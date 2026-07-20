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क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च
Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।
Motorola Edge 70 Max की कीमत और ऑफर्स
Motorola Edge 70 Max दो स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है।
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- 8GB RAM + 256GB स्टोरेज – ₹54,999
- 12GB RAM + 256GB स्टोरेज – ₹59,999
लॉन्च ऑफर के तहत बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस के जरिए ग्राहकों को 5,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। इसके बाद फोन की प्रभावी शुरुआती कीमत 49,999 रुपए हो जाएगी। साथ ही 18 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी मिलेगा।
यह स्मार्टफोन Aqua Grey, Dark Shadow और Ice Melt जैसे तीन Pantone-प्रेरित रंगों में उपलब्ध होगा।
Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और Android 16
Motorola Edge 70 Max में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया गया है। इसके साथ LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है, जिससे गेमिंग, मल्टीटास्किंग और ऐप्स की स्पीड बेहतर होगी।
फोन Android 16 आधारित Hello UX पर चलता है। कंपनी तीन बड़े Android अपडेट और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का दावा कर रही है। इसके अलावा Moto Secure, ThinkShield और Smart Connect जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
2K AMOLED डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन
फोन में 6.8 इंच का 2K Extreme AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 7,000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। डिस्प्ले में 10-बिट कलर, DCI-P3 कलर कवरेज, Pantone सर्टिफिकेशन और Corning Gorilla Glass 7i की सुरक्षा मिलती है।
ऑडियो के लिए इसमें Dolby Atmos स्टीरियो स्पीकर्स, Hi-Res Audio और Snapdragon Sound का सपोर्ट दिया गया है।
IP69 रेटिंग और मजबूत बिल्ड
Motorola Edge 70 Max को प्रीमियम वीगन लेदर फिनिश के साथ पेश किया गया है। यह IP68 और IP69 रेटिंग के साथ पानी और धूल से सुरक्षित है। साथ ही इसे MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन भी मिला है।
50MP Sony कैमरा और AI फोटोग्राफी
फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP Sony LYTIA 710 प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) के साथ आता है। इसके अलावा 8MP अल्ट्रा-वाइड + मैक्रो विजन कैमरा और 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिससे 4K सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। कैमरे में कई AI फीचर्स भी मिलते हैं, जिनमें Photo Enhancement Engine, Signature Style, Dynamic Bokeh Portrait Mode, Horizon Lock, Frame Match और Pantone SkinTone Validation शामिल हैं।
7100mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग
Motorola Edge 70 Max में 7100mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 58 घंटे तक का बैटरी बैकअप देती है। फोन में 90W TurboPower फास्ट चार्जिंग और 25W Qi2.2 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है।
Moto AI फीचर्स
Motorola ने इस फोन में अपनी नई Moto AI Suite भी दी है, जिसमें कई स्मार्ट AI टूल्स शामिल हैं, जैसे:
- Next Move
- Catch Me Up
- Remember This
- Pay Attention
- Image Studio
- Playlist Studio
कंपनी का दावा है कि ये फीचर्स यूजर्स के दैनिक काम को आसान और अधिक स्मार्ट बनाएंगे।
क्या अनशन खत्म करेंगे सोनम वांगचुक, अस्पताल में ही चलेगा इलाज, अनशन को लेकर क्या बोली पत्नी?
Sonam Wangchuk News : पिछले 22 दिनों से भूख हड़ताल पर डटे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन कल यानी सोमवार को खत्म हो सकता है। खबरों के अनुसार, सोनम की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा कि यदि राजनीतिक दल उनसे मिलकर मानसून सत्र में शिक्षा में जवाबदेही का मुद्दा उठाने का आश्वासन देते हैं, तो वह अनशन समाप्त कर देंगे। वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत नहीं मिल सकी। अदालत ने उन्हें तत्काल सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश देने से इनकार कर दिया।
इमरान खान की बहन के बयान से मचा बवाल, साइबर एजेंसी ने भेजा समन, मामले का 'ऑपरेशन सिंदूर' से क्या है कनेक्शन?
Statement by Imran Khan's sister Noreen Niazi : पिछले साल मई में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। खबरों के अनुसार, बयान के बाद नौरीन नियाजी के खिलाफ पाकिस्तान की एंटी साइबर क्राइम ब्रांच (NCCIA) ने शनिवार को उनके बयान को आपत्तिजनक मानते हुए समन जारी किया है। एजेंसी ने उन्हें 20 जुलाई (सोमवार) को इस्लामाबाद स्थित कार्यालय में पेश होने का नोटिस जारी किया है।
मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष ने किया वॉकआउट, जानिए क्यों मचा हंगामा?
All party meeting of Parliament : संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इस दौरान वॉकआउट कर दिया। बैठक में उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसदों को भी बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया। इस पर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया और वॉकआउट कर दिया। हालांकि बाद में विपक्षी नेता दोबारा बैठक में शामिल हो गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मानसून सत्र को लेकर सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की।
CM मोहन यादव ने असंभव को किया संभव, UCC को कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानें लिव-इन के लिए क्या हैं शर्तें?
Chief Minister Dr. Mohan Yadav : मध्यप्रदेश के लिए 19 जुलाई का दिन ऐतिहासिक रहा। अब राज्य में किसी के लिए कोई विशेष कानून नहीं होगा। सभी धर्मों के लोग एक ही कानून के तहत जीवन-यापन करेंगे। चाहे लिव-इन हो या जीवन से जुड़ा कोई भी मामला, सब एक ही नियम से तय होगा। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने असंभव को संभव कर दिया है। उनकी अध्यक्षता में जगदीशपुर में हुई कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने को सहमति दे दी है।
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NEET-UG पेपर लीक मामला, JP नड्डा से मिला CJP का प्रतिनिधिमंडल, सरकार जारी करेगी बयान
NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बातचीत को लेकर सरकार भी बयान जारी करेगी। सीजेपी ने सरकार के सामने कई अहम मांगें रखीं, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और आत्महत्या करने वाले NEET अभ्यर्थियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग शामिल है।
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Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।