  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. atiq-ahmed-family-history-son-aban-death-jhansi-accident-shaista-parveen
Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: लखनऊ , Thursday, 6 August 2026 (18:00 IST)

छोटे बेटे अबान की मौत के बाद क्या सामने आएगी शाइस्ता? 2023 से फरार है माफिया अतीक अहमद की पत्नी

Atiq Ahmed
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Thu, 6 Aug 2026 (18:10 IST)
google-news
death of Aban Ahmed son of Atiq Ahmed: प्रयागराज में कभी जिसकी तूती बोलती थी, उस पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद के कुनबे पर कानून और किस्मत की दोहरी मार पड़ रही है। जिस झांसी जिले में अप्रैल 2023 में अतीक के एनकाउंटर में मारे गए बेटे असद की सांसें थमी थीं, उसी झांसी में अब उसके छोटे बेटे अबान की भीषण सड़क दुर्घटना में जान चली गई है। इस घटना के बाद 50 हजार की इनामी और लंबे समय से फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के बाहर आने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं।

इस तरह मारा गया अतीक अहमद

उत्तर प्रदेश के सियासी और आपराधिक इतिहास में दशकों तक खौफ का पर्याय रहे माफिया अतीक अहमद का साम्राज्य जितनी तेजी से खड़ा हुआ था, उतनी ही तेजी से ध्वस्त भी हो गया। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में मेडिकल जांच के दौरान पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन अतीक की मौत के बाद भी उसके परिवार पर मुसीबतों का सिलसिला थमा नहीं है। ताजा मामला झांसी का है, जहां अतीक के छोटे बेटे अबान की एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। ALSO READ: अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत, झांसी जेल में बंद बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था
 
जानकारी के अनुसार, हादसा झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में खिल्ली गांव के पास कानपुर-झांसी नेशनल हाईवे पर हुआ। कानपुर से झांसी की ओर जा रही एक तेज रफ्तार क्रेटा कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें से एक की शिनाख्त अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान के रूप में हुई। पुलिस बाकी घायलों और मृतकों की पहचान करने में जुटी है।

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प

24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए बहुचर्चित उमेश पाल (राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह) हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में माफियाओं को 'मिट्टी में मिलाने' का संकल्प व्यक्त किया था।इसके तुरंत बाद एक्शन में आई यूपी पुलिस और एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद गोलियां चलाते दिखा था। 13 अप्रैल 2023 को एसटीएफ ने झांसी के परीक्षा डैम के पास असद और उसके साथी गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया था। अब ठीक उसी झांसी जिले में छोटे बेटे अबान की भी जान चली गई है।

अतीक के साम्राज्य का पतन

अतीक अहमद का नाम 1980 के दशक में प्रयागराज (तब इलाहाबाद) के जरायम की दुनिया में उभरा। चांद बाबा की हत्या के बाद 1989 में अतीक ने पहली बार शहर पश्चिमी सीट से निर्दलीय विधायक का चुनाव जीता। इसके बाद वह लगातार 5 बार विधायक और 2004 में फूलपुर से सांसद बना। 2004 में अतीक के सांसद बनने के बाद खाली हुई शहर पश्चिमी सीट पर बसपा के राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया। इसके बाद जनवरी 2005 में राजू पाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई।
 
इसके बाद राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में घर के बाहर हत्या कर दी गई, जिसके बाद योगी सरकार ने अतीक के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया। अतीक और उसके परिवार पर हत्या, रंगदारी, अपहरण और भूमि कब्जे के 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। सरकार द्वारा उसकी 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त की जा चुकी है।

दो बेटों की मौत, दो जेल में, एक बाहर

अतीक अहमद की मौत के बाद उसका पूरा परिवार तितर-बितर हो चुका है। अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद रंगदारी और अपहरण के मामले में लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरे नंबर का अली अहमद रंगदारी मामले में झांसी जेल की सलाखों के पीछे है। तीसरे बेटे असद अहमद की झांसी एनकाउंटर में मौत हो गई, जबकि चौथा अहजम अहमद बाल सुधार गृह से रिहा होने के बाद फिलहाल जेल से बाहर है। सबसे छोटे बेटे अबान की 6 अगस्त को झांसी के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। 

क्या सरेंडर करेगी शाइस्ता परवीन?

