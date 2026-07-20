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CJP Protest Live: जंतर-मंतर पर अचानक क्यों बेकाबू हुआ प्रदर्शन? पुलिस एक्शन और ग्राउंड रिपोर्ट | Updates
देश की राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर भारी हंगामे और तनाव का केंद्र बन गया है। सीजेपी (CJP) द्वारा आयोजित प्रदर्शन के दौरान आज अचानक स्थिति उस वक्त बेकाबू हो गई, जब प्रदर्शनकारी संसद मार्ग की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे।
पुलिस की कड़ी घेराबंदी और वॉटर कैनन (पानी की बौछार) की गाड़ियों की तैनाती के बावजूद माहौल देखते ही देखते तनावपूर्ण हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अचानक हिंसक धक्का-मुक्की में बदल गया? आइए जानते हैं जंतर-मंतर से सीधी ग्राउंड रिपोर्ट।
1. अचानक कैसे बिगड़े हालात? (Inside Story)
प्रत्यक्षदर्शियों और ग्राउंड रिपोर्टर्स के मुताबिक, सुबह 10 बजे तक प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा था। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे।
लेकिन दोपहर में माहौल तब बदला जब:
- बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश : कुछ युवा कार्यकर्ताओं के समूह ने पुलिस द्वारा लगाए गए दूसरे स्तर (Level-2) के बैरिकेड्स को पार करने का प्रयास किया।
- अतिरिक्त बल की तैनाती : स्थिति को हाथ से निकलता देख दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने तुरंत मोर्चा संभाला।
- धक्का-मुक्की और हिरासत : पुलिस द्वारा रोके जाने पर कार्यकर्ताओं और सुरक्षाबलों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया।
This frustration, anger of the youth with the system. https://t.co/ltC8tB3Lht pic.twitter.com/lUfWSucxSB— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 20, 2026
2. दिल्ली पुलिस का एक्शन और सुरक्षा इंतजाम
जंतर-मंतर और आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है:
"कानून-व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। प्रदर्शनकारियों को तय दायरे में रहने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जब संसद भवन की ओर जाने वाले रास्ते को तोड़ने की कोशिश की गई, तो सुरक्षा के लिहाज से त्वरित कदम उठाने पड़े।"
ड्रोन से निगरानी : जंतर-मंतर और कनेक्टिंग रूट्स पर ड्रोन कैमरों के जरिए चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है।
वाटर कैनन और आंसू गैस: किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए वाटर कैनन की गाड़ियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
And it has finally begun.— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 20, 2026
Security personnel using lathicharge to disperse crowd at CJP protest in Delhi. pic.twitter.com/JYTNKLq0Tj
ट्रैफिक एडवाइजरी : इन रास्तों पर जाने से बचें
अगर आप आज सेंट्रल दिल्ली या लुटियंस दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो इन रास्तों का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है:
- टॉलस्टॉय मार्ग (Tolstoy Marg)
- संसद मार्ग (Sansad Marg)
- जनपथ (Janpath)
- कनेक्टिंग इनर सर्कल (Connaught Place Inner Circle)
विकल्प (Alternate Route) : ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को मिंटो रोड, बाराखंभा रोड और केजी मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
4. क्या हैं CJP और प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें?
सीजेपी (CJP) का यह प्रदर्शन लंबे समय से लंबित कुछ नीतिगत मामलों और हालिया विवादों को लेकर आयोजित किया गया था। संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आए थे।
उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं:
- नागरिक अधिकारों की सुरक्षा : सामाजिक और कानूनी न्याय की व्यवस्था को मजबूत करना।
- संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता : जमीनी स्तर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना।
- तत्काल सुनवाई : सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा एक ज्ञापन स्वीकार कर उनकी चिंताओं पर बातचीत करना।
5. अब आगे क्या? (Current Status)
फिलहाल जंतर-मंतर पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को नजदीकी थानों में ले गई है, जबकि बाकी प्रदर्शनकारियों को तय स्थल पर ही सीमित रहने को कहा गया है। प्रशासन लगातार आयोजकों से बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है।
यह रिपोर्ट जंतर-मंतर पर मौजूद ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम, दिल्ली पुलिस के आधिकारिक बयानों और ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के आधार पर तैयार की गई है। स्थिति के अनुसार खबर को समय-समय पर अपडेट किया जा रहा है।
क्या अनशन खत्म करेंगे सोनम वांगचुक, अस्पताल में ही चलेगा इलाज, अनशन को लेकर क्या बोली पत्नी?
