भारत में Apple Pay की एंट्री! iPhone से ऐसे होगा पेमेंट, किन लोगों को मिलेगा फायदा और क्या UPI से अलग है?

Apple ने भारत में अपनी Apple Pay सेवा लॉन्च कर दी है। अब भारत में यूजर्स iPhone, iPad और Apple Watch के जरिए दुकानों, ऐप्स और वेबसाइट्स पर पेमेंट कर सकेंगे। Mac के लिए Apple Pay का सपोर्ट जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी के मुताबिक, Apple Pay के जरिए पेमेंट करते समय यूजर्स को हर बार PIN या OTP दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी।

फिलहाल भारत में Axis Bank द्वारा जारी Visa और Mastercard क्रेडिट कार्ड को Apple Pay में जोड़ा जा सकता है। इन कार्ड्स का इस्तेमाल भारत में हजारों ऑफलाइन और ऑनलाइन मर्चेंट्स के साथ-साथ उन जगहों पर भी किया जा सकेगा, जहां NFC कॉन्टैक्टलेस पेमेंट स्वीकार किया जाता है।

Apple Pay को लेकर Apple ने क्या कहा?

Apple Pay और Apple Wallet की वाइस प्रेसिडेंट Jennifer Bailey ने कहा कि भारत में डिजिटल और कैशलेस पेमेंट तेजी से बढ़ रहे हैं और यूजर्स सुरक्षा तथा प्राइवेसी के उच्च मानकों की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने कहा कि Apple Pay के जरिए कार्ड से रोजमर्रा के भुगतान को आसान, सुरक्षित और निजी बनाया गया है।

Apple के मुताबिक, दुकानों में पेमेंट के लिए यूजर को केवल iPhone को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मशीन के पास रखना होगा। इसके लिए किसी अतिरिक्त ऐप, PIN या OTP की जरूरत नहीं होगी।

कार्ड की जानकारी कितनी सुरक्षित रहेगी?

Apple Pay में सुरक्षा और प्राइवेसी को खास महत्व दिया गया है। कंपनी के अनुसार, यूजर के वास्तविक कार्ड नंबर को डिवाइस या Apple के सर्वर पर स्टोर नहीं किया जाता और न ही इसे मर्चेंट के साथ शेयर किया जाता है।

इसके बजाय प्रत्येक कार्ड के लिए एक Unique Device Account Number तैयार किया जाता है। इसे एन्क्रिप्ट करके डिवाइस के Secure Element नामक विशेष चिप में सुरक्षित रखा जाता है।

Mastercard के मुताबिक, उसकी tokenisation technology के कारण Apple Pay के प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग और cryptographically secured token इस्तेमाल होता है। इससे मर्चेंट के सामने वास्तविक कार्ड डिटेल्स शेयर नहीं होतीं।

iPhone में Apple Pay कैसे सेट करें?

Apple Pay सेट करना काफी आसान है। यूजर Axis Bank ऐप के लेटेस्ट वर्जन के जरिए सीधे Apple Wallet में अपना पात्र कार्ड जोड़ सकते हैं।

इसके अलावा iPhone में:

Wallet ऐप खोलें।

ऊपर दिए गए Plus (+) विकल्प पर टैप करें।

अपना eligible कार्ड जोड़ने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें।

कार्ड जुड़ने के बाद Apple Pay का इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है।

दुकान पर Apple Pay से कैसे पेमेंट करें?

दुकान में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने के लिए iPhone पर Side Button या Home Button को दो बार दबाना होगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर Face ID, Touch ID या डिवाइस पासकोड से ऑथेंटिकेशन करना होगा।

इसके बाद iPhone के ऊपरी हिस्से या Apple Watch के डिस्प्ले को कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर के पास ले जाने पर पेमेंट पूरा हो जाएगा।

ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकेंगे

Apple Pay का इस्तेमाल iPhone और iPad पर ऐप्स तथा वेबसाइट्स में खरीदारी के लिए भी किया जा सकता है। इससे यूजर्स को बार-बार कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या बिलिंग और शिपिंग एड्रेस दर्ज करने की जरूरत कम होगी। Mac के लिए Apple Pay सपोर्ट जल्द आने की बात कंपनी ने कही है।

Apple के मुताबिक, Apple Pay से पेमेंट करने पर यूजर्स को अपने कार्ड से मिलने वाले रिवॉर्ड्स और अन्य फायदे भी मिलते रहेंगे।

किन कंपनियों और ऐप्स पर चलेगा Apple Pay?

लॉन्च के समय Apple Pay को भारत में लाखों मर्चेंट्स के यहां स्वीकार किया जाएगा। इनमें Apple Store, Blinkit, Chaayos, Comet, Croma, Interflora, Ixigo, Le15 Patisserie, Reliance Brands, Tata 1mg और Zomato समेत कई अन्य कारोबारी शामिल हैं। Apple ने भारत में Apple Pay को मर्चेंट नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए BillDesk, Cashfree, Juspay, Mswipe, Paytm, PayU, Pine Labs और Razorpay जैसे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ काम किया है।

कंपनी के अनुसार, आने वाले समय में और भी मर्चेंट्स और ऐप्स Apple Pay को सपोर्ट करेंगे।

iPhone चोरी या खो जाने पर क्या होगा?

यदि किसी यूजर का iPhone खो जाता है या चोरी हो जाता है तो Find My ऐप की मदद से डिवाइस को लोकेट, लॉक या उस डिवाइस से पेमेंट को सस्पेंड किया जा सकता है।

Apple के मुताबिक, वह ऐसी ट्रांजैक्शन जानकारी को अपने पास स्टोर नहीं रखता, जिसे सीधे यूजर से जोड़ा जा सके। ट्रांजैक्शन यूजर, मर्चेंट और संबंधित बैंक या कार्ड जारी करने वाले संस्थान के बीच रहता है।

90 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है Apple Pay

Apple के अनुसार, Apple Pay अब दुनिया के 90 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध है और दुनियाभर में 11,000 से अधिक बैंक और नेटवर्क पार्टनर्स के साथ काम करता है। भारत में लॉन्च के साथ Apple ने देश के तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट बाजार में अपनी कार्ड-आधारित contactless payment service की शुरुआत की है।