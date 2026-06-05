क्या है Google Search Profiles, क्रिएटर्स और पब्लिशर्स को Search और Discover में कैसे मिलेगा फायदा, किस तरह करेगा काम

Google ने कंटेंट क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के लिए एक नया फीचर Search Profiles लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स Google Search और Google Discover पर अपनी डिजिटल पहचान को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। Search Profile एक समर्पित प्रोफाइल पेज होगा। इसमें किसी क्रिएटर या पब्लिशर के आर्टिकल्स, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट और अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट एक ही जगह पर दिखाई देंगे।

Google का कहना है कि यह फीचर पसंदीदा क्रिएटर्स के कंटेंट को खोजने में यूजर्स की मदद करेगा, वहीं पब्लिशर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को बड़े ऑडियंस तक पहुंचने का मौका देगा।

कैसे काम करेगा यह फीचर? Search Profile बनाने के बाद यूजर्स अपनी प्रोफाइल को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें शामिल हैं:

प्रोफाइल फोटो (अवतार)

बायो और परिचय

वेबसाइट लिंक

सोशल मीडिया हैंडल

वीडियो प्लेटफॉर्म्स के लिंक

फीचर्ड कंटेंट

इस प्रोफाइल में क्या-क्या जोड़ा जा सकता है

लेटेस्ट आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट

YouTube वीडियो

सोशल मीडिया अपडेट्स

पर्सनल वेबसाइट

क्रिएटर बायो और प्रोफाइल फोटो

सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स के लिंक

यह प्रोफाइल कई जगहों पर दिखाई दे सकती है, जैसे-

Google Search Results

Google Discover Feed

Google Knowledge Panel

डायरेक्ट प्रोफाइल URL

कौन बना सकता है Search Profile?

फिलहाल यह सुविधा केवल उन क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध है जो Google की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि यूजर की उम्र कम से कम 18 वर्ष हो।

फॉलोअर्स की न्यूनतम संख्या:

YouTube पर 1 लाख फॉलोअर्स

Instagram पर 1 लाख फॉलोअर्स

X (पूर्व में Twitter) पर 1 लाख फॉलोअर्स

TikTok पर 3 लाख फॉलोअर्स

Knowledge Panel को भी मिलेगा फायदा

यदि किसी क्रिएटर के पास पहले से Google Knowledge Panel मौजूद है, तो Search Profile उससे जुड़ जाएगा। इससे Knowledge Panel में नई प्रोफाइल फोटो, ताजा कंटेंट और डायरेक्ट प्रोफाइल लिंक दिखाई देंगे, जिससे ऑनलाइन विजिबिलिटी और बेहतर हो सकती है।

कैसे बनाएं Google Search Profile

क्रिएटर्स आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना Search Profile बना सकते हैं-

profile.google.com/claim पर जाएं।

अपने Google अकाउंट से साइन इन करें।

कम से कम एक सपोर्टेड सोशल मीडिया अकाउंट लिंक करें।

Create Profile" बटन पर क्लिक करें।

यूजर्स यह भी जांच सकते हैं कि Google ने उनके लिए पहले से कोई प्रोफाइल ऑटो-जनरेट की है या नहीं। इसके लिए वे profile.google.com पर जा सकते हैं या Google Search में अपना नाम सर्च कर सकते हैं।

अभी सिर्फ अमेरिका के लिए किया गया है लॉन्च

Google ने फिलहाल Search Profiles फीचर को केवल अमेरिका के यूजर्स के लिए लॉन्च किया है। हालांकि कंपनी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इसे अन्य देशों में भी उपलब्ध कराया जाएगा। डिजिटल दुनिया में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच Search Profiles को कंटेंट क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के लिए एक अहम टूल माना जा रहा है, जो उन्हें Google के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहुंच और पहचान बढ़ाने में सहायता करेगा। Edited by : Sudhir Sharma