Sonam Wangchuk News : पिछले 22 दिनों से भूख हड़ताल पर डटे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन कल यानी सोमवार को खत्म हो सकता है। खबरों के अनुसार, सोनम की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा कि यदि राजनीतिक दल उनसे मिलकर मानसून सत्र में शिक्षा में जवाबदेही का मुद्दा उठाने का आश्वासन देते हैं, तो वह अनशन समाप्त कर देंगे। वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत नहीं मिल सकी। अदालत ने उन्हें तत्काल सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश देने से इनकार कर दिया।
इमरान खान की बहन के बयान से मचा बवाल, साइबर एजेंसी ने भेजा समन, मामले का 'ऑपरेशन सिंदूर' से क्या है कनेक्शन?
Statement by Imran Khan's sister Noreen Niazi : पिछले साल मई में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। खबरों के अनुसार, बयान के बाद नौरीन नियाजी के खिलाफ पाकिस्तान की एंटी साइबर क्राइम ब्रांच (NCCIA) ने शनिवार को उनके बयान को आपत्तिजनक मानते हुए समन जारी किया है। एजेंसी ने उन्हें 20 जुलाई (सोमवार) को इस्लामाबाद स्थित कार्यालय में पेश होने का नोटिस जारी किया है।
मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष ने किया वॉकआउट, जानिए क्यों मचा हंगामा?
All party meeting of Parliament : संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इस दौरान वॉकआउट कर दिया। बैठक में उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसदों को भी बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया। इस पर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया और वॉकआउट कर दिया। हालांकि बाद में विपक्षी नेता दोबारा बैठक में शामिल हो गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मानसून सत्र को लेकर सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की।
CM मोहन यादव ने असंभव को किया संभव, UCC को कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानें लिव-इन के लिए क्या हैं शर्तें?
Chief Minister Dr. Mohan Yadav : मध्यप्रदेश के लिए 19 जुलाई का दिन ऐतिहासिक रहा। अब राज्य में किसी के लिए कोई विशेष कानून नहीं होगा। सभी धर्मों के लोग एक ही कानून के तहत जीवन-यापन करेंगे। चाहे लिव-इन हो या जीवन से जुड़ा कोई भी मामला, सब एक ही नियम से तय होगा। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने असंभव को संभव कर दिया है। उनकी अध्यक्षता में जगदीशपुर में हुई कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने को सहमति दे दी है।
Sonam Wangchuk Story : 3 Idiots के फुनसुख वांगडू से भी आगे है असली कहानी, जानिए कैसे बदली लद्दाख की तस्वीर
सोनम वांगचुक आज देश के सबसे चर्चित सामाजिक कार्यकर्ताओं में शामिल हैं। 59 वर्षीय वांगचुक की पहचान सिर्फ एक इंजीनियर के रूप में नहीं, बल्कि नवोन्मेषक, शिक्षा सुधारक, पर्यावरण कार्यकर्ता और रेमन मैगसायसाय पुरस्कार विजेता के तौर पर भी है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी छवि को लेकर अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक नजरिए सामने आए।
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पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तंज, मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा
मानसून सत्र के लिए संसद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत में अच्छे मानसून सत्र की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि एक महीने में भारत ने कई सिद्धियां हासिल की। भारतीय युवाओं ने देश का नाम रोशन किया। युवाओं ने अंतरिक्ष में एक नई उड़ान भरी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि मैं 56 साल के नौजवान का नाम नहीं ले रहा।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को मिली रफ्तार, यूपी के गांवों तक पहुंच रही बस सेवा
Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेशवासियों की सहूलियत के लिए योजनाएं बनने से लेकर लागू होने तक की कार्यवाही तेजी से पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना इसका बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है। मार्च 2026 में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के दौरान इस योजना को मंजूरी मिली थी। चार महीने से भी कम समय में यूपी के 75 में से 56 जिलों को ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा से जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के हर गांव को बस सेवा से जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।
आज से मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, UCC बिल पेश करेगी सरकार, जानें बिल का खास बातें?
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।