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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (16:13 IST)

Samsung Galaxy Z Fold8 Series लॉन्च: Fold8 Ultra, Fold8 और Flip8 में 200MP कैमरा, Galaxy AI, 5000mAh बैटरी और नए फीचर्स

Samsung Galaxy Z Fold8
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (16:19 IST)
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सैमसंग ने अपनी नई Galaxy Z Fold8 सीरीज के साथ Galaxy Z Fold8 Ultra और Galaxy Z Flip8 को पेश किया है। कंपनी का कहना है कि नई फोल्डेबल सीरीज को अधिक प्रोडक्टिविटी, बेहतर AI अनुभव, शानदार कैमरा और पतले-हल्के डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। नई Galaxy Z सीरीज में यूजर्स को उनकी जरूरत के हिसाब से तीन अलग-अलग फोल्डेबल विकल्प मिलेंगे।
 

Galaxy AI हुआ और ज्यादा स्मार्ट

नई Galaxy Z सीरीज में Galaxy AI को हर डिवाइस के फॉर्म फैक्टर के अनुसार ऑप्टिमाइज किया गया है। Fold8 और Fold8 Ultra की बड़ी स्क्रीन पर मल्टीटास्किंग पहले से आसान हो गई है, जबकि Flip8 की AI-आधारित FlexWindow जरूरी जानकारी और शॉर्टकट्स को तुरंत उपलब्ध कराती है। Gemini Intelligence जैसे AI पार्टनर फीचर्स की मदद से कई काम कम स्टेप्स में पूरे किए जा सकते हैं। कंपनी का दावा है कि इसमें प्राइवेसी और यूजर कंट्रोल का भी विशेष ध्यान रखा गया है।
 
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के DX डिवीजन के प्रमुख और CEO टीएम रोह ने कहा कि AI के अधिक स्मार्ट होने के साथ मोबाइल डिवाइस लोगों के लिए सबसे व्यक्तिगत डिजिटल साथी बनते जाएंगे। उनका कहना है कि नई Galaxy Z सीरीज फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए एक नया मानक स्थापित करेगी।
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Galaxy Z Fold8: हल्का डिजाइन, बड़ी स्क्रीन और दमदार बैटरी

 
Galaxy Z Fold8 को ऐसे यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो फोल्डेबल फोन में बेहतर कंटेंट देखने, पढ़ने और गेमिंग का अनुभव चाहते हैं।
 

मुख्य खूबियां:

 
  • वजन सिर्फ 201 ग्राम, यह अब तक का सबसे हल्का Galaxy Z Fold है।
  • Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy प्रोसेसर।
  • 4,800mAh बैटरी।
  • नया Flex Titanium डिस्प्ले स्ट्रक्चर, जिससे फोन पतला होने के साथ अधिक मजबूत भी बना है।
  • फोल्ड होने पर 10:16 कवर स्क्रीन और खुलने पर 4:3 मेन डिस्प्ले बेहतर व्यूइंग अनुभव देती है।
  • मुख्य स्क्रीन की ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक है और इसमें Vision Booster तकनीक दी गई है।
  • Galaxy Z Fold8 कैमरा
 
फोन में ड्यूल 50MP कैमरा सिस्टम दिया गया है, जो वाइड और अल्ट्रा-वाइड फोटो में हाई-रिजॉल्यूशन डिटेल देता है। इसके अलावा Dual Recording और My FanCam जैसे AI फीचर्स वीडियो रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने को आसान बनाते हैं।
 

Galaxy Z Fold8 Ultra: सबसे प्रीमियम फोल्डेबल

 
Galaxy Z Fold8 Ultra को कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोफेशनल यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
 

मुख्य फीचर्स:

 
8 इंच QXGA+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले
सिर्फ 4.1mm मोटाई (अनफोल्ड होने पर)
वजन 215 ग्राम
200MP मेन कैमरा
50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा
बेहतर Nightography
8K वीडियो रिकॉर्डिंग
5,000mAh बैटरी
45W फास्ट चार्जिंग
नया कूलिंग सिस्टम, जिससे भारी वर्कलोड के दौरान भी फोन बेहतर प्रदर्शन करता है।
Galaxy Z Flip8: सबसे स्लिम और AI-आधारित फ्लिप फोन
 
Galaxy Z Flip8 को तेज इंटरैक्शन और स्टाइलिश डिजाइन पसंद करने वाले यूजर्स के लिए तैयार किया गया है।
 

मुख्य फीचर्स:

  •  
  • वजन सिर्फ 180 ग्राम
  • मोटाई केवल 6.1mm
  • नया AI आधारित FlexWindow
  • Now Brief और Gemini Intelligence सपोर्ट
  • 50MP कैमरा
  • Flex Mode
  • Camcorder Grip
  • Super Steady वीडियो
  • FlipShot और Mirror View जैसे नए कैमरा फीचर्स।
  • Galaxy AI के नए फीचर्स
 

नई Galaxy Z सीरीज में कई एडवांस AI फीचर्स दिए गए हैं:

 
  • Now Brief
  • Now Nudge
  • Gemini Intelligence
  • Gemini Notebook
  • मल्टी-ऐप ऑटोमेशन
  • Galaxy Watch और अन्य Galaxy डिवाइस के साथ बेहतर AI इंटीग्रेशन।
  • सिक्योरिटी और प्राइवेसी
 
Samsung ने नई Galaxy Z सीरीज में Samsung Knox, Personal Data Engine (PDE), Knox Vault, AI Assistant Activity Dashboard और Privacy Alerts जैसे नए सुरक्षा फीचर्स दिए हैं, जिससे यूजर अपने डेटा और AI गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण रख सकेंगे।
 

Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 और Galaxy Z Flip8 की प्री-बुकिंग चुनिंदा बाजारों में शुरू हो गई है। कंपनी नए खरीदारों को Google AI Pro का 6 महीने का मुफ्त ट्रायल और 5TB क्लाउड स्टोरेज भी दे रही है। इसके अलावा Smart Switch के जरिए iPhone और अन्य डिवाइस से डेटा ट्रांसफर पहले से आसान बनाया गया है।

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