Dubai-Tel Aviv Flight News : दुबई की फ्लाइट में आखिर क्या हुआ, लड़ाकू विमान भेजे गए, सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग, यात्रियों ने सुनाई खौफभरी कहानी

दुबई से तेल अवीव जा रही Flydubai की फ्लाइट FZ1073 में बुधवार को अचानक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि यात्रियों से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक में हड़कंप मच गया। करीब 180 यात्रियों को लेकर उड़ान भर रहे विमान ने पहले इमरजेंसी कोड 7700 और बाद में 7500 प्रसारित किया। 7500 को आमतौर पर विमान के हाईजैक या किसी तरह के अवैध हस्तक्षेप का संकेत माना जाता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इजरायल ने अपने फाइटर जेट्स को हवा में उतार दिया। हालांकि, विमान को आखिरकार सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया।

कॉकपिट में आखिर हुआ क्या?

घटना की पूरी तस्वीर अभी जांच के बाद ही साफ होगी। इजरायली अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान में इमरजेंसी सिग्नल कॉकपिट में दोनों पायलटों के बीच हुए कथित विवाद के बाद सक्रिय हुए। The Times of Israel ने यात्रियों और हिब्रू मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि एक पायलट ने कथित तौर पर विमान को नीचे गिराने की कोशिश की, जिसे दूसरे पायलट ने यात्रियों की मदद से रोक दिया। Channel 14 की रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक पायलट ने कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश की और विमान को तेजी से नीचे ले जाने लगा। दूसरे पायलट ने कथित संघर्ष के दौरान हस्तक्षेप कर विमान को संभाला। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

आसमान में तेजी से बदली विमान की ऊंचाई

फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा में भी विमान की ऊंचाई में असामान्य बदलाव दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान की वर्टिकल स्पीड लगभग -30,000 से +10,000 फीट प्रति मिनट के बीच बदलती रही। विमान कुछ समय के लिए करीब 21,650 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, इसके बाद यह 14,000 फीट से नीचे आ गया। बाद में विमान करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर काफी देर तक स्थिर रहा। इन असामान्य गतिविधियों ने विमान की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी।

इजरायल ने तुरंत भेजे फाइटर जेट

जब इजरायली अधिकारियों का विमान से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया और 7500 कोड प्रसारित हुआ, तो संभावित हाईजैक की आशंका पैदा हो गई। इसके बाद इजरायल ने फाइटर जेट्स को विमान की निगरानी के लिए भेजा। इस दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भी स्थिति को लेकर चर्चा की। बाद में नेतन्याहू कार्यालय ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और यात्रियों को सुरक्षित इजरायल वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

❗Passengers Scream As Flydubai Plane Reportedly Loses Control (Unverified SM Video)



Footage reportedly filmed by a passenger captures the panic inside the Dubai–Tel Aviv flight as it appeared to plunge sharply during the mid-air incident. https://t.co/kNtoitwqfV pic.twitter.com/EVzIQHG8yj — RT_India (@RT_India_news) September 30, 2026 यात्रियों ने सुनाई खौफनाक कहानी विमान में मौजूद कुछ यात्रियों ने इजरायली Channel 12 को बताया कि उन्होंने कॉकपिट के पास चिल्लाने की आवाजें सुनीं और विमान को अचानक तेजी से नीचे आते महसूस किया। कुछ यात्रियों ने कॉकपिट में खून देखने और एक पायलट के घायल होने की बात भी कही। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि यात्रियों ने चालक दल की मदद करते हुए कथित हमलावर को काबू करने में मदद की। हालांकि, इन सभी यात्री दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।