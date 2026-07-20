जंतरमंतर पर लाठीचार्ज कर रही पुलिस के सामने खड़ा हो चिल्लाया युवक “मारो… मुझे मारो और मारो…”

धारा 163 का उल्लंघन कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने में फिलहाल पुलिस ज्यादा सफल नहीं रही है। जंतर मंतर पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान प्रदर्शनकारियों को करने के लिए लाठियां भांजते नजर आए। जंतर मंतर से निकले कुछ प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास पहुंच गए। इन्हें रोकने के लिए भी पुलिस ने आंसूगैस के गोले दागे। जंतर मंतर पर हंगामे की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं।

And it has finally begun.



Security personnel using lathicharge to disperse crowd at CJP protest in Delhi. pic.twitter.com/JYTNKLq0Tj — Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 20, 2026

कई मेट्रो स्टेशन बंद