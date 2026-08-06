Redmi Note 17 भारत में लॉन्च, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा, कीमत 24,999 रुपए से शुरू

Xiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को TrueColour AMOLED डिस्प्ले, 8,000mAh की बड़ी बैटरी और Qualcomm Snapdragon चिपसेट के साथ पेश किया है। फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा Redmi Note 17 में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन, IP65 रेटिंग और मजबूत चेसिस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

फोन को स्लिम और हल्के डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। कंपनी का दावा है कि HydroTouch 2.0 तकनीक रोजमर्रा की परिस्थितियों में स्क्रीन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करती है।

Redmi Note 17 की कीमत और उपलब्धता

Redmi Note 17 को Dark Night, Arctic Blue और Starlight Purple कलर में लॉन्च किया गया है। यह दो स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा।

वेरिएंट MRP शुरुआती कीमत*

6GB + 128GB ₹27,999 ₹24,999

8GB + 128GB ₹30,999 ₹27,999

शुरुआती कीमत में SBI Card, Axis Bank और Kotak Bank के क्रेडिट कार्ड तथा EMI ट्रांजैक्शन पर मिलने वाला ₹3,000 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट शामिल है।

कंपनी ग्राहकों को Jio True 5G के साथ 5TB JioAI Cloud स्टोरेज, 3 महीने का YouTube Premium Lite और 6 महीने के लिए Google One का 200GB क्लाउड स्टोरेज भी दे रही है।

Redmi Note 17 की बिक्री 13 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे (IST) से शुरू होगी। इसे mi.com, Amazon Specials और Xiaomi Retail के जरिए खरीदा जा सकेगा।

Redmi Note 17 के स्पेसिफिकेशंस

Redmi Note 17 में 6.99 इंच का FHD+ OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिजॉल्यूशन 2396×1080 पिक्सल है। डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सैंपलिंग रेट और 1,800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i दिया गया है।

परफॉर्मेंस के लिए फोन में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 4nm SoC दिया गया है। इसमें ऑक्टा-कोर CPU है, जिसमें दो Cortex-A78 कोर 2.3GHz और छह Cortex-A55 कोर 2GHz की क्लॉक स्पीड पर काम करते हैं। ग्राफिक्स के लिए Adreno 613 GPU मिलता है।

फोन को 6GB और 8GB LPDDR4X RAM के साथ 128GB UFS 2.2 स्टोरेज में पेश किया गया है। स्टोरेज को microSD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है।

Android 16 और HyperOS 3

Redmi Note 17 Android 16 पर आधारित Xiaomi के HyperOS 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। कंपनी ने इसमें बेहतर और रिफाइंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देने का दावा किया है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के रियर में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.8 है और इसके साथ LED फ्लैश मिलता है। यह कैमरा 1080p तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा f/2.0 अपर्चर के साथ दिया गया है।

सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड सेंसर भी दिया गया है। ऑडियो के लिए बॉटम-पोर्टेड स्पीकर मिलता है। IP65 रेटिंग फोन को धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा प्रदान करती है।

कनेक्टिविटी और बैटरी

कनेक्टिविटी के लिए Redmi Note 17 में 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS और USB Type-C का सपोर्ट दिया गया है। फोन का डायमेंशन 169.7×79.14×8.45mm और वजन 225 ग्राम है। इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक 8,000mAh की बैटरी है। यह 45W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। बड़ी बैटरी की वजह से यह फोन ज्यादा इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए उपयोगी हो सकता है।