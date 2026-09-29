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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Tuesday, 29 September 2026 (17:06 IST)

Google Search में AI का नया दौर, एआई Overviews, AI Mode और Gemini से बदल जाएगा सर्च का अनुभव

Google Search AI
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 29 Sep 2026 (17:12 IST)
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अगर आप Google पर किसी सवाल का जवाब खोजते हैं तो अब आपको सिर्फ वेबसाइटों की लंबी लिस्ट देखने की जरूरत नहीं रह गई है। Google Search धीरे-धीरे ऐसे अनुभव की तरफ बढ़ रहा है, जहां यूजर सवाल पूछता है और AI उस सवाल को समझकर सीधे जवाब, जरूरी जानकारी और आगे पढ़ने के लिए वेब लिंक उपलब्ध कराता है।
Google ने 2026 में Search के AI अनुभव में कई बड़े बदलाव किए हैं। इनमें AI Overviews, AI Mode, Gemini मॉडल, मल्टीमॉडल सर्च और conversational follow-up जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसका असर इस बात पर पड़ रहा है कि लोग Google पर सवाल कैसे पूछते हैं और उन्हें जवाब किस तरह मिलता है।
 

अब Google में सिर्फ Keyword डालना जरूरी नहीं

 
पुराने Google Search में आमतौर पर यूजर कुछ keywords लिखता था, जैसे-  'Best phone under 30000'  अब AI आधारित Search में यूजर ज्यादा सामान्य भाषा में सवाल पूछ सकता है:
 
“मुझे 30 हजार रुपए के अंदर ऐसा फोन बताइए जिसकी बैटरी अच्छी हो और कैमरा भी बेहतर हो।”
 
Google का AI Mode ऐसे लंबे और जटिल सवालों को समझकर उन्हें कई हिस्सों में बांटकर अलग-अलग जानकारी खोज सकता है। Google इसे “query fan-out” तकनीक कहता है। इसके बाद अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी को एक जवाब में व्यवस्थित किया जाता है।
 

AI Overview क्या बदल रहा है?

 
Google Search में AI Overview का उद्देश्य किसी सवाल का शुरुआती AI-generated summary देना है। इसके साथ संबंधित वेब लिंक भी दिए जा सकते हैं ताकि यूजर मूल स्रोत तक जाकर ज्यादा जानकारी पढ़ सके।
 
जनवरी 2026 में Google ने AI Overviews में Gemini 3 को डिफॉल्ट मॉडल के रूप में उपलब्ध कराने और वहीं से सीधे follow-up सवाल पूछने की सुविधा शुरू की। यानी यूजर को हर छोटे सवाल के लिए दोबारा नई Search करने की जरूरत कम हो सकती है।

उदाहरण के लिए अगर आपने पूछा:

 
“2nm प्रोसेसर क्या होता है?”
 
तो AI Overview आपको शुरुआती जानकारी दे सकता है। इसके बाद आप उसी संदर्भ में पूछ सकते हैं- 'इसका फायदा स्मार्टफोन की बैटरी में कैसे मिलेगा?'
 
यानी Search धीरे-धीरे एक सवाल और एक जवाब से आगे बढ़कर बातचीत जैसा अनुभव दे रहा है।
 

AI Mode में क्या खास है?

 
AI Mode को Google अपने ज्यादा advanced AI Search experience के रूप में पेश करता है। इसमें यूजर Text, Voice, Image और Files के जरिए सवाल पूछ सकता है। किसी फोटो या PDF के बारे में भी सवाल किया जा सकता है।
 
मान लीजिए आपके पास किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का फोटो है। आप उसके बारे में सिर्फ नाम खोजने के बजाय फोटो अपलोड करके उसके फीचर्स या उससे जुड़े सवाल पूछ सकते हैं।
 
इसी तरह किसी PDF को अपलोड करके उसके अंदर मौजूद जानकारी के आधार पर सवाल पूछा जा सकता है।
 
Search अब बातचीत को भी याद रखता है
 
AI Search का एक महत्वपूर्ण बदलाव contextual follow-up है।
 
पहले आपको हर बार पूरा सवाल दोबारा लिखना पड़ सकता था। अब AI Mode में बातचीत के संदर्भ को आगे बढ़ाकर दूसरा सवाल पूछा जा सकता है।
 
इससे Search का अनुभव कुछ हद तक conversational AI जैसा हो जाता है। Google ने AI Overview से सीधे AI Mode में follow-up conversation शुरू करने की सुविधा भी जोड़ी है।
 
क्या इससे वेबसाइट खोलने की जरूरत खत्म हो जाएगी?
 
ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा। 
 
Google अपने AI Search अनुभव में जवाब के साथ वेब लिंक और मूल स्रोतों तक पहुंच देने पर भी जोर दे रहा है। कंपनी ने AI Search में original content, relevant articles और trusted sources खोजने के लिए नए तरीके भी पेश किए हैं। इसका मतलब है कि AI आपको किसी सवाल का शुरुआती जवाब दे सकता है, लेकिन ज्यादा गहराई, पूरी खबर, विशेषज्ञ की राय या मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए वेबसाइट पर जाना अभी भी महत्वपूर्ण हो सकता है। 
 

यूजर के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है? 

 
इस बदलाव का सबसे सीधा फायदा यह है कि जटिल सवालों के जवाब तक पहुंचने में कई अलग-अलग Search करने की जरूरत कम हो सकती है।
 
 उदाहरण के लिए किसी यात्रा की योजना बनाते समय आपको अलग-अलग Search करनी पड़ सकती थीं:
 
  • वहां कब जाना बेहतर है?
  •  कितने दिन रुकना चाहिए?
  • कौन-कौन सी जगह देखें?
  • बजट कितना होगा?
  • होटल किस इलाके में लें?
 
AI Search ऐसे कई सवालों को एक ही बातचीत में समझकर जवाब देने की दिशा में बढ़ रहा है।
 
लेकिन AI के जवाब पर आंख बंद करके भरोसा न करें
 
यह बदलाव जितना सुविधाजनक है, उतना ही जरूरी है कि यूजर AI के जवाब को अंतिम सत्य न मानें।
 
Google खुद कहता है कि AI Mode हमेशा सही नहीं हो सकता और कभी-कभी वेब कंटेंट का अर्थ गलत समझ सकता है या संदर्भ को मिस कर सकता है। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए Google कई स्रोतों को देखने और दिए गए links को खोलकर जानकारी verify करने की सलाह देता है।
 
खासकर स्वास्थ्य, पैसा, कानूनी मामलों, सरकारी नियम और खरीदारी जैसे मामलों में मूल स्रोत की जांच करना ज्यादा जरूरी है।
 

वेबसाइट और न्यूज पब्लिशर्स के लिए भी बदल रहा है Search

 
Google Search में AI के बढ़ते इस्तेमाल का असर सिर्फ यूजर्स पर नहीं बल्कि वेबसाइट और publishers पर भी पड़ रहा है। Google ने 2026 में website owners के लिए Search Console में नए controls और AI Search से जुड़े performance insights की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार AI Overviews के 2.5 अरब से अधिक monthly active users और AI Mode के 1 अरब से अधिक monthly users हो चुके हैं।
 
इससे संकेत मिलता है कि Search में सिर्फ keyword matching से आगे बढ़कर helpful, original और भरोसेमंद content का महत्व बढ़ रहा है।
 

आगे कैसा होगा Google Search?

 
Google Search का अगला चरण सिर्फ “Search box में सवाल डालो और लिंक देखो” तक सीमित नहीं दिखाई देता। Google AI Mode में AI agents और ज्यादा personalized Search experiences की दिशा में भी बढ़ रहा है। Google ने information agents की घोषणा की है, जो यूजर के लिए कुछ जानकारी को लगातार monitor करने और जरूरत के समय अपडेट देने के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं। यानी भविष्य में Search केवल जानकारी ढूंढने का माध्यम नहीं बल्कि जानकारी को समझने, तुलना करने और कुछ कामों में सहायता करने वाला AI assistant भी बन सकता है।
 

यूजर के लिए क्या बदल गया?

 
सीधे शब्दों में समझें तो Google Search का बदलाव कुछ ऐसा है:
 
पहले: Keyword → Search Results → Website → जानकारी
 
अब: सवाल → AI समझता है → जवाब + स्रोत → Follow-up सवाल → ज्यादा गहराई
 
यही बदलाव Google Search को पारंपरिक search engine से एक ज्यादा conversational और AI-powered information platform की दिशा में ले जा रहा है।
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