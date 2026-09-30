  1. समाचार
  2. ऑटो मोबाइल
  3. बाइक न्यूज़
  4. yamaha ye 01 electric motocross bike mxon 2026 features
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Wednesday, 30 September 2026 (15:59 IST)

Yamaha YE-01 Electric : रेसिंग ट्रैक पर उतरेगी यामाहा की इलेक्ट्रिक बाइक, जानिए क्या है खास

Yamaha YE-01
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 30 Sep 2026 (16:05 IST)
google-news
यामाहा अपनी इलेक्ट्रिक मोटोकॉस बाइक को अब सिर्फ प्रदर्शनी तक सीमित नहीं रखना चाहती। कंपनी ने पुष्टि की है कि उसकी YE-01 Racing Concept को 2026 Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN) में प्रदर्शित किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 2 अक्टूबर 2026 से फ्रांस के Ernée में शुरू होगी। भारत की बात करें तो आने वाले समय में Ultraviolette Shockwave को इसका संभावित समान विकल्प माना जा सकता है। Shockwave को 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, दोनों बाइक्स में एक बड़ा अंतर है—YE-01 को रेसिंग कॉन्सेप्ट के तौर पर विकसित किया गया है, जबकि Shockwave एक प्रोडक्शन मोटरसाइकिल के रूप में बाजार में आने वाली है।

EICMA 2025 में पहली बार दिखी थी YE-01

 
यामाहा ने YE-01 Racing Concept को पहली बार EICMA 2025 में पेश किया था। इस इलेक्ट्रिक मोटोकॉस बाइक को फ्रांस की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एक्सपर्ट कंपनी Electric Motion SAS (EM) के साथ मिलकर विकसित किया गया है। फिलहाल यामाहा इस बाइक को MXEP इलेक्ट्रिक मोटोकॉस रेसिंग सीरीज में उतारने की संभावनाओं का मूल्यांकन कर रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक YE-01 को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में लाने की कोई योजना घोषित नहीं की है।
 

सबसे खास है इसका क्लच सिस्टम

 
YE-01 को दूसरी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों से अलग बनाने वाली सबसे बड़ी खासियत इसका हाइड्रोलिक वेट मल्टी-प्लेट क्लच है। आमतौर पर इलेक्ट्रिक बाइक में मोटर तुरंत टॉर्क देती है और पारंपरिक क्लच की जरूरत नहीं होती।
लेकिन YE-01 में राइडर क्लच लीवर के जरिए पावर डिलीवरी को नियंत्रित कर सकता है। इसका अनुभव पारंपरिक पेट्रोल से चलने वाली मोटोकॉस बाइक जैसा हो सकता है। इससे अनुभवी ऑफ-रोड राइडर्स के लिए इलेक्ट्रिक बाइक पर जाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।
 

लिक्विड-कूल्ड मोटर और लिथियम-आयन बैटरी

 
यामाहा YE-01 में लिक्विड-कूल्ड AC सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल किया गया है। इसे लिथियम-आयन बैटरी से पावर मिलती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक बाइक की पावर आउटपुट, बैटरी क्षमता, कर्ब वेट और राइडिंग रेंज जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। बाइक में 345 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस भी दिया गया है, जो ऑफ-रोड और मोटोकॉस राइडिंग के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है।
 

YZ450F से मिली डिजाइन की प्रेरणा

 
यामाहा ने YE-01 को विकसित करने में अपने मोटोकॉस रेसिंग अनुभव का इस्तेमाल किया है। बाइक में नया फ्रेम दिया गया है, लेकिन इसके डिजाइन और इंजीनियरिंग में पेट्रोल इंजन वाली YZ450F मोटोकॉस बाइक से प्रेरणा ली गई है।
 

Stark Varg MX 1.2 से होगी टक्कर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में यामाहा की इलेक्ट्रिक मोटोकॉस बाइक का मुकाबला Stark Varg MX 1.2 जैसी इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक से हो सकता है। Stark Varg पहले से ही इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी जगह बना चुकी है। 
 
  • Yamaha YE-01: एक नजर में
  • मॉडल: Yamaha YE-01 Racing Concept
  • सेगमेंट: Electric Motocross
  • पहली बार पेश: EICMA 2025
  • अगला प्रदर्शन: 2026 Monster Energy FIM Motocross of Nations
  • इवेंट: 2 अक्टूबर 2026 से
  • स्थान: Ernée, France
  • मोटर: Liquid-cooled AC synchronous motor
  • बैटरी: Lithium-ion
  • क्लच: Hydraulic wet multi-plate clutch
  • ग्राउंड क्लीयरेंस: 345 mm
  • प्रोडक्शन प्लान : अभी पुष्टि नहीं
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: किसानों के लिए MSP में बढ़ोतरी, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और दिल्ली के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम को मंजूरी

