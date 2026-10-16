Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।

Apple ने पिछले महीने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ iPhone Duo पेश किया था। जहां iPhone 18 Pro सीरीज की प्री-बुकिंग उसी सप्ताह शुरू हो गई थी और ये फोन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, वहीं iPhone Duo की प्री-बुकिंग आज दोपहर 12 बजे UTC से शुरू होने की जानकारी दी गई है।

70 से ज्यादा देशों में प्री-बुकिंग

iPhone Duo की प्री-बुकिंग Apple की आधिकारिक वेबसाइट और Apple Store ऐप के जरिए की जा सकेगी। यह ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात समेत 70 से अधिक देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध होगा। रिपोर्ट के अनुसार, इन बाजारों में फोन की बिक्री और डिलीवरी 23 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके बाद 30 अक्टूबर से इसे 28 अन्य देशों में भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

भारत में iPhone Duo की कीमत 2,99,900 रुपए

Apple के नए फोन की कीमत प्रीमियम सेगमेंट में रखी गई है। भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपए बताई गई है। इसकी तुलना में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत क्रमशः 1,64,900 रुपए और 1,79,900 रुपए है। Samsung Galaxy Z Fold 8 को कैसे मिला फायदा?

iPhone Duo के चर्चा में आने के साथ Samsung Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च बढ़ने की खबर सामने आई है। इसकी एक संभावित वजह फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा हो सकती है। Apple और Samsung के प्रीमियम डिवाइसों की तुलना करने वाले ग्राहक डिजाइन, डिस्प्ले, मल्टीटास्किंग और कीमत जैसे पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि, Galaxy Z Fold 8 की सर्च में बढ़ोतरी के पीछे iPhone Duo ही एकमात्र कारण है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती।

क्या भारत में अभी खरीद पाएंगे iPhone Duo?

भारत उन बाजारों में शामिल है जहां iPhone Duo की प्री-बुकिंग उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। इच्छुक ग्राहक Apple की आधिकारिक वेबसाइट और Apple Store ऐप पर उपलब्धता और कीमत की पुष्टि कर सकते हैं। iPhone 18 Pro या iPhone 18 Pro Max खरीदने की योजना बना रहे ग्राहक इन दोनों मॉडल की कीमत और फीचर्स की तुलना करके फैसला कर सकते हैं। वहीं, iPhone Duo खरीदने से पहले इसकी कीमत, उपलब्ध कॉन्फिगरेशन और अपनी जरूरत के अनुसार फीचर्स का मूल्यांकन करना उपयोगी रहेगा।