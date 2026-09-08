Apple Event 2026 : iPhone 18 से Foldable iPhone Ultra तक, जानिए 'Surprise and Shine' इवेंट में क्या-क्या होगा

Apple Event 2026 Apple का साल का सबसे बड़ा लॉन्च इवेंट 9 सितंबर 2026 को होने जा रहा है। 'Surprise and shine' नाम से होने वाले इस इवेंट में कंपनी नई iPhone 18 Pro सीरीज के साथ अपने इतिहास का पहला फोल्डेबल iPhone पेश कर सकती है। यह इवेंट Apple के नए CEO John Ternus के कार्यकाल का पहला बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च भी होगा। Ternus ने 1 सितंबर को Tim Cook की जगह Apple CEO का पद संभाला है।

Apple Event 2026 कब और कितने बजे होगा?

Apple का Surprise and shine Event बुधवार, 9 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा।

तारीख : 9 सितंबर 2026

समय : रात 10:30 बजे IST

अमेरिका में समय: सुबह 10:00 बजे PT

स्थान : Apple Park, Cupertino, California

इवेंट : Surprise and shine

Apple ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी 9 सितंबर को रात 10:30 बजे IST से इवेंट शुरू होने की पुष्टि की है।

Apple Event 2026 लाइव कैसे देखें?

भारतीय यूजर्स Apple का यह इवेंट ऑनलाइन लाइव देख सकते हैं। इसके लिए प्रमुख विकल्प हैं:

Apple की आधिकारिक वेबसाइट

Apple TV App

Apple का आधिकारिक YouTube चैनल



Apple ने खुद Apple.com, Apple TV और YouTube Live पर इवेंट देखने की जानकारी दी है।

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में क्या मिलेगा?

इस बार Apple का मुख्य फोकस iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पर रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मॉडल में नया 2nm A20 Pro चिप, बेहतर बैटरी और कैमरा सिस्टम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

iPhone 18 Pro सीरीज में संभावित फीचर्स:

नया A20 Pro 2nm चिप

बेहतर बैटरी लाइफ

नया कैमरा सिस्टम

Pro Max में Variable Aperture Camera मिलने की संभावना

छोटा Dynamic Island होने की संभावना

नए कलर ऑप्शन

Apple का नया C2 मॉडेम होने की चर्चा

प्रीमियम मॉडल की कीमत बढ़ने की संभावना

हालांकि इनमें से कई जानकारियां अभी लीक्स और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, इसलिए आधिकारिक स्पेसिफिकेशन लॉन्च के समय ही स्पष्ट होंगे।

पहली बार आ सकता है Foldable iPhone Ultra

इस इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण Apple का पहला फोल्डेबल iPhone हो सकता है। रिपोर्ट्स में इसे फिलहाल iPhone Ultra नाम से संदर्भित किया जा रहा है। लीक्स के मुताबिक यह फोन किताब की तरह खुलने वाले फोल्डेबल डिजाइन के साथ आ सकता है। इसमें लगभग 7.8-इंच की अंदरूनी स्क्रीन और करीब 5.3-इंच की कवर स्क्रीन होने की चर्चा है। इसमें A20 Pro चिप और 12GB RAM मिलने की भी रिपोर्ट है। फोल्डेबल iPhone की कीमत भी काफी प्रीमियम हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में इसकी शुरुआती कीमत 2,000-2,500 डॉलर से ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया है।

Foldable iPhone में क्या खास होगा?

Book-style foldable design

लगभग 7.8-inch अंदर की स्क्रीन

करीब 5.3-inch कवर डिस्प्ले

A20 Pro चिप

12GB RAM की संभावना

दो 48MP रियर कैमरे की चर्चा

Touch ID की वापसी की संभावना

MagSafe सपोर्ट मिलने की संभावना

इन फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि Apple के इवेंट में ही होगी।

Apple Watch Series 12 और Ultra 4 भी हो सकती है लॉन्च

iPhone के साथ Apple नई Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra 4 भी पेश कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार Apple Watch में हेल्थ और फिटनेस फीचर्स पर ज्यादा जोर रह सकता है। नई Watch में नया चिप, बेहतर बैटरी और नए हेल्थ फीचर्स मिलने की उम्मीद है। Ceramic case option की वापसी की भी चर्चा है।

AirPods 5 में मिल सकता है Health Tracking फीचर

Apple इवेंट में AirPods 5 भी पेश कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए ईयरबड्स में बेहतर चिप के साथ Heart-rate tracking/health sensor जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। हालांकि कैमरा वाले AirPods को लेकर सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक ऐसा मॉडल 2027 तक नहीं आ सकता।

Apple Home Hub और Smart Home पर भी नजर

इस बार Apple के Smart Home प्लान पर भी नजर रहेगी। कंपनी नए Home Hub के साथ स्मार्ट होम इकोसिस्टम को विस्तार दे सकती है। रिपोर्ट्स में लगभग 7-इंच स्क्रीन वाले Home Hub, नए HomePod mini और अपडेटेड Apple TV 4K की भी चर्चा है।

Apple की AI और नई Siri भी रहेगी चर्चा में

John Ternus के लिए यह लॉन्च सिर्फ नए हार्डवेयर का इवेंट नहीं होगा। Apple की AI Strategy और नई Siri भी महत्वपूर्ण विषय रहने वाली है। Reuters के मुताबिक Apple अपनी नई Siri और AI क्षमताओं को भी इस नए नेतृत्व के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

इस बार Apple का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या होगा?

अगर मौजूदा रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो पहला Foldable iPhone Ultra इस साल के Apple Event का सबसे बड़ा आकर्षण हो सकता है। इसके साथ iPhone 18 Pro और Pro Max, Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4 और AirPods 5 भी लॉन्च किए जा सकते हैं।