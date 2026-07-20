Dimple Yadav : CJP के प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज पर भड़कीं डिंपल यादव, बताया काला दिवस, प्रदर्शनकारियों को पिलाया पानी

NEET-UG पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जारी आंदोलन को सोमवार को राजनीतिक समर्थन भी मिला। समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद डिंपल यादव अपने पार्टी सांसदों के साथ संसद से जंतर-मंतर तक मार्च करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में शामिल हुईं। मार्च के दौरान डिंपल यादव और अन्य सांसदों ने 'NEET है या Cheat है' लिखी तख्तियां हाथों में लेकर छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया। डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है।