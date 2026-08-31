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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Monday, 31 August 2026 (19:01 IST)

Ather Konarc vs Bajaj Chetak: किस Electric Scooter में है ज्यादा दम? कीमत, रेंज, स्पीड और फीचर्स की पूरी तुलना

auther vs chetak
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (19:01 IST)
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इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में Ather Energy ने Ather Konarc के जरिए फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में अपनी दावेदारी मजबूत की है। इसका मुकाबला बाजार में पहले से मौजूद Bajaj Chetak जैसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर से है। बड़ी बात यह है कि दोनों स्कूटर में 3.5 kWh बैटरी पैक दिया गया है, लेकिन रेंज, टॉप स्पीड, फीचर्स, स्टोरेज और चार्जिंग के मामले में दोनों का फोकस अलग-अलग है। अगर आप फैमिली के लिए नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो दोनों के बीच यह तुलना आपके लिए काफी काम की हो सकती है।

 Ather Konarc vs Bajaj Chetak: कीमत

 
Ather Konarc S 161 की एक्स-शोरूम कीमत ₹1.45 लाख है। वहीं Bajaj Chetak C3501 की एक्स-शोरूम कीमत बेंगलुरु में करीब ₹1.52 लाख है। इस हिसाब से Ather Konarc करीब ₹7,000 सस्ता है।

Battery और Range में कौन आगे?

दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3.5 kWh बैटरी मिलती है, लेकिन दावा की गई रेंज में Ather Konarc आगे है।
  • Ather Konarc S 161: 161 km IDC रेंज
  • Bajaj Chetak C3501: 153 km रेंज
  • Ather ने SmartEco मोड में 130 km TrueRange का भी दावा किया है।
यानी कागज पर देखें तो Ather Konarc करीब 8 km ज्यादा IDC रेंज देता है।
  •  Top Speed में Bajaj Chetak आगे
  • स्पीड के मामले में Bajaj Chetak बाजी मारता है।
  • Chetak C3501 की टॉप स्पीड 80 km/h है, जबकि Ather Konarc S 161 की टॉप स्पीड 70 km/h है।
  • यानी Chetak की टॉप स्पीड Konarc से 10 km/h ज्यादा है।

Boot Space में भी Chetak आगे

अगर आपके लिए स्कूटर में ज्यादा सामान रखने की जगह महत्वपूर्ण है, तो Bajaj Chetak बेहतर विकल्प नजर आता है।  Chetak का एक बड़ा फायदा इसका 35 लीटर का बूट स्पेस है। Chetak में 4 लीटर ज्यादा बूट स्पेस मिलता है, जो रोजाना के फैमिली इस्तेमाल में उपयोगी हो सकता है।

 Features में Ather Konarc का पलड़ा भारी

 
Ather Konarc को टेक्नोलॉजी के लिहाज से ज्यादा एडवांस पैकेज के साथ पेश किया गया है। इसमें AtherStack Pro, OTA Updates, Bluetooth और SIM Connectivity जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा Ather App Integration, रिमोट चार्जिंग स्टेटस और Theft/Tow Alerts भी दिए गए हैं। इसके टॉप-स्पेक वर्जन में 7-inch DeepView Display मिलता है।

Bajaj Chetak में क्या मिलता है?

Bajaj Chetak C3501 में 5-inch TFT Touchscreen दिया गया है। इसमें Integrated Google Maps, OTA Updates, Hill-Hold और अलग-अलग Ride Modes मिलते हैं।
 

 Charging में Chetak की बड़ी बढ़त

 
चार्जिंग के मामले में Bajaj Chetak C3501 को बड़ा फायदा मिलता है। इसके टॉप वेरिएंट में 950W On-board Charger दिया गया है। इससे इसकी सामान्य चार्जिंग स्पीड Ather Konarc की तुलना में बेहतर हो जाती है और 0-80% चार्जिंग में Chetak को बढ़त मिलती है।

  Ather Konarc या Bajaj Chetak, कौनसा आपके लिए बेहतर

 
अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा रेंज और आधुनिक टेक्नोलॉजी है तो कागज पर Ather Konarc S 161 ज्यादा आकर्षक नजर आता है। इसमें ज्यादा IDC रेंज, बड़ा 7-inch डिस्प्ले और कई कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। वहीं, अगर आपको ज्यादा टॉप स्पीड, बड़ा बूट स्पेस और तेज स्टैंडर्ड चार्जिंग चाहिए तो Bajaj Chetak C3501 बेहतर विकल्प हो सकता है।
 

Ather Konarc चुनें अगर:

  • ज्यादा रेंज चाहिए
  •  ज्यादा टेक्नोलॉजी और कनेक्टेड फीचर्स चाहिए
  • बड़ा TFT डिस्प्ले पसंद है
  •  कम कीमत में स्कूटर चाहिए
 

Bajaj Chetak चुनें अगर

  • ज्यादा टॉप स्पीड चाहिए
  •  ज्यादा बूट स्पेस चाहिए
  • तेज चार्जिंग प्राथमिकता है
  •  ज्यादा किलोमीटर की वाहन वारंटी चाहते हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स 

दोनों स्कूटर में बैटरी क्षमता समान है, लेकिन उनका फोकस अलग है। Ather Konarc रेंज और टेक्नोलॉजी पर जोर देता है, जबकि Bajaj Chetak स्पीड, प्रैक्टिकलिटी और चार्जिंग सुविधा को प्राथमिकता देता है।
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