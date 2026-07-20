Priyanka Gandhi : पेपर लीक विरोध प्रदर्शन पर बवाल, संसद मार्च के दौरान दिल्ली में झड़पें, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान

देश की नई शिक्षा नीति और परीक्षा पेपर लीक के विरोध में सोमवार को राजधानी दिल्ली में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़पें हुईं। पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा नीति को लेकर गंभीर सवाल हैं, लेकिन सरकार चर्चा करने के बजाय छात्रों पर बल प्रयोग कर रही है।

प्रियंका गांधी ने कहा, "हम सभी शिक्षा नीति पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसमें कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार बातचीत करने के बजाय छात्रों पर आंसू गैस छोड़ रही है और उनकी पिटाई कर रही है। आखिर क्यों? ये हमारे ही बच्चे हैं।"

सोमवार को हजारों छात्र और प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करने के लिए मध्य दिल्ली पहुंचे। प्रदर्शन का समर्थन जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के जारी अनशन से भी मिला, जिससे आंदोलन को और गति मिली।

दिल्ली पुलिस ने संसद क्षेत्र की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई स्तर की बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़ते रहे। कई छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में भी प्रदर्शन में शामिल दिखाई दिए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए।

उधर, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अस्पताल प्रशासन से कुछ समय के लिए बाहर जाने की अनुमति मांगी ताकि वह CJP के संसद मार्च में शामिल हो सकें। उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि उनकी तबीयत ठीक है और स्वास्थ्य संबंधी सभी मानक सामान्य हैं।

इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दावा किया कि सरकार ने बातचीत के लिए संपर्क किया है। पार्टी के अनुसार, उसके दो प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर संगठन की मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे।