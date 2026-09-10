iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?

Apple Iphone 18 Price In India news : Apple ने आखिरकार अपने पहले फोल्डेबल iPhone iPhone Duo को लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक नया iPhone मॉडल नहीं, बल्कि Apple के स्मार्टफोन डिजाइन में बड़ा बदलाव है। फोन खुलने पर 7.6 इंच के बड़े डिस्प्ले में बदल जाता है और बंद करने पर 5.4 इंच की स्क्रीन वाला कॉम्पैक्ट फोन बन जाता है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है। 256GB मॉडल के लिए प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर 2026 शाम 5.30 बजे से शुरू होंगे और बिक्री 23 अक्टूबर से होगी।

1. 7.6 इंच का फोल्डेबल डिस्प्ले

iPhone Duo की सबसे बड़ी खासियत इसका 7.6 इंच का Super Retina XDR फोल्डिंग डिस्प्ले है। Apple के मुताबिक यह किसी भी iPhone में दिया गया अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले है। इसमें ProMotion, Always-On Display और 3,000 निट्स तक की पीक आउटडोर ब्राइटनेस मिलती है। फोन को फोल्ड करने पर बाहर 5.4 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है। यानी सामान्य काम के लिए कॉम्पैक्ट फोन और वीडियो, मल्टीटास्किंग या गेमिंग के लिए बड़ी स्क्रीन।

2. Titanium बॉडी और नया हिंज

Apple ने iPhone Duo में टाइटेनियम फ्रेम और नया हिंज सिस्टम दिया है। कंपनी का कहना है कि हिंज में 100 से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं। फोन को पानी, धूल और छींटों से बचाने के लिए IP68 रेटिंग भी दी गई है। यानी फोल्डेबल फोन होने के बावजूद Apple ने इसकी मजबूती पर खास ध्यान दिया है।

3. A20 Pro चिप से मिलेगी जबरदस्त पावर

iPhone Duo में वही A20 Pro चिप दी गई है जो iPhone 18 Pro सीरीज में इस्तेमाल हुई है। यह 2nm प्रोसेस पर बनी है और इसमें 6-core CPU, 7-core GPU और Dual 16-core Neural Engine दिया गया है। Apple के अनुसार A20 Pro का CPU पिछली पीढ़ी के A19 Pro से 20% तक तेज और GPU 40% तक तेज है।

4. Dual Battery से लंबी बैटरी लाइफ

फोल्डेबल डिजाइन के कारण Apple ने फोन के दोनों हिस्सों में अलग-अलग बैटरी लगाई है। दोनों बैटरियां मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करती हैं। Apple के अनुसार बाहरी डिस्प्ले इस्तेमाल करने पर 44 घंटे तक वीडियो प्लेबैक, जबकि अंदर की बड़ी स्क्रीन पर 31 घंटे तक वीडियो प्लेबैक मिल सकता है।

5. 48MP Dual Fusion कैमरा

फोटोग्राफी के लिए iPhone Duo में 48MP Dual Fusion कैमरा सिस्टम दिया गया है। इसमें 48MP Fusion Main और 48MP Fusion Ultra Wide कैमरा शामिल हैं। Ultra Wide कैमरा मैक्रो फोटोग्राफी को भी सपोर्ट करता है। यानी फोल्डेबल होने के साथ Apple ने कैमरा अनुभव से भी समझौता नहीं किया है।

6. Smart Take और Duo Preview

iPhone Duo के कैमरे में कुछ खास फीचर्स भी जोड़े गए हैं। Smart Take AI की मदद से यह पहचान सकता है कि फोटो खिंचवाने वाले लोग कब तैयार हैं। वहीं Duo Preview की मदद से फोटो खिंचवाने वाला व्यक्ति भी बाहरी स्क्रीन पर लाइव कैमरा प्रीव्यू देख सकता है। इससे फोटो का फ्रेम और पोज पहले ही चेक किया जा सकता है।

7. 4K 120fps Dolby Vision वीडियो

वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी iPhone Duo काफी दमदार है। इसका मुख्य कैमरा 4K 120fps Dolby Vision वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसका इस्तेमाल खासकर स्लो-मोशन वीडियो के लिए किया जा सकता है। Apple ने वीडियो में बेहतर ऑडियो के लिए Audio Mix जैसे फीचर भी दिए हैं।

8. पहली बार iPhone में Split View मल्टीटास्किंग

फोल्डेबल स्क्रीन का सबसे बड़ा फायदा सॉफ्टवेयर में दिखाई देता है। Apple ने iOS 27 को iPhone Duo के लिए नए तरीके से डिजाइन किया है। यूजर दो ऐप्स को एक साथ Split View में चला सकता है। उदाहरण के लिए एक तरफ Safari और दूसरी तरफ Notes खोले जा सकते हैं। एक ही ऐप की दो विंडो भी खोली जा सकती हैं। यही फीचर iPhone Duo को सामान्य iPhone से काफी अलग बनाता है।

9. Apple Intelligence और नया Siri AI

iPhone Duo में Apple Intelligence और नया Siri AI भी दिया गया है। नया Siri यूजर के व्यक्तिगत संदर्भ को समझने और स्क्रीन पर मौजूद जानकारी के आधार पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाया गया है। Apple के मुताबिक Siri AI अभी Beta के रूप में उपलब्ध हो रहा है।

10. भारत में कीमत 3 लाख के करीब

iPhone Duo की भारत में शुरुआती कीमत ₹2,99,900 है। यह 256GB मॉडल की कीमत है।

इसके अलावा:

256GB: ₹2,99,900

512GB: ₹3,24,900

1TB: ₹3,74,900

2TB: ₹4,49,900

यानी टॉप मॉडल की कीमत ₹4.5 लाख के करीब पहुंच जाती है। Apple की आधिकारिक भारतीय वेबसाइट पर यही कीमतें दी गई हैं।

क्या iPhone Duo भारतीयों की पसंद बन पाएगा?

