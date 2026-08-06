  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. गुजरात
  4. gujarat analog paneer butter cheese ban health minister praful pansheriya announcement
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Thursday, 6 August 2026 (16:18 IST)

गुजरात में एनालॉग पनीर, बटर और चीज़ पर लगा बैन, स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने किया बड़ा ऐलान

prfull paniriya
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 6 Aug 2026 (16:20 IST)
google-news
गुजरात सरकार ने राज्य में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने बुधवार को घोषणा की कि पूरे गुजरात में अब अमानक (non-standard) एनालॉग पनीर, मक्खन और चीज़ के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के हित में लिए गए इस सख्त फैसले का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 

1 . सैंपल टेस्टिंग और ग्राहकों के साथ धोखा

राज्य के फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (FDCA) द्वारा बड़े पैमाने पर सैंपल एकत्र करके लैब में टेस्टिंग की गई थी, जिसमें बाजार में घटिया और कृत्रिम डेरी विकल्पों के बेचे जाने के चौंकाने वाले मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि वनस्पति तेल और गैर-डेरी सामग्रियों से बने उत्पादों को पनीर या चीज़ बताकर बेचकर ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं।
 

2. डेरी किसानों के हित और शुद्धता की रक्षा

गुजरात देश का एक प्रमुख डेरी राज्य है, जहाँ लाखों दुग्ध उत्पादक किसान उच्च गुणवत्ता वाले डेरी उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। जब ग्राहक पनीर या बटर खरीदते हैं, तो वे शुद्ध दूध से बने उत्पादों की उम्मीद करते हैं। कृत्रिम और घटिया एनालॉग उत्पादों के कारण शुद्ध डेरी उत्पाद बनाने वाले असली किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिसे रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।
 

3. कानूनी कार्रवाई और राज्य सरकार की अपील

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट (FSSA), 2006 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकार ने यह प्रतिबंध लागू किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यापारी या फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) के खिलाफ FSSA के तहत सख्त कानूनी सजा दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी उत्पादकों, व्यापारियों, होटलों, रेस्टोरेंटों और कैटरर्स से कानून का कड़ाई से पालन करने और केवल प्रमाणित व असली डेरी उत्पादों का ही उपयोग करने की अपील की है।
 

एनालॉग पनीर क्या है? जानिए इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव और सरकारी आदेश से जुड़ी जानकारी

 
राज्य सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और असली डेरी किसानों के हित में घटिया एनालॉग उत्पादों पर सख्त बैन लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हर नागरिक तक शुद्ध, सुरक्षित और प्रमाणित भोजन पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। गुजरात का अमूल जैसा डेरी ब्रांड आज पूरी दुनिया में अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, ऐसे में बाजार में शुद्ध दूध के नाम पर कृत्रिम विकल्पों की बिक्री को रोकना बेहद जरूरी हो गया था।
 

1 . एनालॉग पनीर बनाने की प्रक्रिया

एनालॉग पनीर असली दूध से नहीं बनाया जाता है। इसे पानी, सस्ते मिल्क पाउडर, स्टार्च और पाम ऑयल जैसे वनस्पति तेलों को मिलाकर तैयार किया जाता है। आमतौर पर तेल और पानी आपस में नहीं मिलते, इसलिए उन्हें एकसार करने के लिए विशेष प्रकार के इमल्सीफायर मिलाए जाते हैं। इस कृत्रिम मिश्रण को गर्म करके उसमें एसिड मिलाकर जमाया जाता है, जिससे यह दिखने में बिल्कुल असली पनीर की तरह ही ठोस और सफेद नजर आता है।
 

2. असली और एनालॉग पनीर में अंतर

प्राकृतिक पनीर शुद्ध दूध को नींबू या सिरके (vinegar) से फाड़कर बनाया जाता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। दूसरी ओर, एनालॉग पनीर पूरी तरह से वनस्पति वसा (fat), स्टार्च और रसायनों का मिश्रण है। यह काफी सस्ता पड़ता है, इसलिए लागत बचाने के उद्देश्य से कई होटलों और ढाबों में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है।
 

3. स्वास्थ्य पर प्रभाव और 'स्वस्थ गुजरात' का संकल्प

रसायनों और वनस्पति तेल से बना यह एनालॉग पनीर यदि बार-बार या ज्यादा मात्रा में खाया जाए, तो यह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। "स्वस्थ गुजरात" के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने इस पनीर पर रोक लगाकर शुद्ध भोजन की गारंटी दी है। डेरी उद्योग की रक्षा करने के साथ-साथ नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाला और सही भोजन प्रदान करना ही इस कड़े फैसले का मुख्य उद्देश्य है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, फैसले को सुप्रीम कोर्ट में करेंगे चैलेंज

अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा भारत! 2050 तक हर 5 में 1 भारतीय होगा 60 साल से ज्यादा उम्र का

अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा भारत! 2050 तक हर 5 में 1 भारतीय होगा 60 साल से ज्यादा उम्र काभारत में वर्ष 2050 तक औसतन हर 5 में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होगी। साथ ही लगभग 10 में से 7 बुजुर्ग ग्रामीण भारत में रहेंगे। ‘ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया’ (टीआरआई) की रिचर्स के अनुसार भारत विकसित देशों के विपरीत समृद्ध बनने से पहले ही वृद्ध होती आबादी वाले देश की श्रेणी में पहुंच रहा है।

राहुल गांधी ने कुत्तों पर जो कहा... क्या हम उस पर बात कर सकते हैं?