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

Hyundai BAYON India : नए SUV का डिजाइन आया सामने, H-Edge लाइटिंग ने खींचा ध्यान; जानें क्या-क्या हुआ कन्फर्म

Hyundai BAYON India : नए SUV का डिजाइन आया सामने, H-Edge लाइटिंग ने खींचा ध्यान; जानें क्या-क्या हुआ कन्फर्मHyundai BAYON India: हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी आने वाली SUV BAYON के भारत-स्पेक मॉडल के डिजाइन की पहली आधिकारिक झलक दिखा दी है। कंपनी की ओर से जारी डिजाइन स्केच में SUV का नया फ्रंट लुक, H-Edge लाइटिंग और टेक्नोलॉजी से लैस केबिन की झलक देखने को मिली है। Hyundai BAYON के भारत-स्पेक मॉडल की पहली आधिकारिक डिजाइन झलक सामने आ गई है।

Suzuki e-Access खरीदें या नहीं? आराम, बैटरी और रेंज में दमदार, क्या कुछ कमियां भी हैं

Suzuki e-Access खरीदें या नहीं? आराम, बैटरी और रेंज में दमदार, क्या कुछ कमियां भी हैंSuzuki e-Access भारत में कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यह पेट्रोल इंजन वाले Access से बिल्कुल अलग नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। नाम के अलावा दोनों स्कूटर में बहुत कम समानता है। Suzuki ने e-Access को तेज रफ्तार या ढेरों फीचर्स की बजाय आरामदायक राइड, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ और भरोसेमंद रेंज को ध्यान में रखकर तैयार किया है।

BGauss C12 MaxR Electric Scooter लॉन्च, 178 Km की रेंज और 75 Kmph की टॉप स्पीड, कीमत ₹1.45 लाख

BGauss C12 MaxR Electric Scooter लॉन्च, 178 Km की रेंज और 75 Kmph की टॉप स्पीड, कीमत ₹1.45 लाखइलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी BGauss ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम लाइफस्टाइल इलेक्ट्रिक स्कूटर C12 MaxR लॉन्च कर दिया है। कंपनी के मुताबिक, यह स्कूटर रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें लंबी रेंज, प्रीमियम डिजाइन, स्मार्ट फीचर्स, ज्यादा स्टोरेज और नई तकनीक पर फोकस किया गया है। BGauss C12 MaxR की शुरुआती कीमत ₹1,45,990 रखी गई है।

EV Scooter को लेकर बड़ी खबर, iQube Orbiter, Bajaj Chetak और Ather Energy क्यों मचा रहे हैं धमाल

EV Scooter को लेकर बड़ी खबर, iQube Orbiter, Bajaj Chetak और Ather Energy क्यों मचा रहे हैं धमालभारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अगस्त 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के मुताबिक, अगस्त में पैसेंजर व्हीकल, थ्री-व्हीलर और टू-व्हीलर—तीनों सेगमेंट ने इस महीने की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की। इससे साफ है कि देश में वाहनों की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है।

Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्स

Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्सSamsung ने अपनी Galaxy A सीरीज में एक नया स्मार्टफोन Galaxy A18 4G पेश किया है। फोन में 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 5,000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी ने इस फोन को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने पर भी फोकस किया है।

Jio Users के लिए बड़ा ऑफर, 12 महीने तक मुफ्त Canva Pro, ₹4,000 तक की बचत, जानें कौन उठा सकता है फायदा

Jio Users के लिए बड़ा ऑफर, 12 महीने तक मुफ्त Canva Pro, ₹4,000 तक की बचत, जानें कौन उठा सकता है फायदाजियो यूजर्स अब बिना अतिरिक्त पैसे दिए Canva के प्रीमियम डिजाइन टूल्स इस्तेमाल कर सकेंगे। जियो और Canva ने साझेदारी की है, जिसके तहत पात्र ग्राहकों को 12 महीने तक Canva Pro या Canva Pro Lite मुफ्त मिलेगा। कंपनी के मुताबिक इस ऑफर की कीमत ₹4,000 तक है और इसे 16 सितंबर से MyJio ऐप के जरिए एक्टिव किया जा सकेगा।

5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलका

5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलकाXiaomi ने भारत में अपनी Redmi Note 17 सीरीज के दो नए स्मार्टफोन Redmi Note 17 Pro और Redmi Note 17 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। इनमें Pro Max को ज्यादा प्रीमियम मॉडल के तौर पर पेश किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 10,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। वहीं Redmi Note 17 Pro में 9,000mAh की बैटरी दी गई है।