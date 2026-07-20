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Priyanka Gandhi : पेपर लीक विरोध प्रदर्शन पर बवाल, संसद मार्च के दौरान दिल्ली में झड़पें, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान
देश की नई शिक्षा नीति और परीक्षा पेपर लीक के विरोध में सोमवार को राजधानी दिल्ली में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़पें हुईं। पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा नीति को लेकर गंभीर सवाल हैं, लेकिन सरकार चर्चा करने के बजाय छात्रों पर बल प्रयोग कर रही है।
प्रियंका गांधी ने कहा, "हम सभी शिक्षा नीति पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसमें कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार बातचीत करने के बजाय छात्रों पर आंसू गैस छोड़ रही है और उनकी पिटाई कर रही है। आखिर क्यों? ये हमारे ही बच्चे हैं।"
सोमवार को हजारों छात्र और प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करने के लिए मध्य दिल्ली पहुंचे। प्रदर्शन का समर्थन जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के जारी अनशन से भी मिला, जिससे आंदोलन को और गति मिली।
दिल्ली पुलिस ने संसद क्षेत्र की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई स्तर की बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़ते रहे। कई छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में भी प्रदर्शन में शामिल दिखाई दिए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए।
उधर, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अस्पताल प्रशासन से कुछ समय के लिए बाहर जाने की अनुमति मांगी ताकि वह CJP के संसद मार्च में शामिल हो सकें। उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि उनकी तबीयत ठीक है और स्वास्थ्य संबंधी सभी मानक सामान्य हैं।
इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दावा किया कि सरकार ने बातचीत के लिए संपर्क किया है। पार्टी के अनुसार, उसके दो प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर संगठन की मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे।
क्या अनशन खत्म करेंगे सोनम वांगचुक, अस्पताल में ही चलेगा इलाज, अनशन को लेकर क्या बोली पत्नी?
Sonam Wangchuk News : पिछले 22 दिनों से भूख हड़ताल पर डटे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन कल यानी सोमवार को खत्म हो सकता है। खबरों के अनुसार, सोनम की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा कि यदि राजनीतिक दल उनसे मिलकर मानसून सत्र में शिक्षा में जवाबदेही का मुद्दा उठाने का आश्वासन देते हैं, तो वह अनशन समाप्त कर देंगे। वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत नहीं मिल सकी। अदालत ने उन्हें तत्काल सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश देने से इनकार कर दिया।
इमरान खान की बहन के बयान से मचा बवाल, साइबर एजेंसी ने भेजा समन, मामले का 'ऑपरेशन सिंदूर' से क्या है कनेक्शन?
Statement by Imran Khan's sister Noreen Niazi : पिछले साल मई में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। खबरों के अनुसार, बयान के बाद नौरीन नियाजी के खिलाफ पाकिस्तान की एंटी साइबर क्राइम ब्रांच (NCCIA) ने शनिवार को उनके बयान को आपत्तिजनक मानते हुए समन जारी किया है। एजेंसी ने उन्हें 20 जुलाई (सोमवार) को इस्लामाबाद स्थित कार्यालय में पेश होने का नोटिस जारी किया है।
मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष ने किया वॉकआउट, जानिए क्यों मचा हंगामा?
All party meeting of Parliament : संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इस दौरान वॉकआउट कर दिया। बैठक में उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसदों को भी बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया। इस पर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया और वॉकआउट कर दिया। हालांकि बाद में विपक्षी नेता दोबारा बैठक में शामिल हो गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मानसून सत्र को लेकर सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की।
CM मोहन यादव ने असंभव को किया संभव, UCC को कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानें लिव-इन के लिए क्या हैं शर्तें?
Chief Minister Dr. Mohan Yadav : मध्यप्रदेश के लिए 19 जुलाई का दिन ऐतिहासिक रहा। अब राज्य में किसी के लिए कोई विशेष कानून नहीं होगा। सभी धर्मों के लोग एक ही कानून के तहत जीवन-यापन करेंगे। चाहे लिव-इन हो या जीवन से जुड़ा कोई भी मामला, सब एक ही नियम से तय होगा। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने असंभव को संभव कर दिया है। उनकी अध्यक्षता में जगदीशपुर में हुई कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने को सहमति दे दी है।
Sonam Wangchuk Story : 3 Idiots के फुनसुख वांगडू से भी आगे है असली कहानी, जानिए कैसे बदली लद्दाख की तस्वीर
सोनम वांगचुक आज देश के सबसे चर्चित सामाजिक कार्यकर्ताओं में शामिल हैं। 59 वर्षीय वांगचुक की पहचान सिर्फ एक इंजीनियर के रूप में नहीं, बल्कि नवोन्मेषक, शिक्षा सुधारक, पर्यावरण कार्यकर्ता और रेमन मैगसायसाय पुरस्कार विजेता के तौर पर भी है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी छवि को लेकर अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक नजरिए सामने आए।
प्रदर्शनकारियों को मिला सपा सांसदों का साथ, डिंपल यादव समेत कई सांसद हिरासत में
कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के बीच सपा नेता डिंपल यादव भी इकरा हसन और प्रिया सरोज समेत सभी सपा सांसदों के साथ संसद से जंतर मंतर की ओर निकल पड़ीं। उनके हाथ में पोस्टर थे, 'जिन पर लिखा था नीट है या चिट है'। कई सांसदों के हाथ में 'पेपर लिक' वाले पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में ले लिया।
देश के 60-70 फीसदी हिस्से पर बादलों का डेरा, दिल्ली को उमस से मिलेगी राहत, उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट
Heavy Rain Alert North India: देशभर में मॉनसून एक बार फिर पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। उपग्रह (सैटेलाइट) से प्राप्त ताजा तस्वीरों के अनुसार, इस समय देश के लगभग 60 से 70 फीसदी हिस्सों में बादल छा गए हैं। पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक बादलों की एक लंबी पट्टी दिखाई दे रही है, जिससे अगले कुछ दिनों में देश के बड़े हिस्से में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।
LIVE: संसद पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका, सभी गेट बंद, बड़ी संख्या में सुरक्षाबल तैनात
मोरबी में SOG की बड़ी कार्रवाई, नवलखी रोड पर मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद, एक गिरफ्तार
Morbi Mephedrone Drugs Seized: मोरबी में SOG (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) की टीम ने एक सफल छापेमारी करते हुए 29.24 ग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स का जत्था बरामद किया है। SOG की टीम जब गश्त पर थी, तब उन्हें सटीक मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहां रहने वाले मयूरभाई गोगरा के मकान में नशीला पदार्थ छुपाकर रखा गया है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छापा मारा और ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
महंत दिनेन्द्र दास निर्मोही अखाड़े से बेदखल, जा सकती हैं राम मंदिर ट्रस्ट की सदस्यता
mahant dinendra das expelled nirmohi akhada: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेन्द्र दास को अखाड़े के महंत पद से हटा दिया गया है। इसके चलते अब उनके राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सदस्यता से भी बाहर होने की प्रबल संभावना बन गई है। दरअसल, जब वे अखाड़े के ही महंत नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में ट्रस्ट से भी उनकी सदस्यता जाना लगभग तय है।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।