राहुल गांधी ने कुत्तों पर जो कहा... क्या हम उस पर बात कर सकते हैं?एक कुत्ते के लिए बस एक ही सच होता है - "यह मेरा इंसान है।" शायद इसलिए आज भी कुत्ते इंसानों को, इंसानों से बेहतर समझते हैं। जब हम भू-राजनीति से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन से लेकर क्रिकेट तक हर विषय पर बहस कर सकते हैं, तो उस जीव पर भी एक गंभीर चर्चा बनती है जिसने किसी भी सभ्यता से पहले इंसान का साथ चुना था। दुर्भाग्य यह है कि आज कुत्तों के बारे में हमारी राय पशु-चिकित्सकों, व्यवहार वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों से कम... और व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बनती है।

IRCTC की नई वेबसाइट हुई लाइव, टिकट बुकिंग से पहले करना होगा ये जरूरी काम, जानें पूरा तरीका

IRCTC की नई वेबसाइट हुई लाइव, टिकट बुकिंग से पहले करना होगा ये जरूरी काम, जानें पूरा तरीकाभारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। IRCTC ने अपनी नई टिकट बुकिंग वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। करीब 24 साल पुराने इंटरफेस के बाद वेबसाइट को नए डिजाइन और कई नए फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है।

भारत में बढ़ रहा EV का क्रेज, खरीदने से पहले जानें इलेक्ट्रिक वाहनों के 4 प्रकार और इनके फायदे

भारत में बढ़ रहा EV का क्रेज, खरीदने से पहले जानें इलेक्ट्रिक वाहनों के 4 प्रकार और इनके फायदेभारत में तेजी से बढ़ रहा EV का चलन, 2030 तक 30% नई गाड़ियों का लक्ष्य, जानें इलेक्ट्रिक वाहन कितने प्रकार के होते हैं और क्या है 200 अरब रुपए का मौका

सिर्फ कीमत नहीं, कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

सिर्फ कीमत नहीं, कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?नई कार खरीदना एक बड़ा फैसला होता है। पहले जहां ज़्यादातर लोग बजट और कार की कीमत को ही सबसे अहम मानते थे, वहीं आज खरीदार कई दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं। आइए जानते हैं कि कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

दिल्ली-NCR में भारी बारिश के बाद हाहाकार, कई इलाकों में जलभराव, घंटों जाम में फंसे लोग, सड़कों पर भरा कमर तक पानी

दिल्ली-NCR में भारी बारिश के बाद हाहाकार, कई इलाकों में जलभराव, घंटों जाम में फंसे लोग, सड़कों पर भरा कमर तक पानीराजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर इलाकों में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब हो गईं, जिसके चलते कई प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। भारी बारिश के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

UP के कॉलेजों में नशे पर लगेगी लगाम, रोज होगी नशामुक्ति शपथ; कैंपस के 500 मीटर दायरे में बिक्री पर सख्ती

UP के कॉलेजों में नशे पर लगेगी लगाम, रोज होगी नशामुक्ति शपथ; कैंपस के 500 मीटर दायरे में बिक्री पर सख्तीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशामुक्त भारत के आह्वान को जनआंदोलन का स्वरूप देने तथा 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से योगी सरकार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यापक नशामुक्ति अभियान चलाएगी। विधानसभा परिसर में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

झारखंड छात्र आंदोलन : 14वें दिन राहुल गांधी की एंट्री, बोले 'एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है'

झारखंड छात्र आंदोलन : 14वें दिन राहुल गांधी की एंट्री, बोले 'एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है'झारखंड की राजधानी रांची में JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) और JSSC (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) की परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है। आंदोलन के 14वें दिन इस मामले में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे आंदोलनकारी छात्रों से संवाद साधा।

अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा भारत! 2050 तक हर 5 में 1 भारतीय होगा 60 साल से ज्यादा उम्र का

अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा भारत! 2050 तक हर 5 में 1 भारतीय होगा 60 साल से ज्यादा उम्र काभारत में वर्ष 2050 तक औसतन हर 5 में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होगी। साथ ही लगभग 10 में से 7 बुजुर्ग ग्रामीण भारत में रहेंगे। ‘ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया’ (टीआरआई) की रिचर्स के अनुसार भारत विकसित देशों के विपरीत समृद्ध बनने से पहले ही वृद्ध होती आबादी वाले देश की श्रेणी में पहुंच रहा है।

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमराXiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को TrueColour AMOLED डिस्प्ले, 8,000mAh की बड़ी बैटरी और Qualcomm Snapdragon चिपसेट के साथ पेश किया है। फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा Redmi Note 17 में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन, IP65 रेटिंग और मजबूत चेसिस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

क्या सच में 'अलविदा' कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेट

क्या सच में 'अलविदा' कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेटOnePlus Mobile Shutdown Truth: यदि आप भी सोशल मीडिया पर यह देखकर घबरा रहे हैं कि "OnePlus मोबाइल बंद हो रहा है", तो थोड़ा ठहरिए! टेक वर्ल्ड में किसी समय 'फ्लैगशिप किलर' के नाम से मशहूर इस ब्रांड को लेकर इंटरनेट पर लगातार कयासबाजी का दौर जारी है।

iPhone 16 पर बड़ी डील, 67,900 रुपए वाला फोन 40,612 रुपए में खरीदने का मौका, ऐसे मिलेगा डिस्काउंट

iPhone 16 पर बड़ी डील, 67,900 रुपए वाला फोन 40,612 रुपए में खरीदने का मौका, ऐसे मिलेगा डिस्काउंटApple के iPhone 16 पर Flipkart शानदार ऑफर लेकर आया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर iPhone 16 के 128GB मॉडल की कीमत सीधे डिस्काउंट के बाद 67,900 रुपए हो गई है। वहीं, अगर ग्राहक एक्सचेंज ऑफर और चुनिंदा बैंक कार्ड के डिस्काउंट का फायदा उठाते हैं, तो इस फोन को प्रभावी तौर पर सिर्फ 40,612 रुप में खरीदा जा सकता है।