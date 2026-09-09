iPhone 18 को लेकर बड़ा बदलाव, 2 स्टैंडर्ड iPhone के बीच होगा 18 महीने का गैप, Pro मॉडल में मिल सकते हैं ये धांसू फीचर्स

Apple इस बार अपनी iPhone लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव कर सकता है। कंपनी हर साल सितंबर में नया बेस iPhone पेश करने के लिए जानी जाती है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 18 के स्टैंडर्ड मॉडल को 2027 की शुरुआत तक टाला जा सकता है। ऐसा होने पर दो स्टैंडर्ड iPhone मॉडल्स के लॉन्च के बीच करीब 18 महीने का अंतर हो जाएगा। अगर यह बदलाव होता है तो यह Apple के इतिहास में स्टैंडर्ड iPhone के दो मॉडल्स के बीच सबसे लंबे अंतराल में से एक होगा।

9 सितंबर के Apple Event में कौन से iPhone नहीं आएंगे?

Apple इस बार अपने लॉन्च इवेंट का फोकस प्रीमियम और नए फॉर्म फैक्टर वाले डिवाइसेज पर रख सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी कई मॉडल्स को बाद की तारीख के लिए रोक सकती है।

संभावित रूप से 2027 तक टाले जाने वाले मॉडल्स में:

iPhone 18

iPhone 18e

दूसरी पीढ़ी का iPhone Air

शामिल हैं।

वहीं, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को इस साल के बड़े लॉन्च का हिस्सा बनाए जाने की उम्मीद है।

CEO का पहला बड़ा Keynote?

यह Apple के लिए नेतृत्व के स्तर पर भी महत्वपूर्ण इवेंट हो सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लंबे समय तक कंपनी की कमान संभालने वाले Tim Cook के बाद John Ternus नए CEO के रूप में पहली बार Apple Park के मंच से मुख्य Keynote दे सकते हैं। इसके अलावा कंपनी अपने AI असिस्टेंट Siri AI के Beta वर्जन को आम यूजर्स तक पहुंचाने की तारीख का ऐलान भी कर सकती है।

iPhone 18 Pro और Pro Max में क्या होगा खास?

iPhone 18 Pro सीरीज में डिजाइन का बेसिक फॉर्म Apple के मौजूदा Pro मॉडल्स जैसा रह सकता है, लेकिन कैमरा, चिप और डिस्प्ले से जुड़े कई बड़े अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं।

छोटा हो सकता है Dynamic Island

iPhone 18 Pro और Pro Max में Dynamic Island का आकार पहले की तुलना में छोटा होने की उम्मीद है। इससे स्क्रीन पर ज्यादा डिस्प्ले एरिया मिल सकता है। कैमरा सेटअप में 48MP कैमरा बरकरार रहने की संभावना है।

2nm चिप और नया C2 Modem

नई Pro सीरीज में Apple की अगली पीढ़ी की 2nm चिप मिलने की संभावना जताई जा रही है। इससे परफॉर्मेंस के साथ-साथ पावर एफिशिएंसी में भी सुधार हो सकता है। इसके अलावा कंपनी का नया C2 Modem भी देखने को मिल सकता है। बड़ी बैटरी के कारण फोन की मोटाई में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना भी जताई जा रही है।

DSLR जैसा Variable Aperture कैमरा

iPhone 18 Pro सीरीज के कैमरा सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव Variable Aperture हो सकता है। अगर यह फीचर आता है तो कैमरा लेंस के अपर्चर को अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकेगा। इससे खासकर कम रोशनी में फोटोग्राफी और फोटो में Depth Control को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

यह फीचर iPhone की कैमरा क्षमताओं को पारंपरिक DSLR और मिररलेस कैमरों के और करीब ले जा सकता है।

नए रंगों में आ सकता है iPhone 18 Pro

Apple इस बार Pro मॉडल्स के लिए नए कलर ऑप्शन भी पेश कर सकता है। संभावित रंगों में Light Blue और Cherry शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा Silver और Matte Black जैसे विकल्प भी लाइनअप में बने रह सकते हैं।

Apple की नई रणनीति से क्या बदलेगा?

अगर Apple वास्तव में स्टैंडर्ड iPhone मॉडल्स को Pro सीरीज से अलग लॉन्च करता है, तो कंपनी की iPhone रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे Apple को सितंबर के मुख्य इवेंट में अपने प्रीमियम मॉडल्स और संभावित फोल्डेबल iPhone पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल सकता है।





स्टैंडर्ड iPhone मॉडल्स को साल के बाद के हिस्से या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, iPhone 18 के लॉन्च शेड्यूल, फीचर्स, कैमरा और कलर से जुड़ी जानकारी अभी आधिकारिक नहीं है। Apple की ओर से आधिकारिक घोषणा के बाद ही इन फीचर्स और लॉन्च टाइमलाइन की पुष्टि होगी।