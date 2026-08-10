Colombia Earthquake : कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही, कम से कम 47 लोगों की मौत, इक्वाडोर और पनामा तक महसूस हुए झटके
दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 10 अगस्त 2026 की सुबह 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने बड़े इलाके को हिला दिया। भूकंप के कारण कई शहरों में इमारतों को नुकसान पहुंचा और लोगों में अफरा-तफरी मच गई। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, हादसे में कम से कम 47 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल हुए हैं और राहत एवं बचाव अभियान जारी है। वेनेजुएला में जून के भूकंप की याद ताजा
कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से हिली धरती, गगनचुंबी इमारतें जमींदोज। 20 लोगो की मौत, सैकड़ों घायल।— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) August 10, 2026
भूकंप इतना शक्तिशाली था कि झटके राजधानी बोगोटा और पड़ोसी देश वेनेदुएला और इक्वाडोर तक महसूस किए गए। इसका केंद्र प्रशांत तट पर स्थित चोको (Chocó) प्रांत में जमीन से लगभग 79 से… pic.twitter.com/SJDOoAaTtO
कोलंबिया में आया यह शक्तिशाली भूकंप ऐसे समय आया है जब जून के आखिर में पड़ोसी वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार दो शक्तिशाली भूकंप आए थे। उन भूकंपों में भारी तबाही की खबरें सामने आई थीं। फिलहाल कोलंबिया में राहत और बचाव टीमें प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं। अधिकारियों की ओर से नुकसान और हताहतों की संख्या का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। बोगोटा समेत कई शहरों में कांपी धरती
भूकंप का असर राजधानी बोगोटा समेत कोलंबिया के बड़े हिस्से में महसूस किया गया। तेज झटकों के बाद लोग अपने घरों और इमारतों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कई जगह इमारतों की दीवारों में दरारें और क्षतिग्रस्त इमारतें दिखाई दीं। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.4 थी। इसका केंद्र सैन जोस डेल पालमार के पास बताया गया है। यह क्षेत्र राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है।
चोको क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान
भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में चोको क्षेत्र शामिल है। रिपोर्टों के मुताबिक पेरेइरा में 18 और मनिजालेस में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि वैले डेल काउका क्षेत्र में 27 मौतें दर्ज की गईं। कई शहरों में इमारतों के क्षतिग्रस्त होने और लोगों के मलबे में फंसे होने की खबरें सामने आई हैं।
कोलंबिया के चोको प्रांत की गवर्नर नूबिया कैरोलिना कॉर्डोबा-कुरी ने कहा कि सैन जोस डेल पालमार के पास भूकंप का केंद्र होने के बावजूद प्रांतीय राजधानी क्विब्दो में भी लोगों के घायल होने और इमारतों को गंभीर नुकसान की सूचना मिली है। अधिकारियों ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है।
Powerful 7.4-magnitude earthquake struck Manizales, Colombia (10.08.2026) pic.twitter.com/zoWkaaWDGG— Disaster News (@Top_Disaster) August 10, 2026
इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस हुए झटके
शक्तिशाली भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा तक महसूस किए गए। वेनेजुएला के सीमा क्षेत्र में भी झटकों का असर महसूस हुआ। हालांकि, शुरुआती रिपोर्टों में इन देशों में बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है।
बोगोटा में लोग घरों से बाहर निकले
भूकंप के दौरान बोगोटा में इमरजेंसी सायरन बजने लगे। कई लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। राजधानी के मेयर के अनुसार शुरुआती आकलन में शहर में बड़े नुकसान की सूचना नहीं थी। मेडेलिन के मेयर ने भी शुरुआती तौर पर किसी बड़े हताहत की सूचना नहीं दी थी।
गहराई ज्यादा होने से कम रहा असर?
USGS के अनुसार भूकंप का केंद्र करीब 107 किलोमीटर की गहराई पर था। इतनी गहराई के कारण सतह पर इसका प्रभाव बेहद उथले भूकंप की तुलना में अलग रहा। अधिकारियों ने लोगों को संभावित आफ्टरशॉक्स को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। भूकंप के बाद दो आफ्टरशॉक्स भी दर्ज किए गए।