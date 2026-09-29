Pakistan के 9 सैनिक ढेर, BLF की KAAD यूनिट का हमला, Balochistan में महिला यूनिट का वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान में एक नए महिला लड़ाकू दस्ते के सामने आने से सुरक्षा हालात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) ने अपनी नई महिला यूनिट करीमा आर्म्ड असॉल्ट डिवीजन (KAAD) का वीडियो जारी किया है। संगठन ने दावा किया है कि इस महिला यूनिट ने बलूचिस्तान के तुर्बत और कलात में किए गए दो अभियानों में 9 पाकिस्तानी सैन्यकर्मियों को मार गिराया, जबकि कई अन्य घायल हुए। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

महिला कमांडर की ब्रीफिंग, फिर हथियारों के साथ ऑपरेशन

जारी वीडियो में महिला लड़ाकों को सैन्य वर्दी में दिखाया गया है। एक महिला कमांडर कथित अभियान से पहले KAAD के सदस्यों को ब्रीफ करती नजर आती है। वीडियो में प्रशिक्षण और हथियारों के इस्तेमाल के दृश्य भी दिखाए गए हैं। BLF का कहना है कि यह यूनिट लंबे प्रशिक्षण और तैयारी के बाद एक संगठित लड़ाकू दस्ते के रूप में तैयार की गई है।

CPEC रोड पर पाकिस्तानी सैन्य काफिले को बनाया निशाना

BLF के मुताबिक, KAAD ने 22 सितंबर को तुर्बत के पास जुसाक इलाके में CPEC हाईवे पर पाकिस्तानी सैन्य काफिले को निशाना बनाया। संगठन का दावा है कि तीन वाहनों वाले Quick Reaction Force (QRF) काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें 6 सैन्यकर्मी मारे गए और कई घायल हुए। कुछ सैन्य वाहनों को नुकसान पहुंचने का भी दावा किया गया है।

कलात में हाईवे पर नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग का दावा

दूसरे अभियान के बारे में BLF ने कहा कि KAAD के सदस्यों ने कलात के मंगचर इलाके में हाईवे को रोककर वाहनों की जांच की। संगठन का दावा है कि इलाके में पहुंचे पाकिस्तानी सैन्य काफिलों पर भी हमला किया गया और तीन सैन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त या निष्क्रिय किया गया। बाद में BLF ने दोनों अभियानों को मिलाकर 9 सैन्यकर्मियों की मौत का दावा किया।

The Balochistan Liberation Front (BLF) released footage of the first armed operation by its women’s unit, “Kaad,” showing fighters opening fire on Pakistani military vehicles, including an armored vehicle. pic.twitter.com/XZAjIO7vDG — OSint AFG (@AfghanOSINT0) September 28, 2026 KAAD क्यों चर्चा में है? Karima Armed Assault Division यानी KAAD को BLF ने अपनी नई महिला लड़ाकू यूनिट के तौर पर पेश किया है। यूनिट का नाम बलूच कार्यकर्ता करीमा बलोच के नाम पर रखा गया है। BLF के अनुसार, इस दस्ते में महिलाएं लड़ाकू अभियानों के साथ-साथ खुफिया, संचार, मेडिकल सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स जैसी भूमिकाओं में भी काम करेंगी।