्षमता रखता है। Simple Wave का मुकाबला भारतीय बाजार में मौजूद कई फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से होगा। इसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों में Ather Konark, TVS iQube, Bajaj Chetak, Vida VX2, Ather Rizta और River Indie शामिल हैं।

₹1.10 लाख की शुरुआती कीमत Simple Wave को मास-मार्केट इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में मजबूत स्थिति देती है। हालांकि, इसकी वास्तविक वैल्यू की तुलना सभी छह कॉन्फिगरेशन की कीमत सामने आने के बाद ही बेहतर तरीके से की जा सकेगी।

750W चार्जर से चार्जिंग

Simple Wave के साथ 750W का एक्सटर्नल चार्जर उपलब्ध है। कंपनी के अनुसार, छोटी बैटरी को 0 से 80 फीसदी तक चार्ज होने में करीब 70 मिनट लगते हैं, जबकि 5 kWh बैटरी वाले मॉडल को 80 फीसदी तक चार्ज करने में करीब 2 घंटे 15 मिनट लग सकते हैं।

स्कूटर में स्मार्ट ओवरनाइट चार्जिंग फीचर भी दिया गया है, जो बैटरी की चार्जिंग को ऑप्टिमाइज करने के साथ उसकी लंबी उम्र बनाए रखने में मदद करता है। इसमें थर्ड-जेनरेशन Battery Management System (BMS) के साथ थर्मल प्रोटेक्शन, ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स और रियल-टाइम रेंज कैलकुलेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं।

फैमिली स्कूटर जैसा डिजाइन

Simple One की तुलना में Simple Wave का डिजाइन ज्यादा पारंपरिक और फैमिली स्कूटर जैसा है। कंपनी के मुताबिक, इसके डिजाइन में डॉल्फिन की सहज और फ्लूड मूवमेंट से प्रेरणा ली गई है। स्कूटर में चौड़ा फ्रंट एप्रन, स्मूद बॉडी पैनल और स्माइल-शेप्ड LED DRL दिया गया है। मिरर और साइड पैनल में भी डॉल्फिन से प्रेरित डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। लाइटिंग फीचर्स में LED हेडलैंप, LED टेललैंप और इंडिकेटर्स के साथ बूट इल्यूमिनेशन, चार्जिंग पोर्ट इल्यूमिनेशन और एग्जिट लाइटिंग शामिल हैं।

Simple Wave को Pearl White, Coral Red, Twilight Black, Polar Blue, Dolphin Grey और Forest Green रंगों में पेश किया जाएगा। हालांकि, सभी रंग हर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध नहीं होंगे।

70 लीटर का बड़ा स्टोरेज

Simple Wave की सबसे बड़ी खासियतों में इसका 70 लीटर का कुल स्टोरेज स्पेस शामिल है। इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है:

63 लीटर अंडरसीट स्टोरेज

4 लीटर साइड-माउंटेड 'Pill' कम्पार्टमेंट

3 लीटर फ्रंट ग्लवबॉक्स

कंपनी के अनुसार, मुख्य अंडरसीट स्टोरेज में दो हेलमेट रखे जा सकते हैं। बाहर से आसानी से एक्सेस किए जा सकने वाले Pill कम्पार्टमेंट में दस्तावेज, सनग्लास, पानी की बोतल या रेनवियर रखा जा सकता है।

कंपनी अतिरिक्त Pill कम्पार्टमेंट को दूसरी तरफ एक्सेसरी के तौर पर भी उपलब्ध कराएगी।

920 mm लंबी सीट

Simple Wave में 920 mm लंबी सीट दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह भारतीय स्कूटर में दी गई सबसे लंबी सीट है। इसकी सीट हाइट 775 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 175 mm है।

7-इंच TFT डिस्प्ले और कनेक्टेड फीचर्स

ऊंचे वेरिएंट में 7-इंच नॉन-टच TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें ऑटोमैटिक ब्राइटनेस एडजस्टमेंट की सुविधा है।

कनेक्टेड फीचर्स में शामिल हैं:

Turn-by-turn Navigation

Call और Music Controls

Message Notifications

Live Efficiency Display

Remaining Range Estimation

Do Not Disturb Mode

Bluetooth, GPS और Wi-Fi

OTA Software Updates

निचले वेरिएंट में InfiniteBlack मल्टी-सेगमेंट डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, लेकिन Bluetooth कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड रखी गई है। Simple Connect ऐप और स्मार्टवॉच ऐप के जरिए यूजर्स लाइव लोकेशन, राइडिंग स्टैटिस्टिक्स, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, नेविगेशन शेयरिंग, जियोफेंसिंग, चोरी का अलर्ट और टोइंग नोटिफिकेशन जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्राइवेसी के लिए इसमें Incognito Mode भी दिया गया है, जिससे कुछ समय के लिए लोकेशन ट्रैकिंग और शेयरिंग को बंद किया जा सकता है।

6.4 kW मोटर और 179 Nm टॉर्क

अधिकतर वेरिएंट में कंपनी की इन-हाउस 6.4 kW Permanent Magnet Synchronous Motor दी गई है। कंपनी के अनुसार यह मोटर व्हील पर 179 Nm टॉर्क पैदा करती है। एंट्री-लेवल मॉडल में 4.5 kW मोटर मिलती है। कंपनी का कहना है कि मोटर को Rare-Earth Materials के बिना तैयार किया गया है।

इसके अलावा Simple Energy ने HushDrive Transmission System पेश किया है। इसमें मोल्डेड रबर डैम्पर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे चेन से आने वाले शोर और कंपन को कम करने में मदद मिलती है। वेरिएंट के आधार पर इसमें EcoX, Eco, Ride और Sport राइडिंग मोड मिलते हैं। स्कूटर की दावा की गई ग्रेडेबिलिटी 20 डिग्री है।

सस्पेंशन और सेफ्टी फीचर्स

Simple Wave उसी बेस प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिस पर Simple One आधारित है, लेकिन फैमिली स्कूटर के हिसाब से इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और एडजस्टेबल ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, मोनोशॉक की जगह ट्विन रियर सस्पेंशन देने से अतिरिक्त स्टोरेज और बेहतर लोड-कैरी करने की क्षमता हासिल हुई है।

स्कूटर में 12-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स के साथ:

220 mm फ्रंट डिस्क ब्रेक

रियर ड्रम ब्रेक

Combined Braking System (CBS)

मिलता है।

चुनिंदा वेरिएंट में Traction Control, Super Hold और DropSafe जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। DropSafe स्कूटर के गिरने की स्थिति में मोटर पावर को काट देता है। इसके अलावा Reverse, Crawl और Limp Home मोड भी उपलब्ध हैं। बैटरी का चार्ज बेहद कम होने पर Limp Home Mode परफॉर्मेंस को सीमित कर देता है, ताकि स्कूटर सीमित दूरी तक चल सके।

सर्विस नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी

Simple Energy कई राज्यों और शहरों में कंपनी के स्वामित्व वाली Simple Super Labs स्थापित करने की योजना बना रही है। कंपनी का लक्ष्य औसत रिपेयर टर्नअराउंड टाइम को करीब 15 दिन से घटाकर 3 दिन करना है। पहले चरण में नवंबर 2026 से बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, गोवा, पुणे, दिल्ली, ओडिशा और कोलकाता में ये सुविधाएं शुरू किए जाने की उम्मीद है।