पति अतीक अहमद और बेटे असद की मौत के समय भी पुलिस को चकमा देकर फरार रही 50 हजार की इनामी शाइस्ता परवीन अब तक सामने नहीं आई है। अतीक के जनाजे में भी वह मिट्टी देने नहीं पहुंची थी। अब सबसे छोटे बेटे अबान की मौत के बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बेटे की मौत बाद मां शाइस्ता अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेगी। हालांकि यूपी पुलिस और खुफिया एजेंसियां शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए अलर्ट पर हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
36 राज्यसभा सांसदों से PM मोदी की मुलाकात, लॉबिस्टों और पावर ब्रोकरों से किया सावधान

अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा भारत! 2050 तक हर 5 में 1 भारतीय होगा 60 साल से ज्यादा उम्र का

अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा भारत! 2050 तक हर 5 में 1 भारतीय होगा 60 साल से ज्यादा उम्र काभारत में वर्ष 2050 तक औसतन हर 5 में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होगी। साथ ही लगभग 10 में से 7 बुजुर्ग ग्रामीण भारत में रहेंगे। ‘ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया’ (टीआरआई) की रिचर्स के अनुसार भारत विकसित देशों के विपरीत समृद्ध बनने से पहले ही वृद्ध होती आबादी वाले देश की श्रेणी में पहुंच रहा है।

राहुल गांधी ने कुत्तों पर जो कहा... क्या हम उस पर बात कर सकते हैं?

राहुल गांधी ने कुत्तों पर जो कहा... क्या हम उस पर बात कर सकते हैं?एक कुत्ते के लिए बस एक ही सच होता है - "यह मेरा इंसान है।" शायद इसलिए आज भी कुत्ते इंसानों को, इंसानों से बेहतर समझते हैं। जब हम भू-राजनीति से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन से लेकर क्रिकेट तक हर विषय पर बहस कर सकते हैं, तो उस जीव पर भी एक गंभीर चर्चा बनती है जिसने किसी भी सभ्यता से पहले इंसान का साथ चुना था। दुर्भाग्य यह है कि आज कुत्तों के बारे में हमारी राय पशु-चिकित्सकों, व्यवहार वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों से कम... और व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बनती है।

IRCTC की नई वेबसाइट हुई लाइव, टिकट बुकिंग से पहले करना होगा ये जरूरी काम, जानें पूरा तरीका

IRCTC की नई वेबसाइट हुई लाइव, टिकट बुकिंग से पहले करना होगा ये जरूरी काम, जानें पूरा तरीकाभारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। IRCTC ने अपनी नई टिकट बुकिंग वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। करीब 24 साल पुराने इंटरफेस के बाद वेबसाइट को नए डिजाइन और कई नए फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है।

भारत में बढ़ रहा EV का क्रेज, खरीदने से पहले जानें इलेक्ट्रिक वाहनों के 4 प्रकार और इनके फायदे

भारत में बढ़ रहा EV का क्रेज, खरीदने से पहले जानें इलेक्ट्रिक वाहनों के 4 प्रकार और इनके फायदेभारत में तेजी से बढ़ रहा EV का चलन, 2030 तक 30% नई गाड़ियों का लक्ष्य, जानें इलेक्ट्रिक वाहन कितने प्रकार के होते हैं और क्या है 200 अरब रुपए का मौका

सिर्फ कीमत नहीं, कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

सिर्फ कीमत नहीं, कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?नई कार खरीदना एक बड़ा फैसला होता है। पहले जहां ज़्यादातर लोग बजट और कार की कीमत को ही सबसे अहम मानते थे, वहीं आज खरीदार कई दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं। आइए जानते हैं कि कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

झारखंड छात्र आंदोलन : 14वें दिन राहुल गांधी की एंट्री, बोले 'एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है'

झारखंड छात्र आंदोलन : 14वें दिन राहुल गांधी की एंट्री, बोले 'एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है'झारखंड की राजधानी रांची में JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) और JSSC (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) की परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है। आंदोलन के 14वें दिन इस मामले में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे आंदोलनकारी छात्रों से संवाद साधा।

अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा भारत! 2050 तक हर 5 में 1 भारतीय होगा 60 साल से ज्यादा उम्र का

अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा भारत! 2050 तक हर 5 में 1 भारतीय होगा 60 साल से ज्यादा उम्र काभारत में वर्ष 2050 तक औसतन हर 5 में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होगी। साथ ही लगभग 10 में से 7 बुजुर्ग ग्रामीण भारत में रहेंगे। ‘ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया’ (टीआरआई) की रिचर्स के अनुसार भारत विकसित देशों के विपरीत समृद्ध बनने से पहले ही वृद्ध होती आबादी वाले देश की श्रेणी में पहुंच रहा है।

Stock Market : शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 455 अंक टूटा, निफ्टी में भी गिरावट

Stock Market : शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 455 अंक टूटा, निफ्टी में भी गिरावटशुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। Sensex 455.59 अंक यानी 0.58 फीसदी गिरकर 78,499.17 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, Nifty 50 में 65.35 अंक यानी 0.27 फीसदी की गिरावट रही और यह 24,570.65 के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार को सेंसेक्स 438.68 अंक यानी 0.56 फीसदी गिरकर 78,516.08 के स्तर पर खुला था। वहीं निफ्टी 97.10 अंक यानी 0.39 फीसदी की गिरावट के साथ 24,538.90 के स्तर पर खुला।

यूपी में 30 लाख लोगों की आजीविका का साधन बना हथकरघा-पावरलूम : CM योगी

यूपी में 30 लाख लोगों की आजीविका का साधन बना हथकरघा-पावरलूम : CM योगीNational Handloom Day CM Yogi Adityanath: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारीगरों व बुनकरों के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि यूपी में हथकरघा और पावरलूम से करीब 30 लाख लोगों की आजीविका जुड़ी है।

जन-विश्वास अभियान में एक्शन में सीएम डॉ. मोहन यादव, CMHO, तहसीलदार सहित तीन को किया सस्पेंड

जन-विश्वास अभियान में एक्शन में सीएम डॉ. मोहन यादव, CMHO, तहसीलदार सहित तीन को किया सस्पेंडमध्यप्रदेश में शुक्रवार से शुरु हुए जन-विश्वास अभियान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक बार फिर एक्शन मोड में दिखाई दिए। छिंदवाड़ा में उन्होंने एक तरफ यहां 'मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान' की शुरुआत की, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक कड़ाई का स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने शिकायतों पर सुनवाई करते-करते छिंदवाड़ा के सीएमएचओ डॉ. नरेश गु्न्नाड़े, तहसीलदार और पटवारी को तत्काल निलंबित कर दिया। इससे पहले सीएम डॉ. मोहन ने छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय स्थित लोक सेवा केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में उद्यमियों-जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से संवाद कर क्षेत्र के विकास, औद्योगिक संभावनाओं एवं प्रगति के विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने जनता की समस्याओं का तुरंत निराकरण भी किया।

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमराXiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को TrueColour AMOLED डिस्प्ले, 8,000mAh की बड़ी बैटरी और Qualcomm Snapdragon चिपसेट के साथ पेश किया है। फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा Redmi Note 17 में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन, IP65 रेटिंग और मजबूत चेसिस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

क्या सच में 'अलविदा' कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेट

क्या सच में 'अलविदा' कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेटOnePlus Mobile Shutdown Truth: यदि आप भी सोशल मीडिया पर यह देखकर घबरा रहे हैं कि "OnePlus मोबाइल बंद हो रहा है", तो थोड़ा ठहरिए! टेक वर्ल्ड में किसी समय 'फ्लैगशिप किलर' के नाम से मशहूर इस ब्रांड को लेकर इंटरनेट पर लगातार कयासबाजी का दौर जारी है।

iPhone 16 पर बड़ी डील, 67,900 रुपए वाला फोन 40,612 रुपए में खरीदने का मौका, ऐसे मिलेगा डिस्काउंट

iPhone 16 पर बड़ी डील, 67,900 रुपए वाला फोन 40,612 रुपए में खरीदने का मौका, ऐसे मिलेगा डिस्काउंटApple के iPhone 16 पर Flipkart शानदार ऑफर लेकर आया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर iPhone 16 के 128GB मॉडल की कीमत सीधे डिस्काउंट के बाद 67,900 रुपए हो गई है। वहीं, अगर ग्राहक एक्सचेंज ऑफर और चुनिंदा बैंक कार्ड के डिस्काउंट का फायदा उठाते हैं, तो इस फोन को प्रभावी तौर पर सिर्फ 40,612 रुप में खरीदा जा सकता है।