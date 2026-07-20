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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: नई दिल्ली , Monday, 20 July 2026 (12:51 IST)

CJP Protest Live: जंतर-मंतर पर अचानक क्यों बेकाबू हुआ प्रदर्शन? पुलिस एक्शन और ग्राउंड रिपोर्ट | Updates

CJP Protest Live Updates
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (13:02 IST)
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देश की राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर भारी हंगामे और तनाव का केंद्र बन गया है। सीजेपी (CJP) द्वारा आयोजित प्रदर्शन के दौरान आज अचानक स्थिति उस वक्त बेकाबू हो गई, जब प्रदर्शनकारी संसद मार्ग की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे।
 
पुलिस की कड़ी घेराबंदी और वॉटर कैनन (पानी की बौछार) की गाड़ियों की तैनाती के बावजूद माहौल देखते ही देखते तनावपूर्ण हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अचानक हिंसक धक्का-मुक्की में बदल गया? आइए जानते हैं जंतर-मंतर से सीधी ग्राउंड रिपोर्ट।

1. अचानक कैसे बिगड़े हालात? (Inside Story)

प्रत्यक्षदर्शियों और ग्राउंड रिपोर्टर्स के मुताबिक, सुबह 10 बजे तक प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा था। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे।
 
लेकिन दोपहर में माहौल तब बदला जब:
  • बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश : कुछ युवा कार्यकर्ताओं के समूह ने पुलिस द्वारा लगाए गए दूसरे स्तर (Level-2) के बैरिकेड्स को पार करने का प्रयास किया।
  • अतिरिक्त बल की तैनाती : स्थिति को हाथ से निकलता देख दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने तुरंत मोर्चा संभाला।
  • धक्का-मुक्की और हिरासत : पुलिस द्वारा रोके जाने पर कार्यकर्ताओं और सुरक्षाबलों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया।
 

2. दिल्ली पुलिस का एक्शन और सुरक्षा इंतजाम

जंतर-मंतर और आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है:
 
"कानून-व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। प्रदर्शनकारियों को तय दायरे में रहने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जब संसद भवन की ओर जाने वाले रास्ते को तोड़ने की कोशिश की गई, तो सुरक्षा के लिहाज से त्वरित कदम उठाने पड़े।"
 
ड्रोन से निगरानी : जंतर-मंतर और कनेक्टिंग रूट्स पर ड्रोन कैमरों के जरिए चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है।
वाटर कैनन और आंसू गैस: किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए वाटर कैनन की गाड़ियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
 

ट्रैफिक एडवाइजरी : इन रास्तों पर जाने से बचें

अगर आप आज सेंट्रल दिल्ली या लुटियंस दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो इन रास्तों का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है:
  • टॉलस्टॉय मार्ग (Tolstoy Marg)
  • संसद मार्ग (Sansad Marg)
  • जनपथ (Janpath)
  • कनेक्टिंग इनर सर्कल (Connaught Place Inner Circle)
 
विकल्प (Alternate Route) : ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को मिंटो रोड, बाराखंभा रोड और केजी मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
 

4. क्या हैं CJP और प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें?

सीजेपी (CJP) का यह प्रदर्शन लंबे समय से लंबित कुछ नीतिगत मामलों और हालिया विवादों को लेकर आयोजित किया गया था। संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आए थे।
 
उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं:
  • नागरिक अधिकारों की सुरक्षा : सामाजिक और कानूनी न्याय की व्यवस्था को मजबूत करना।
  • संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता : जमीनी स्तर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना।
  • तत्काल सुनवाई : सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा एक ज्ञापन स्वीकार कर उनकी चिंताओं पर बातचीत करना।

5. अब आगे क्या? (Current Status)

फिलहाल जंतर-मंतर पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को नजदीकी थानों में ले गई है, जबकि बाकी प्रदर्शनकारियों को तय स्थल पर ही सीमित रहने को कहा गया है। प्रशासन लगातार आयोजकों से बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है।
 
यह रिपोर्ट जंतर-मंतर पर मौजूद ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम, दिल्ली पुलिस के आधिकारिक बयानों और ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के आधार पर तैयार की गई है। स्थिति के अनुसार खबर को समय-समय पर अपडेट किया जा रहा है।
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