मेरी राय में iPhone Duo भारत में चर्चा और आकर्षण तो खूब पैदा करेगा, लेकिन यह तुरंत आम भारतीयों का फोन नहीं बनेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ₹2,99,900 की शुरुआती कीमत है। भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इतनी कीमत इसे सीधे एक अल्ट्रा-प्रीमियम/लक्जरी स्मार्टफोन की कैटेगरी में ले जाती है। हालिया रिपोर्टों में भी भारत में iPhone Duo की कीमत को लेकर सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रियाएं और मीम्स देखने को मिले हैं।

फिर भी iPhone Duo के लिए भारत क्यों बड़ा बाजार हो सकता है?

पहली वजह—Apple का ब्रांड वैल्यू। भारत में iPhone को सिर्फ स्मार्टफोन नहीं बल्कि प्रीमियम स्टेटस प्रोडक्ट के तौर पर भी देखा जाता है। दूसरी वजह—फोल्डेबल फोन का आकर्षण। iPhone यूजर्स लंबे समय से Apple के फोल्डेबल फोन का इंतजार कर रहे थे। इसलिए Apple के पहले फोल्डेबल मॉडल को लेकर शुरुआती उत्सुकता बहुत ज्यादा हो सकती है।

तीसरी वजह—EMI और ट्रेड-इन। Apple भारत में No Cost EMI और Trade In जैसे विकल्प भी दे रहा है, जिससे ऊंची कीमत का शुरुआती बोझ कुछ खरीदारों के लिए कम हो सकता है।





कहां मिल रहा है सस्ता प्राइस लिस्ट के मुताबिक अमेरिका में इस स्मार्टफोन की कीमत सबसे कम है। iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,199 डॉलर (करीब 1.14 लाख रुपए) है। iPhone 18 Pro Max 1,299 डॉलर (करीब 1.24 लाख रुपए) से शुरू होता है, जबकि फोल्डेबल iPhone Duo की कीमत 1,999 डॉलर (करीब 1.90 लाख रुपए) है। अमेरिका में नए iPhone सबसे सस्ते मिल रहे हैं। यहां iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत करीब 1.06 लाख रुपए है, जबकि भारत में यही मॉडल 1,64,900 रुपए से शुरू होता है। इसी तरह iPhone Duo का अमेरिका में प्राइस भारतीय मुद्रा में 1.9 लाख रुपए के करीब है, अमेरिका जैसे मार्केट्स में टैक्स स्ट्रक्चर अलग होने के कारण वहां शुरुआती कीमत भारत के मुकाबले काफी कम दिखती है।

यूएई में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 5,099 दिरहम (करीब 1,32,075 रुपए) है। वहीं iPhone 18 Pro Max की कीमत 5,499 दिरहम (करीब 1,42,435 रुपए) और iPhone Duo की कीमत 8,499 दिरहम (करीब 2,20,142 रुपए) से शुरू होती है।





जापान में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 2,19,800 येन (करीब 1.37 लाख रुपए) है। iPhone 18 Pro Max 2,39,800 येन (करीब 1.49 लाख रुपए) में मिलता है, जबकि iPhone Duo की कीमत 3,64,800 येन (करीब 2.27 लाख रुपए) है।





चीन में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 9,999 युआन (करीब 1.42 लाख रुपए) है। iPhone 18 Pro Max की कीमत 10,999 युआन (करीब 1.56 लाख रुपए) और iPhone Duo की कीमत 15,999 युआन (करीब 2.27 लाख रुपए) से शुरू होती है।





ब्रिटेन में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,199 पाउंड (करीब 1.54 लाख रुपए) है। iPhone 18 Pro Max 1,299 पाउंड (करीब 1.67 लाख रुपए) से शुरू होता है, जबकि iPhone Duo की कीमत 1,999 पाउंड (करीब 2.57 लाख रुपए) है।





जर्मनी में iPhone 18 Pro की कीमत 1,449 यूरो (करीब 1.61 लाख रुपए) से शुरू होती है। iPhone 18 Pro Max 1,599 यूरो (करीब 1.77 लाख रुपए) और iPhone Duo 2,299 यूरो (करीब 2.55 लाख रुपए) से शुरू होता है।

लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कीमत है

यहीं iPhone Duo को भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा चुनौती मिलेगी। ₹2.99 लाख में ग्राहक एक प्रीमियम iPhone और दूसरा अच्छा स्मार्टफोन दोनों खरीद सकता है। इसके अलावा Samsung जैसे ब्रांड पहले से फोल्डेबल फोन बाजार में मौजूद हैं।





इसलिए iPhone Duo के लिए सबसे संभावित ग्राहक होंगे- Apple के कट्टर प्रशंसक, हाई-इनकम प्रोफेशनल्स, टेक एन्थूजियास्ट और वे ग्राहक जिन्हें सबसे नया और अलग डिवाइस चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक iPhone Duo भारत में 'मास मार्केट हिट' से ज्यादा 'प्रीमियम आइकॉन' बनने की संभावना रखता है।





इसकी डिजाइन, 7.6 इंच की स्क्रीन, A20 Pro चिप, कैमरा और फोल्डेबल iOS अनुभव इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं, लेकिन करीब ₹3 लाख की शुरुआती कीमत इसे आम iPhone खरीदार की पहुंच से काफी दूर रखती है। यानी भारतीयों को iPhone Duo पसंद जरूर आएगा, लेकिन कितने भारतीय इसे खरीदेंगे- इसका फैसला फीचर्स से ज्यादा कीमत करेगी।