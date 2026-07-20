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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Monday, 20 July 2026 (17:25 IST)

Dimple Yadav : CJP के प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज पर भड़कीं डिंपल यादव, बताया काला दिवस, प्रदर्शनकारियों को पिलाया पानी

dimple yadav
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (17:27 IST)
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NEET-UG पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जारी आंदोलन को सोमवार को राजनीतिक समर्थन भी मिला। समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद डिंपल यादव अपने पार्टी सांसदों के साथ संसद से जंतर-मंतर तक मार्च करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में शामिल हुईं।  मार्च के दौरान डिंपल यादव और अन्य सांसदों ने 'NEET है या Cheat है' लिखी तख्तियां हाथों में लेकर छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया। डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है।
उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया भ्रष्ट हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा देश के युवाओं और छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। वे भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। डिंपल यादव ने केंद्र सरकार और पुलिस कार्रवाई पर भी तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि आज का दिन लोकतंत्र के इतिहास में काले दिवस के रूप में याद किया जाएगा। पुलिसकर्मियों की आंखों में भी शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे। कुछ लोग बिना वर्दी के आए और छात्रों की पिटाई की।
सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि युवा अपनी चिंताएं बताना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने या बातचीत करने से इनकार कर रही है।
लोगों के अनशन पर होने के बावजूद, सरकार इतनी कठोर और असंवेदनशील है कि वह किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं है। भ्रष्ट सरकार की वजह से देश के युवाओं और छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं।
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